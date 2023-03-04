Нью-йоркский Метрополитен-музей перестал называть Айвазовского украинским художником — но и российским тоже. Теперь нью-йоркские музейщики указывают на его армянское происхождение. Однако в подписи к картине «Корабль в лунном свете», где описывается биография художника, все равно указывается, что его родная Феодосия «входит в состав Украины» — без указания, что в 2014 году Крым стал частью России.

В декабре 2021 года на странице не было подписи к картине, а художника указывали как русского. Однако 12 февраля 2023 года музей изменил аннотацию — Айвазовский был назван украинским художником.

Аналогичные изменения произошли и с описанием к работе Ильи Репина (1844–1930) «Пастух со стадом овец». Сейчас в описании говорится, что он родился в сельском украинском городе Чугуев, когда тот был частью Российской империи. Сам Илья Ефимович Репин назван украинским художником.