Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 374-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщило Минобороны. Шойгу посетил «передовой пункт управления одного из объединений» на Южно-Донецком направлении, заслушал доклад командующего группировкой Рустама Мурадова и других офицеров.
Шойгу, как говорится в сообщении, «особое внимание обратил на организацию всестороннего обеспечения войск», а также условий размещения личного состава, работы тыловых подразделений. Также министр вручил награды — ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».
В Севастополе похоронили двоих погибших в зоне военной операции военнослужащих, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в телеграм-канале. «Сегодня проводили в последний путь двух наших воинов. Владимира Александровича Шабаева, стрелка мотострелкового отделения 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны и старшего лейтенанта Сергея Витальевича Логвиненко», — написал глава региона.
Погибшим было по 57 лет. Шабаев был наводчиком танкового взвода танковой роты, а после — стрелком мотострелкового отделения. Военный погиб в Херсонской области. Логвиненко был командиром штурмового подразделения отряда «БАРС», погиб в поселке Белогоровка в ЛНР, сообщил губернатор.
Авторизованные сервисы Apple в России прекратили прием на гарантийное обслуживание MacBook и iPad из-за нехватки деталей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на службу техподдержки Apple.
При этом гарантийное обслуживание iPhone по-прежнему осуществляется.
Apple объявила об уходе из России вскоре после начала военной операции против Украины. Техника этого производителя ввозится в страну по схеме параллельного импорта.
США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $400 млн, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он будет включать боеприпасы для ракетных установок HIMARS и артиллерийских систем калибра 155-мм и 105-мм. Кроме того, США впервые предоставят Киеву мостоукладчики.
Мелитополь объявлен столицей Запорожской области. Указ об административно-территориальном устройстве региона, как сообщает «РИА Новости», подписал врио губернатора Евгений Балицкий.
Помимо Мелитополя городами областного значения в указе названы Бердянск и Энергодар. Также в документе перечислены 13 районов области. Города Запорожье или Запорожского района среди них нет.
Украина сооружает новую линию противотанковых рвов в Ровенской области на границе с Белоруссией, сообщил глава этого региона Виталий Коваль в своем телеграм-канале.
Как отмечает «Страна.ua», ранее украинские власти расширили до 2 км пограничную полосу вдоль границы с Россией и Белоруссией. В Госпогранслужбе говорили, что данная территория будет заминирована.
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях в центре и на востоке Украины, в том числе в Киеве.
Upd: К 20:06 мск воздушная тревога была отменена.
Нью-йоркский Метрополитен-музей перестал называть Айвазовского украинским художником — но и российским тоже. Теперь нью-йоркские музейщики указывают на его армянское происхождение. Однако в подписи к картине «Корабль в лунном свете», где описывается биография художника, все равно указывается, что его родная Феодосия «входит в состав Украины» — без указания, что в 2014 году Крым стал частью России.
В декабре 2021 года на странице не было подписи к картине, а художника указывали как русского. Однако 12 февраля 2023 года музей изменил аннотацию — Айвазовский был назван украинским художником.
Аналогичные изменения произошли и с описанием к работе Ильи Репина (1844–1930) «Пастух со стадом овец». Сейчас в описании говорится, что он родился в сельском украинском городе Чугуев, когда тот был частью Российской империи. Сам Илья Ефимович Репин назван украинским художником.
США ввели санкции против шести россиян в соответствии с «законом Магнитского».
Под ограничения попали:
- заместитель министра юстиции России Олег Свириденко;
- судья Басманного суда Москвы Елена Ленская;
- судья Хамовнического районного суда Диана Мищенко;
- судья Мосгорсуда Илья Козлов;
- участник ряда судебных процессов в статусе свидетеля обвинения, директор АНО «Независимый эксперт» Данила Михеев;
- следователь по особо важным делам СК Андрей Задачин.
Трое из них — Ленская, Михеев и Задачин — по мнению американского Минфина, причастны к нарушению прав оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (внесен в реестр физлиц-иноагентов). В России против Кара-Мурзы возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о фейках про российскую армию. Он находится под арестом.
Глава компании Millhouse и деловой партнер бизнесмена Романа Абрамовича Евгений Швидлер (Forbes оценивает его состояние в $1,7 млрд) решил оспорить в лондонском суде введенные против него санкции Великобритании, пишет Bloomberg.
Заявление, пишет агентство, адвокаты Швидлера подали в феврале. Они считают, что Британия допустила «существенные ошибки» в своей оценке деловых отношений истца с Романом Абрамовичем.
«Правительство Великобритании было неправо, применив ко мне санкции. <…> Я надеюсь, что суды Великобритании согласятся и поступят со мной справедливо», — говорится в заявлении Швидлера.
В Белгородской области под обстрел ВСУ попали два села, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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«В селе Коновалово (Волоконовский район. — РБК) осколками снарядов сильно повредило одну хозпостройку и выбило окна в 10 частных домовладениях. Также повреждены линии электропередачи и газоснабжения», — написал Гладков в телеграм-канале.
В селе Устинка (Белгородской район) повреждения получили два частных домовладения, автомобиль и линия газоснабжения.
Агентству «РИА Новости» в администрации Климовского района Брянской области сообщили еще об одном раненом в селе Сушаны. «Из-за забора выглядывал. Помощь ему оказана, он дома», — цитирует представителя местных властей агентство «РИА Новости».
Брянский мальчик Федор по поручению председателя СК Александра Бастрыкина награжден ведомственной медалью «Доблесть и отвага». «Фёдор мог быстро убежать, однако он не оставил младших девочек и помог им выйти из машины через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес. Вооруженные мужчины в этот момент цинично открыли стрельбу по безоружным детям. Фёдор получил ранение грудной клетки, однако даже в этой ситуации он не растерялся и сумел проводить девочек через лес, поймать попутную машину и доехать до безопасного места», — говорится в сообщении.
Тинькофф Банк сообщил о приостановке валютных переводов в Грузию. Это произошло из-за отказа банка-корреспондента обрабатывать переводы в Грузию.
«К сожалению, на данный момент мы не переводим в банки Грузии. Это связано с тем, что наш корреспондент перестал обрабатывать переводы в Грузию», — ответили ТАСС в поддержке банка на вопрос, можно ли сделать валютный перевод в Грузию.
Тинькофф Банк 25 февраля впервые попал под западные санкции. Их ввел Евросоюз в рамках десятого пакета ограничений в отношении России, приуроченного к годовщине начала военной операции на Украине.
Reuters со ссылкой на источники утверждает, что подводные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» готовят к консервации, поскольку никаких планов по их ремонту и восстановлению работы сейчас нет. По словам одного из российских собеседников агентства, Россия считает проект «похороненным».
Стоимость проекта «Северный поток-2», так и не введенного в эксплуатацию, оценивалась в $9,5 млрд. Газопровод, общая длина труб которого превышала 2,4 тыс. км, не проработал ни одного дня.