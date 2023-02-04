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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 346-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:56
В Белгородской области с 4 февраля вводится бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности, сообщил губернатор города Вячеслав Гладков. Об этом решении он объявил после того, как в ночь на субботу украинские военные обстреляли Борисовский район (граничит с Харьковской областью Украины). По словам главы региона, снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода. Губернатор сообщил, что возникший пожар локализовали, сотрудников предприятия вовремя эвакуировали, никто не пострадал. 
08:55
NYT сообщила о «гонке со временем» при поставках оружия и обучении ВСУ.
Чтобы научиться управлять обещанным Западом вооружением, понадобится от нескольких месяцев до года, указывают опрошенные газетой эксперты. Большинство из ракет GLSDB, которые Украине намерены поставить США, еще не произведены.
 
08:54
США, передавая Киеву все больше мощных вооружений, занимаются целенаправленной эскалацией украинского конфликта. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. 

«Передача киевскому режиму все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США. Администрация поставила на «украинскую карту» практически все: собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат», — сказал Антонов, отвечая на вопрос о решении Белого дома поставить Украине дальнобойные бомбы GLSDB.

 
Вчера 22:01
CША ввели санкции против руководства иранской компании-производителя беспилотников Paravar Pars, сообщает CNN. Телеканал отмечает, что ранее санкции против этой компании ввели в Евросоюзе за работы по заказам Копруса стражей исламской революции.
Вчера 21:42

Минюст расширил реестр иноагентов, в него попали пять человек, следует из списка на сайте ведомства.

В реестр попали:

  • YouTube-блогер Николай Соболев. Минюст объяснил включение в реестр высказываниями «против граждан России и спецоперации», а также тем, что Соболев выступал в поддержку Украины и распространял материалы иноагентов;
  • ведущий «Популярной политики» (YouTube-канал, запущенный сотрудниками признанного экстремистским и запрещенного в России ФБК) Александр Макашенец — за выступление против военной операции на Украине, распространение материалов иноагентов и «негативной информации» о Минобороны России, а также поддержку санкций;
  • координатор движения «Свободная Ингрия» (его сайт был заблокирован по требованию Генпрокуратуры) Павел Мезерин — за участие «в иностранных публичных мероприятиях» и призывы к нарушению территориальной целостности России;
  • Екатерина Дудко и Елена Прокашева (как пишет RTVI и Baza, это авторы романов «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елена Малисова и Екатерина Сильванова) — за «пропаганду ЛГБТ», распространение материалов иноагентов, поддержку от иностранных источников.
Вчера 21:13

Минобрнауки в утвержденной концепции курса истории в вузах назвало Украину «анти-Россией».

«Ситуация на Украине, руководство которой превратило ее в «анти-Россию» и с помощью НАТО готовилось к «возвращению Крыма и Донбасса», привела к неизбежности проведения в 2022 году Россией специальной военной операции», — говорится в документе в разделе «Россия в XXI веке».

Там также упоминаются минские соглашения, которые «были торпедированы киевским режимом и странами Запада». В разделе в целом много внимания уделено противодействию России со стороны НАТО и США.
 

Вчера 20:44

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на общую сумму cвыше $2 млрд.

В него войдут:

  • зенитно-ракетные комплексы Hawk;
  • беспилотники Puma;
  • противотанковые ракетные комплексы Javelin;
  • снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.
Вчера 20:28
Страны ЕС согласовали потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100 за баррель, сообщает Bloomberg.
Вчера 19:56

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против бывшего главы Херсонской областной администрации Геннадия Лагуты, который занимал этот пост с октября 2021 по июль 2022 года, — его подозревают в мошенничестве.

Ему грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Один из эпизодов, который сейчас расследуется в отношении бывшего чиновника, связан с тем, что он присвоил автомобиль, который в начале военного конфликта на Украине ему предоставили во временное безвозмездное пользование. Экс-глава Херсонской области получил от нотариуса доверенность и «продал» автомобиль своему подчиненному, а тот «перепродал» его своему руководителю обратно, пояснили в СБУ. Сейчас на транспортное средство наложен арест.

Вчера 19:28

Авиационной промышленности России не хватает свыше 14 тыс. квалифицированных сотрудников, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в Рыбинске на совещании по подготовке кадров для российского авиапрома.

«Несмотря на принимаемые меры, сохраняется острый дефицит инженерно-технических кадров и работников, в том числе конструкторов и технологов. На сегодняшний день общая потребность предприятий авиапрома составляет свыше 14 тыс. человек», — сказал Патрушев.

По его словам, стандарты обучения при подготовке кадров отстают от уровня развития производственных технологий в мире. «Не прекращается отток молодых людей из регионов, где располагаются базовые предприятия авиастроительной отрасли и вузы», — отметил он.
 

Вчера 19:06
Польша в феврале собирается снизить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» из России с 500 тыс. т в январе до 220 тыс. т, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Вчера 18:49

Украина будет бороться за Бахмут (город в ДНР, российское название Артемовск) столько, сколько сможет, заявил Владимир Зеленский по итогам саммита Украина — ЕС.

«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», — сказал украинский лидер.

Вчера 18:28

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что около 40 стран собираются выступить против возможного участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде 2024 года в Париже.

По словам Бортничука, 10 февраля состоится встреча министров спорта из около 40 стран, включая ЕС, Великобританию, Австралию, Канаду, Южную Корею и Японию, по итогам которой будет сформирована «общая, сильная позиция».

«Безусловно, это будет сильная позиция, которая будет противостоять участию представителей России и Белоруссии в Олимпийских играх», — сказал Бортничук.

Вчера 18:17

Украинская сторона не реагирует по существу на предложения гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«К сожалению, существенного прогресса в ходе консультаций по созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на ЗАЭС не наблюдается. Продолжается топтание на месте», — сказал он.

Вчера 17:57

Желтый (высокий) уровень террористической опасности, объявленный ранее в ряде районов Крыма, теперь будет действовать бессрочно, до принятия отдельного решения о его отмене, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Желтый уровень угрозы объявлен в городских округах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.

Вчера 17:35
Вчера 17:00
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram, что все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов будут направлены на оснащение участников специальной военной операции.
Вчера 16:45

Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в отношении руководителя проекта WarGonzo Семена Пегова. Как сообщает «Страна.ua», его обвиняют в оправдании военных действий со стороны России.

Вчера 16:15

Служба безопасности Украины раскрыла схему хищения государственных средств, выделенных на продовольственное обеспечение подразделений украинской армии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, чиновники одного из департаментов Минобороны заключили соглашения о поставках продуктов для военных с руководителями двух предприятий, у которых даже не было производственной базы и технологического оборудования для предоставления соответствующих услуг. На счета этих организаций были переведены бюджетные деньги. «Вместо поставки в ВСУ определенных объемов продовольственной продукции участники схемы выводили средства в тень через ряд аффилированных фирм», — говорится в сообщении СБУ.

В результате Минобороны понесло ущерб на 119,5 млн грн (более 226 млн руб.). Два руководителя предприятий, которые были задействованы в схеме, подозреваются по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Вчера 16:06

Вслед за Брянской областью действие желтого уровня террористической опасности в своем регионе продлил курский губернатор Роман Старовойт. Теперь этот режим будет действовать «весь период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране территории».

«Прошу вас по-прежнему сохранять бдительность: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — написал Старовойт в телеграм-канале.

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