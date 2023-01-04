Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 313-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Путин поручил подключать гражданские больницы к лечению раненных во время специальной военной операции военных.
Путин подписал указы с поручениями по специальной военной операции:
на военных, у которых есть специальные звания полиции, распространят льготы, которые полагаются военным — в случае ранения они получат 3 млн руб., гибели — 5 млн руб;
В районе Краматорска и Масляковки ВКС России нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона». Убиты более 130 иностранных наемников.
Сводка Минобороны о специальной военной операции
Российские военные нанесли удары по военной технике в районе железнодорожной станции Дружковка в Донецкой народной республике. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS; четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил «РИА Новости», что бои в Артемовске/Бахмуте идут за каждый дом. По его словам, иногда столкновения за одно здание продолжаются на протяжении нескольких недель. По его словам, говорить о прорыве украинской обороны не приходится, потому что в городе линий обороны очень много.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работает ПВО. Над морем, по предварительным данным, сбит беспилотник.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что при ракетном ударе ВСУ по месту дислокации российских военных в районе Макеевки погибли мобилизованные из его области.
«Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются», — приводит слова губернатора издание «Сова». Сообщение перепостил телеграм-канал областного правительства.
Азаров отметил, что через социальные сети распространяется «много неверной, зачастую фейковой информации», и посоветовал обращаться за информацией или в военкомат, или в call-центр по номеру 122.
Военный комитет НАТО, высший военный орган альянса, проведет 18–19 января в Брюсселе очное заседание, на котором будут обсуждаться «вопросы стратегического значения». Ожидается также присутствие представителей Финляндии и Швеции.
На первый день запланировано выступление генсека организации Йенса Столтенберга: он будет говорить о политических целях альянса и о вызовах в области безопасности. В тот же день ожидается дискуссия о конфликте на Украине и об обороноспособности альянса. На следующей день пройдет встреча с партнерами НАТО по KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово), в том числе с представителями Армении, Молдавии и Украины.
В самом конце заседания участники обсудят поддержку Украины.
Хофман напомнила, что канцлер Германии Олаф Шольц общался с президентом России Владимиром Путиным напрямую. По ее словам, контакты происходят «и на других уровнях».
В Белгородской области под обстрел попало село Вязовое, выбиты окна в одном из домов, повреждены забор и ЛЭП. Пострадавших нет, сообщил белгородский губернатор Гладков.