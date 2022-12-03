Киево-Печерская Лавра перерегистрирована на поддерживаемую властями Украины автокефальную Православную церковь Украины, сообщил представитель ПЦУ Евстратий Зоря. Новым главой лавры должен стать митрополит Епифаний. «1 декабря 2022 г. был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря) Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины). Сведения об этом юридическом лице в составе Поместной Церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр», — написал представитель ПЦУ.

Сегодня власти Украины ввели санкции против священнослужителей Украинской православной церкви, в том числе наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла.