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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 253-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:33

Минобороны России подписало контракты на поставку в войска новых снайперских винтовок Чукавина, которые должны постепенно заменить снайперские винтовки Драгунова, сообщил президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников.

«Министерство обороны уже закупает винтовки СВЧ. У нас подписан контракт на этот год, на следующий год и далее», — рассказал Лушников, не уточнив, какое количество винтовок будет поставлено в российские войска.

07:25
На Запорожской АЭС обнаружили схрон со взрывчаткой, которую украинские военные заложили в феврале-марте, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.

По его словам, целью возможного теракта была тепломагистраль. В случае взрыва население Энергодара этой зимой осталось бы без тепла, предупредил Рогов. Совершить взрыв должен был один из сотрудников АЭС, которого бы завербовала СБУ, уточнил он.
07:21

НАТО будет сложно планировать свою оборонную стратегию, если Финляндия и Швеция присоединятся к блоку в разное время, заявил глава финского МИДа Пекка Хаависто.

По словам министра, переговоры на официальном уровне выглядят «многообещающе», несмотря на позицию Турции, которая пока не ратифицировала членство двух стран в альянсе. Хаависто заявил, что власти Швеции «кажется, делают все возможное», чтобы Стокгольм и Хельсинки стали полноправными членами альянса одновременно. Если же этого не произойдет, сложится «кризисная ситуация», и странам «придется задуматься, что делать дальше».

00:56

Украинские власти сообщили о новых взрывах. В городе Запорожье сработала ПВО, в Кривом Роге разрушен объект энергетики, несколько районов остались без света и воды.

00:31

Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России о расследовании возможной деятельности американских биолабораторий на Украине. За документ проголосовали Россия и Китай, против выступили Великобритания, США и Франция.

Документ, который внесла Россия, предполагал создание комиссии из всех членов СБ ООН «для того, чтобы расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории». Российское Минобороны еще весной утверждало, что на Украине реализовывались «военно-биологические программы США». Вашингтон и Киев отвергали эти обвинения.

Вчера 21:59

Власти ДНР сообщили о нескольких обстрелах Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Согласно сообщению в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями, по Куйбышевскому и Киевскому району города за вечер среды было выпущено в общей сложности 11 снарядов калибром 155 мм. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Вчера 21:49

Комитеты по иностранным делам и обороне болгарского парламента одобрили законопроект о предоставлении военной помощи Украине, сообщает телеканал БНТ. Законопроект, обсуждение которого в членами комитетов затянулось на несколько часов, содержит требование к правительству в течение месяца согласовать с украинской стороной документ о предоставлении необходимого оснащения и провести переговоры со странами НАТО о предоставлении или приобретении оснащения для замещения переданного Украине. Как ожидается, голосование по законопроекту всем составом Народного собрания Болгарии состоится 3 ноября.

Вчера 21:39

Власти Польши заявили об изъятии у посольства России базы отдыха под Варшавой, которую дипмиссия арендовала с 1980-х годов. Как заявил журналистам замминистра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка, база отдыха взята под охрану, на ней проводятся инвентаризация и техническая экспертиза объектов.

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил ТАСС, что посольство разбирается в ситуации. По словам поста, «база отдыха законсервирована и с начала этого года не используется».

Вчера 21:03

Вашингтон подозревает КНДР в поставках России артиллерийских снарядов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные американской разведки. В материале говорится о том, что Пхеньян направлял боеприпасы России под видом поставок военного снаряжения в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

О том, что в начале осени значительные партии артиллерийских снарядов направлялись в Россию, телеканалу заявил координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. При этом нет информации о том, как именно боеприпасы попадали в Россию и каким образом происходила оплата.

Вчера 20:43

По итогам третьего квартала реальные располагаемые доходы россиян снизились на 3,4%, подсчитал Росстат. Таким образом, снижение доходов в июле—сентябре ускорилось — во втором квартале падение составляло 0,8%.

