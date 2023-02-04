Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против бывшего главы Херсонской областной администрации Геннадия Лагуты, который занимал этот пост с октября 2021 по июль 2022 года, — его подозревают в мошенничестве.

Ему грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Один из эпизодов, который сейчас расследуется в отношении бывшего чиновника, связан с тем, что он присвоил автомобиль, который в начале военного конфликта на Украине ему предоставили во временное безвозмездное пользование. Экс-глава Херсонской области получил от нотариуса доверенность и «продал» автомобиль своему подчиненному, а тот «перепродал» его своему руководителю обратно, пояснили в СБУ. Сейчас на транспортное средство наложен арест.