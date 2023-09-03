Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 556-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В Вооруженные силы России с начала года приняли около 280 тыс. контрактников, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
В июле Медведев говорил, что, по данным Минобороны, с начала года в армию поступили более 185 тыс. контрактников, из них находятся в запасе около 109 тыс. человек.
Западным странам, которые поддерживают Украину в военном конфликте с Россией, нужно дать Москве гарантии безопасности, заявил глава администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш. Он считает, что это поспособствовало бы урегулированию конфликта.
По мнению Гуйяша, Западу «ни в коем случае» не нужно предлагать Украине членство в НАТО. В долгосрочной перспективе, считает он, прочный мир на Украине смогут обеспечить размещение там миротворцев и «бесчисленное множество подобных решений».
Минувшей ночью в Одессе прозвучал громкий взрыв. По данным украинских СМИ, в городе работали средства ПВО.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил подробности о погибшем и пострадавших при обстреле Уразово.
Погибший приехал в гости к другу, в момент обстрела он вышел за пиццей. Пострадавшей оказалась женщина, которая привезла пиццу к дому, у нее множественные непроникающие осколочные ранения головы, грудной клетки, а также рук и ног.
Друг погибшего в момент обстрела сидел за компьютером. «Просто каким-то чудом его спасли стоящие на подоконнике две большие колонки. У парня множественные непроникающие осколочные ранения мягких тканей головы и грудной клетки. Врачи обработали раны и отпустили его домой на амбулаторное лечение», — написал Гладков в своем телеграм-канале.
Разрушения различной степени зафиксированы в 29 частных домах, повреждения получили 4 автомобиля.
Московское ГУ МВД начало проверку в отношении Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил России после того, как она вышла на сцену в Бремене с украинским флагом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
85-летняя народная артистка России неоднократно выступала против боевых действий на Украине, весной она ушла из театра «Современник», в котором работала с 1977 года.
Спектакли с ее участием в России отменяли, в Германии она выступала в июле 2023-го.
«Не в нашу смену». Такое послание для России несут учения НАТО в Балтийском море, заявил глава ВМС Германии Кристиан Каак.
Учения «Северное побережье» начнутся 9 сентября и продлятся две недели, в них примут участие около 30 кораблей и 3 тыс. военных.
«Надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать», — сказал Каак.
В Белгородской области мужчина погиб при обстреле со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Под обстрел попал поселок Уразово в Валуйском городском округе.
«Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Ещё двое жителей пострадали: у мужчины осколочные ранения грудной клетки, у женщины осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины», — сообщил Гладков.
В Белгородской области сбили украинский беспилотник, сообщает Минобороны.
«2 сентября около 12.45 мск. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Поселок Белая Березка попал под обстрел со стороны ВСУ, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Пострадавших нет. В результате обстрела частичные разрушения получили семь жилых домовладений», — написал он в своем телеграм-канале.
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул. Он отметил, что «все нормально» и пообещал позже раскрыть детали.
Четыре человека пострадали при обстреле Петровского района Донецка со стороны Украины, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
Российские военные адаптировались к контрнаступлению ВСУ и начали применять новую тактику — они поджигают минные поля при попытке их разминировать, пишет The New York Times.
Украинскому олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, сообщает СБУ.
«Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывоза за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений», — говорится в сообщении.
Главное к 9:00
- Украинские дроны ночью трижды атаковали Крымский мост. Первую атаку беспилотного катера отразили около 23:15 мск, вторую — около 2:10, третью — спустя еще 10 минут. В Минобороны заявили, что все дроны уничтожены.
- К формальному пакту о гарантиях безопасности Украины присоединились 28 государств, ожидается поддержка от еще 23 стран, «которые входят в проукраинскую коалицию», заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона. «Мы считаем, что 51 страна — это и должно быть ключевым пакетом гарантий безопасности», — сказал он.
- США в новом пакете помощи впервые передадут Украине боеприпасы с обедненным ураном, пишет Reuters со ссылкой на документ, с которым ознакомилась редакций, и подтверждения двух информированных источников. О новом пакете поддержки официально будет объявлено на следующей неделе, его оценивают в $240-375 млн в зависимости от содержимого.
Украина совершила попытку атаковать Крымский мост, беспилотный катер был уничтожен, заявило Минобороны России.
Около 23:00 мск над Белгородской областью был перехвачен беспилотник, сообщило Минобороны.
США в новом пакете помощи впервые передадут Украины боеприпасы с обедненным ураном, пишет Reuters. О новом пакете поддержки официально будет объявлено на следующей неделе, его оценивают в $240-375 млн в зависимости от содержимого. Боеприпасы будут подходить к танкам Abrams, которые могут поставить на Украину в ближайшие недели, отметил источник Reuters.
Первой страной, отправившей снаряды с обедненным ураном украинской армии, стала Великобритания. Российская сторона критиковала это решение, Кремль предупреждал об ответственности Лондона за их применение. Президент Владимир Путин допускал, что российская армия может начать тоже использовать такие боеприпасы.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что над областью сбили два объекта, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью около 21:15 мск, сообщило Минобороны.
Черемушкинский районный суд Москвы назначил домашний арест администратору телеграм-канала Moscow Calling Андрею Куршину по делу о фейках об армии.
Следствие просило отправить Куршина в СИЗО, однако суд не удовлетворил ходатайство.
Администратор Moscow Calling в суде отчасти признал вину, но не согласился с формулировкой предъявленного ему обвинения. По его словам, ранее он сам был военнослужащим и не испытывает к ним ненависти. Он также рассказал, что его дело связано с двумя постами от 2022 года о военных действиях на Украине, сообщает телеграм-канал Shot.