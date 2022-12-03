Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 283-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«[Испания] поддерживает [Украину]: гуманитарная помощь и помощь в области безопасности будут продолжаться. Больше наших солдат будут тренироваться в [Испании]», — рассказал он.
Заявление президента США Джозефа Байдена о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию на Украине не означает изменения позиции США, заявил на брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Reuters. По его словам Байден не намерен говорить с президентом России «прямо сейчас», поскольку только президент Украины Владимир Зеленский может быть инициатором переговоров по мирному урегулированию. В то же время Вашингтон не считает, что Зеленский в настоящее время готов к таким переговорам, отметил Кирби.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство «приближается» к соглашению между Украиной и Россией относительно зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. «Мы приближаемся к тому, что может быть приемлемым (в качестве условий соглашения. — РБК)», — заявил России в интервью Bloomberg.
Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности, основной темой обсуждения стала подготовка кадров для обеспечения информационной безопасности страны, сообщил Кремль. «В качестве основной темы рассматривалась подготовка кадров для обеспечения информационной безопасности России», — говорится в сообщении.
Также на совещании обсуждались вопросы социально-экономического развития страны и международные вопросы.
В Одессе на пересечении улиц Прохоровской и Мясоедовской произошел взрыв, сообщила пресс-служба областного управления национальной полиции. Пострадали семь человек, в том числе пятеро полицейских, их госпитализировали. «По предварительным данным, патрульные полицейские остановили автомобиль по улице Прохоровской, во время проверки которого обнаружили в багажнике взрывоопасные предметы. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения, по прибытии которой произошел взрыв», — указано в сообщении полиции Одесской области.
На место происшествия прибыли следователи, криминалисты и взрывотехники, причины взрыва устанавливаются.
Киево-Печерская Лавра перерегистрирована на поддерживаемую властями Украины автокефальную Православную церковь Украины, сообщил представитель ПЦУ Евстратий Зоря. Новым главой лавры должен стать митрополит Епифаний. «1 декабря 2022 г. был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря) Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины). Сведения об этом юридическом лице в составе Поместной Церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр», — написал представитель ПЦУ.
Сегодня власти Украины ввели санкции против священнослужителей Украинской православной церкви, в том числе наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла.
Украинская полиция задержала группу злоумышленников, которые срезали со стены здания в Гостомеле Киевской области граффити британского художника Бэнкси, сообщили «Украинской правде» в пресс-службе киевского управления полиции. «Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Задержанные объяснили, что якобы хотели продать произведение искусства, а деньги передать на нужды ВСУ», — говорится в сообщении полиции.
О «похищении» граффити Бэнкси ранее сообщила «Страна.ua», опубликовав соответствующие фотографии.
Между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Москвой ведутся переговоры об организации встречи главы организации Рафаэля Гросси и президента России Владимира Путина. Об этом Гроссии сообщил ТАСС.
Ранее Гросси не исключал новой встречи с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в рамках поиска решения по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. «Мое обязательство — найти решение как можно скорее. Надеюсь, к концу года», — отмечал глава организации.
Польша согласилась с предложением определить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель с возможностью пересмотра в будущем. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на польского посла при ЕС.
Позиция Польши, считавшей, что предлагаемый ЕС уровень цен в $60 за баррель был бы «слишком щедрым» и предлагавшей потолок в $30, была одном из главных препятствий для утверждения данного ограничения Евросоюзом.
В Шахтерске в Донецкой народной республике произошел пожар на нефтебазе после обстрела, сообщил мэр города Александр Шатов в телеграм-канале. «В результате попадания снарядов произошло возгорание емкостей на нефтебазе города», — рассказал он.
Как сообщил в телеграм-канале Совместный центр контроля и координации ДНР, около 18:40 по направлению Шахтерска украинские силы выпустили две ракеты HIMARS.
Испанская полиция оцепила здание посольства Украины в Мадриде после получения подозрительной посылки. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, передает «НВ». «В украинское посольство в Испании также поступил окровавленный пакет вроде тех, которые ранее поступили другим нашим дипломатическим учреждениям. Испанская полиция оцепила периметр посольства по соображениям безопасности», — сказал он.
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что «быстрое восстановление почвы для переговоров между Россией и Украиной отвечает интересам всех сторон».
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела Куйбышевского района сегодня днем погибла женщина 1957 г.р. «Смерть наступила до прибытия скорой помощи».