Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 191-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион сделал «еще один шаг к проведению реферндума» — областной избирком получил кабины для тайного голосования, а также ящик для бюллетеней и переносные урны для выездного голосования.
«В результате обстрела повреждены линии электропередач, имеются разрушения дорожного полотна. Среди населения пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — написал он.
По его словам, бригады РЭС приступят к восстановлению электрических сетей сразу после проверки безопасности нахождения на территории.
Для МАГАТЭ важно присутствие миссии экспертов на Запорожской АЭС на постоянной основе, заявил глава организации Рафаэль Гросси. По его словам, из присутствующих сейчас на станции шести инспекторов МАГАТЭ на, на следующей неделе на АЭС останутся двое.
Физическая целостность Запорожской АЭС нарушена из-за обстрелов, но большинство систем безопасности на станции работает относительно хорошо, она функционирует. Об этом заявил находящийся на АЭС в составе группы экспертов глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его цитируют ТАСС и «РИА Новости».
Пятый энергоблок Запорожской АЭС, отключенный из-за обстрелов, подключен к энергосети, сообщил в Telegram глава ВГА Энергодара Александр Волга. «Работа атомной станции проходит в штатном режиме. Пятый энергоблок подключен к сети. Радиационный фон в норме», — написал он.
Всего на АЭС шесть энергоблоков, но работают в настоящее время только два.
Российские военные сбили в районе Запорожской АЭС беспилотник с боевым зарядом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию Энергодара, где расположена станция. Аппарат был сбит за несколько сотен метров от АЭС, заряд не взорвался, сообщил в свою очередь «Интерфакс».
Бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, бывший замкомандующего Силами специальных операций Украины генерал-майор Сергей Кривонос в интервью с интернет-изданием UMN заявил, что потери Украины с февраля достигают «сотен тысяч погибших». «Я четко понимаю, что то, что мы выстояли в феврале, марте и апреле, — это как раз не потому, что власть что-то делала, а потому что народ самоорганизовался и делал, не ожидая никаких команд. И это как раз наше большое достижение, и это наше право сказать власти: а почему же вы ничего не делали, почему десятки, а уже мы понимаем, что сотни тысяч погибших, — за что они погибли?» — сказал он.
«Газпром» сообщил об остановке подачи газа в газопровод «Северный поток» из-за неисправности оборудования. Как говорится в сообщении компании, при проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 была обнаружена утечка масла, устранить которую возможно только на ремонтном предприятии поставщика оборудования — компании Siemens.
В «Газпроме» отметили, что получили предостережение Ростехнадзора о том, что обнаруженные неисправности и повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. О случившемся «Газпром» проинформировал руководство Siemens. «До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», — отметили в компании.
Военнослужащие, удостоенные госнаград и ведомственных знаков отличия за заслуги в ходе военной операции на Украине, а также ветераны боевых действий, участвовавшие в ней, смогут претендовать на бесплатные земельные участки в Крыму и Московской области. Об этом говорится в проекте указа президента, которое разработало Минобороны.
В нем говорится, что органам исполнительной власти Московской области, Севастополя и Крыма рекомендуют «принять законодательные акты, устанавливающие право граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно».
Из репертуара нескольких московских театров исчезли спектакли Дмитрия Крымова. Сейчас Крымов работает в США. В апреле он заявил, что не может вернуться в Россию, пока ситуация не изменится, и выступил с критикой военной операции на Украине.
«Спектакль «Все тут» отменен по техническим причинам», — заявил РБК недавно назначенный худрук театра Школа современной пьесы Дмитрий Астрахан. В «Мастерской Фоменко» информацию о снятии спектакля «Моцарт. «Дон Жуан». Генеральная репетиция» не подтвердили, однако продажа билетов временно приостановлена, и состоится ли ближайший спектакль 18 сентября — пока неясно, сказали РБК в кассе театра.
В афише агентства «Арт-Партнер» стояли два спектакля Дмитрия Крымова — «Борис» по пьесе Пушкина «Борис Годунов» и «Двое». «Спектакли пока не планируются. Надеюсь, что слово «пока» является определяющим», — сообщил РБК глава агентства, продюсер Леонид Роберман.
Финский производитель одноразовой посуды Huhtamaki сообщил о продаже своего российского бизнеса холдингу Espetinа Александра Говора, которому также принадлежит сеть «Вкусно и точка».
Сделка включает четыре производственных предприятия в России, на которых работает 724 человека.
Об уходе с российского рынка Huhtamaki объявила в апреле.
За выдачу грамот с гербом Украины в одном из детских садов Читы решил извиниться губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Политик назвал ситуацию «кощунственной».
Проведенная проверка показала, что причиной произошедшего стали «безответственные глупые ошибки», пояснил глава Забайкалья. Это, по словам губернатора, не освобождает никого, в том числе его, от ответственности. «Создавшие эту ситуацию лица — заведующая детским садом и воспитатель — уволены», — написал Осипов во «ВКонтакте».
Азербайджан намерен вдвое увеличить экспорт газа в Европу, заявил президент страны Ильхам Алиев. Мощность Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) Баку намерен довести до 32 млрд кубометров.
«Мы планируем удвоить экспорт природного газа в Европу, и уверен, что мы этого добьемся. Для этого должны быть предприняты важные шаги — политические решения, технические меры и, конечно же, инвестиции. Ведь возможности разных сегментов Южного газового коридора отличаются. Пропускная способность TANAP составляет 16 млрд кубометров, мы планируем увеличить ее до 32 млрд кубометров», — цитирует слова Алиева «Интерфакс-Азербайджан».
TANAP — газопровод в обход России, идущий через Грузию и Турцию к Греции, откуда газ по Трансадриатическому газопроводу идет в Западную Европу.
С 1 июля с завода IKEA в Тихвине Ленинградской области по соглашению сторон уволили 520 человек, из них 152 обратились в Тихвинский филиал Биржи труда, сообщили РБК в пресс-службе областного правительства, ссылаясь на данные службы занятости региона.
По словам представителя правительства, в «Икеа Индастри Тихвин» осталось работать чуть более 500 человек (около 50% от прежней численности персонала). Служба оказывает уволенным сотрудникам поддержку — содействие в поиске работы, переобучение и повышение квалификации, психологическая поддержка и социальная адаптация, профориентация, добавили там.
США подошли близко к тому, чтобы превратиться в одну из сторон конфликта на Украине, считает замглавы российского МИД Сергей Рябков. «США, осуществляя эту накачку [оружием] и вовлекаясь в другие формы прямой поддержки Киева, по сути дела ставят себя в положение, близкое к тому, что можно назвать в полном смысле стороной конфликта», — сказал замминистра в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что Россия в состоянии «в полном объеме защитить свои интересы и обеспечить их надежнейшим образом».