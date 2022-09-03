Пятый энергоблок Запорожской АЭС, отключенный из-за обстрелов, подключен к энергосети, сообщил в Telegram глава ВГА Энергодара Александр Волга. «Работа атомной станции проходит в штатном режиме. Пятый энергоблок подключен к сети. Радиационный фон в норме», — написал он.

Всего на АЭС шесть энергоблоков, но работают в настоящее время только два.