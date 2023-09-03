Западным странам, которые поддерживают Украину в военном конфликте с Россией, нужно дать Москве гарантии безопасности, заявил глава администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш. Он считает, что это поспособствовало бы урегулированию конфликта.

По мнению Гуйяша, Западу «ни в коем случае» не нужно предлагать Украине членство в НАТО. В долгосрочной перспективе, считает он, прочный мир на Украине смогут обеспечить размещение там миротворцев и «бесчисленное множество подобных решений».