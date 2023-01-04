Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил «РИА Новости», что бои в Артемовске/Бахмуте идут за каждый дом. По его словам, иногда столкновения за одно здание продолжаются на протяжении нескольких недель. По его словам, говорить о прорыве украинской обороны не приходится, потому что в городе линий обороны очень много.