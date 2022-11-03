Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 253-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Минобороны России подписало контракты на поставку в войска новых снайперских винтовок Чукавина, которые должны постепенно заменить снайперские винтовки Драгунова, сообщил президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников.
«Министерство обороны уже закупает винтовки СВЧ. У нас подписан контракт на этот год, на следующий год и далее», — рассказал Лушников, не уточнив, какое количество винтовок будет поставлено в российские войска.
По его словам, целью возможного теракта была тепломагистраль. В случае взрыва население Энергодара этой зимой осталось бы без тепла, предупредил Рогов. Совершить взрыв должен был один из сотрудников АЭС, которого бы завербовала СБУ, уточнил он.
НАТО будет сложно планировать свою оборонную стратегию, если Финляндия и Швеция присоединятся к блоку в разное время, заявил глава финского МИДа Пекка Хаависто.
По словам министра, переговоры на официальном уровне выглядят «многообещающе», несмотря на позицию Турции, которая пока не ратифицировала членство двух стран в альянсе. Хаависто заявил, что власти Швеции «кажется, делают все возможное», чтобы Стокгольм и Хельсинки стали полноправными членами альянса одновременно. Если же этого не произойдет, сложится «кризисная ситуация», и странам «придется задуматься, что делать дальше».
Украинские власти сообщили о новых взрывах. В городе Запорожье сработала ПВО, в Кривом Роге разрушен объект энергетики, несколько районов остались без света и воды.
Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России о расследовании возможной деятельности американских биолабораторий на Украине. За документ проголосовали Россия и Китай, против выступили Великобритания, США и Франция.
Документ, который внесла Россия, предполагал создание комиссии из всех членов СБ ООН «для того, чтобы расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории». Российское Минобороны еще весной утверждало, что на Украине реализовывались «военно-биологические программы США». Вашингтон и Киев отвергали эти обвинения.
Власти ДНР сообщили о нескольких обстрелах Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Согласно сообщению в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями, по Куйбышевскому и Киевскому району города за вечер среды было выпущено в общей сложности 11 снарядов калибром 155 мм. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Комитеты по иностранным делам и обороне болгарского парламента одобрили законопроект о предоставлении военной помощи Украине, сообщает телеканал БНТ. Законопроект, обсуждение которого в членами комитетов затянулось на несколько часов, содержит требование к правительству в течение месяца согласовать с украинской стороной документ о предоставлении необходимого оснащения и провести переговоры со странами НАТО о предоставлении или приобретении оснащения для замещения переданного Украине. Как ожидается, голосование по законопроекту всем составом Народного собрания Болгарии состоится 3 ноября.
Власти Польши заявили об изъятии у посольства России базы отдыха под Варшавой, которую дипмиссия арендовала с 1980-х годов. Как заявил журналистам замминистра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка, база отдыха взята под охрану, на ней проводятся инвентаризация и техническая экспертиза объектов.
Посол России в Польше Сергей Андреев заявил ТАСС, что посольство разбирается в ситуации. По словам поста, «база отдыха законсервирована и с начала этого года не используется».
Вашингтон подозревает КНДР в поставках России артиллерийских снарядов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные американской разведки. В материале говорится о том, что Пхеньян направлял боеприпасы России под видом поставок военного снаряжения в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
О том, что в начале осени значительные партии артиллерийских снарядов направлялись в Россию, телеканалу заявил координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. При этом нет информации о том, как именно боеприпасы попадали в Россию и каким образом происходила оплата.
По итогам третьего квартала реальные располагаемые доходы россиян снизились на 3,4%, подсчитал Росстат. Таким образом, снижение доходов в июле—сентябре ускорилось — во втором квартале падение составляло 0,8%.
Эксперты поясняют, что ускорение падения доходов может быть связано с тем, что во втором квартале статистика учитывала индексацию социальных выплат и эффект от повышения МРОТ. Директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой отмечает, что не видит устойчивых и долгосрочных драйверов для роста доходов россиян в будущем. Для этого нужен рост экономики, «на одних бюджетных выплатах далеко не уехать», полагает Полевой.
Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя в Россию.
В перечне более 30 брендов виски, текилы и ликеров, в том числе Jack Daniel's, Johnnie Walker, Jim Beam, Sauza, Kahlua, Jägermeister.
Изначально Минпромторг предлагал более широкий список — в конечный вариант не попали, например, шампанское Veuve Clicquot, вермуты Martini и Cinzano, ром Captain Morgan, Havana Club, текила Olmeca.
Телеведущий Антон Красовский, призывавший сжигать и топить украинских детей, вернулся в эфир RT. Телеканал опубликовал новый выпуск проекта «Спорт. Россия: XXI век», в котором Красовский выступает в роли ведущего. Это произошло меньше чем через две недели после того, как главред RT Маргарита Симоньян объявила, что телеканал останавливает с ним сотрудничество.
Призыв убивать детей Красовский позднее объяснил так: «Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться».
Военкоматы Петербурга прекратили «все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе». Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Беглов.
Также прекращено вручение повесток, добавил он.
В Курской области усилят работу по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах, сообщил губернатор Роман Старовойт по итогам заседания региональной антитеррористической комиссии.
«При этом будут проведены дополнительные инструктажи для сотрудников полиции, в случае необходимости мы быстро усилим патрулирование общественных мест», — написал он в «Телеграме».
Губернатор добавил, что период действия желтого уровня террористической опасности в области продлен до 21 ноября.
Под обстрел попал хутор Масычево Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Самое главное, обошлось без пострадавших. Осколки снаряда посекли фасады двух частных домовладений, а основная его часть попала в огороды», — написал губернатор в «Телеграме».
Военного комиссара Елецкого района Липецкой области Николая Селянина по итогам частичной мобилизации освободили от должности, сообщается в телеграм-канале правительства региона.
«По итогам проведения частичной мобилизации за ненадлежащую организацию и многочисленные ошибки, в том числе мобилизацию мужчин, имеющих отсрочку, освобожден от занимаемой должности военком Елецкого района Николай Селянин», — говорится в сообщении.
В Херсонской области ввели запрет на транспортное сообщение с правым берегом Днепра.
«В связи с завершением эвакуационных мероприятий с территории правобережья Днепра, а также усилением военной опасности и повышением угроз мирному населению администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр», — говорится в сообщении местных властей. Администрация пояснила, что речь идет о «временном запрете».
Власти региона объявили, что понтонная переправа прекращает работу, запрет на пересечение реки вводится для барж, речных такси и других судов. Переправа сохранится только в речном порту Херсона, где продолжат ходить гражданские суда.
В районных судах Петербурга, по данным на 2 ноября, зарегистрировано 80 исковых заявлений об оспаривании решений о мобилизации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Из 80 исков частично удовлетворен один, отказано в удовлетворении требований по 15 искам. Прекращено производство, в основном в связи с отказами, по 12 искам.
Украина в скором времени получит от Испании ЗРК Aspide и системы ПВО Hawk. Об этом сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба на брифинге с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом в Киеве.
«Я очень рад, что новый пакет есть. Он уже на пути в Украину. И в ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность, получив батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней, четыре системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним, а также другое военное снаряжение», — заявил Кулеба (цитата по УНИАН).