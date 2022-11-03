НАТО будет сложно планировать свою оборонную стратегию, если Финляндия и Швеция присоединятся к блоку в разное время, заявил глава финского МИДа Пекка Хаависто.

По словам министра, переговоры на официальном уровне выглядят «многообещающе», несмотря на позицию Турции, которая пока не ратифицировала членство двух стран в альянсе. Хаависто заявил, что власти Швеции «кажется, делают все возможное», чтобы Стокгольм и Хельсинки стали полноправными членами альянса одновременно. Если же этого не произойдет, сложится «кризисная ситуация», и странам «придется задуматься, что делать дальше».