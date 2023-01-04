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Минобороны сообщило об увеличении числа погибших военных в Макеевке до 89 Политика, 01:01
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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 313-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
01:22
Во время удара украинских военных в Макеевке погибли 89 российских военных, сообщили в Минобороны. В ведомстве указали, что причиной произошедшего стало массовое использование мобильных телефонов и пообещало наказать виновных.
Вчера 19:41
В Запорожской области с сегодняшнего дня начали выдавать пропуска на автомобили. Документы будут необходимы для проезда через блокпосты, их выдадут в военных комендатурах. 
Вчера 17:47
Президент Путин поручил обеспечить к 1 февраля показ документального кино о специальной военной операции.
Вчера 17:47

Путин поручил подключать гражданские больницы к лечению раненных во время специальной военной операции военных.

Вчера 17:45
Министр обороны Сергей Шойгу должен до 1 февраля отчитаться об обеспечении воинских частей и подразделений, участвующих в СВО, вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами, в том числе обмундированием и экипировкой, мобильными средствами разведки, средствами индивидуальной бронезащиты и маскировки, а также о мерах, принимаемых для улучшения работы Минобороны России в этой сфере.
Вчера 17:41
Льготы, которые полагаются военным, также распространили на тех, кто воевал в ДНР и ЛНР с 2014 года
Вчера 17:38

Путин подписал указы с поручениями по специальной военной операции:

на военных, у которых есть специальные звания полиции, распространят льготы, которые полагаются военным — в случае ранения они получат 3 млн руб., гибели — 5 млн руб;

Вчера 16:34
В Белгородской области местный житель не остановился после предупреждения часового и был ранен в ногу, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Мужчина доставлен в ближайшую больницу, Грайворонскую ЦРБ, в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается», — написал глава региона.
Вчера 14:56

В районе Краматорска и Масляковки ВКС России нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона». Убиты более 130 иностранных наемников.

Вчера 14:55
Также в районе города Краматорск уничтожены две установки реактивных систем залпового огня HIMARS.
Вчера 14:54

Сводка Минобороны о специальной военной операции

Российские военные нанесли удары по военной технике в районе железнодорожной станции Дружковка в Донецкой народной республике. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS; четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Вчера 13:06
В Самаре, Тольятти и других городах Самарской области утром 3 января прошли траурные митинги в память о бойцах, погибших в зоне специальной военной операции.
Вчера 12:45
Украинские военные минувшей ночью обстреляли больницу в Токмаке, сообщили власти Запорожской области.
Вчера 09:38

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил «РИА Новости», что бои в Артемовске/Бахмуте идут за каждый дом. По его словам, иногда столкновения за одно здание продолжаются на протяжении нескольких недель. По его словам, говорить о прорыве украинской обороны не приходится, потому что в городе линий обороны очень много.

Вчера 09:24
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о новых обстрелах города. Так, с утра три снаряда калибром 155 мм были выпущены по Киевскому району. Накануне в результате украинского обстрела Куйбышевского района ранения получили двое мирных жителей.
02.01 21:57

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работает ПВО. Над морем, по предварительным данным, сбит беспилотник.

02.01 20:14

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что при ракетном ударе ВСУ по месту дислокации российских военных в районе Макеевки погибли мобилизованные из его области.

«Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются», — приводит слова губернатора издание «Сова». Сообщение перепостил телеграм-канал областного правительства.

Азаров отметил, что через социальные сети распространяется «много неверной, зачастую фейковой информации», и посоветовал обращаться за информацией или в военкомат, или в call-центр по номеру 122.

02.01 19:02

Военный комитет НАТО, высший военный орган альянса, проведет 18–19 января в Брюсселе очное заседание, на котором будут обсуждаться «вопросы стратегического значения». Ожидается также присутствие представителей Финляндии и Швеции.

На первый день запланировано выступление генсека организации Йенса Столтенберга: он будет говорить о политических целях альянса и о вызовах в области безопасности. В тот же день ожидается дискуссия о конфликте на Украине и об обороноспособности альянса. На следующей день пройдет встреча с партнерами НАТО по KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово), в том числе с представителями Армении, Молдавии и Украины.

В самом конце заседания участники обсудят поддержку Украины.

02.01 18:30
Германия поддерживает дипломатическую связь с Россией, заявила представитель германского правительства Кристиане Хофман на брифинге. «Нет такой ситуации, будто не происходит диалога и контактов с Россией», — сказала она.

Хофман напомнила, что канцлер Германии Олаф Шольц общался с президентом России Владимиром Путиным напрямую. По ее словам, контакты происходят «и на других уровнях».
02.01 17:38

В Белгородской области под обстрел попало село Вязовое, выбиты окна в одном из домов, повреждены забор и ЛЭП. Пострадавших нет, сообщил белгородский губернатор Гладков.

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