Эксперты поясняют, что ускорение падения доходов может быть связано с тем, что во втором квартале статистика учитывала индексацию социальных выплат и эффект от повышения МРОТ. Директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой отмечает, что не видит устойчивых и долгосрочных драйверов для роста доходов россиян в будущем. Для этого нужен рост экономики, «на одних бюджетных выплатах далеко не уехать», полагает Полевой.

Вчера 20:34

Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя в Россию.

В перечне более 30 брендов виски, текилы и ликеров, в том числе Jack Daniel's, Johnnie Walker, Jim Beam, Sauza, Kahlua, Jägermeister. 

Изначально Минпромторг предлагал более широкий список — в конечный вариант не попали, например, шампанское Veuve Clicquot, вермуты Martini и Cinzano, ром Captain Morgan, Havana Club, текила Olmeca.

Вчера 20:19

Телеведущий Антон Красовский, призывавший сжигать и топить украинских детей, вернулся в эфир RT. Телеканал опубликовал новый выпуск проекта «Спорт. Россия: XXI век», в котором Красовский выступает в роли ведущего. Это произошло меньше чем через две недели после того, как главред RT Маргарита Симоньян объявила, что телеканал останавливает с ним сотрудничество.

Призыв убивать детей Красовский позднее объяснил так: «Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться».

Вчера 20:05

Военкоматы Петербурга прекратили «все мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе». Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Беглов.

Также прекращено вручение повесток, добавил он.
 

Вчера 19:50

В Курской области усилят работу по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах, сообщил губернатор Роман Старовойт по итогам заседания региональной антитеррористической комиссии.

«При этом будут проведены дополнительные инструктажи для сотрудников полиции, в случае необходимости мы быстро усилим патрулирование общественных мест», — написал он в «Телеграме».

Губернатор добавил, что период действия желтого уровня террористической опасности в области продлен до 21 ноября.

Вчера 19:33

Под обстрел попал хутор Масычево Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Самое главное, обошлось без пострадавших. Осколки снаряда посекли фасады двух частных домовладений, а основная его часть попала в огороды», — написал губернатор в «Телеграме».

Вчера 19:29

Военного комиссара Елецкого района Липецкой области Николая Селянина по итогам частичной мобилизации освободили от должности, сообщается в телеграм-канале правительства региона.

«По итогам проведения частичной мобилизации за ненадлежащую организацию и многочисленные ошибки, в том числе мобилизацию мужчин, имеющих отсрочку, освобожден от занимаемой должности военком Елецкого района Николай Селянин», — говорится в сообщении.

Вчера 19:21

В Херсонской области ввели запрет на транспортное сообщение с правым берегом Днепра.

«В связи с завершением эвакуационных мероприятий с территории правобережья Днепра, а также усилением военной опасности и повышением угроз мирному населению администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр», — говорится в сообщении местных властей. Администрация пояснила, что речь идет о «временном запрете».

Власти региона объявили, что понтонная переправа прекращает работу, запрет на пересечение реки вводится для барж, речных такси и других судов. Переправа сохранится только в речном порту Херсона, где продолжат ходить гражданские суда.

Вчера 19:16

В районных судах Петербурга, по данным на 2 ноября, зарегистрировано 80 исковых заявлений об оспаривании решений о мобилизации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Из 80 исков частично удовлетворен один, отказано в удовлетворении требований по 15 искам. Прекращено производство, в основном в связи с отказами, по 12 искам.

Вчера 18:53
Британские власти расширили запретительные меры на импорт золота из России: теперь в страну запрещен ввоз изделий, содержащих российское золото, переработанное в третьих странах
Вчера 18:29

Украина в скором времени получит от Испании ЗРК Aspide и системы ПВО Hawk. Об этом сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба на брифинге с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом в Киеве.

«Я очень рад, что новый пакет есть. Он уже на пути в Украину. И в ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность, получив батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней, четыре системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним, а также другое военное снаряжение», — заявил Кулеба (цитата по УНИАН).

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