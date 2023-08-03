Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 525-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Евросоюз расширил санкции против Белоруссии для борьбы с обходом ограничений, действующих в отношении России.
Речь идет о запрете экспорта в Белоруссию ряда чувствительных товаров, которые Минск использует для своей армии, пояснили в Еврокомиссии. Среди них — огнестрельное оружие, боеприпасы, а также товары, используемые в авиации и космической отрасли.
Россия ранее вновь расширила список недружественных стран. Какие страны попали в списки недружественных — в инфографике РБК.
Общие потери ВСУ за сутки по данным Минобороны составили более 900 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе четыре танка, три САУ Krab, две САУ «Акация», противотанковая пушка «Рапира», две артиллерийские системы М777, пусковая установка ЗРК «Бук».
Минобороны сообщило о ситуации на различных направдениях:
- на Донецком направлении российские войска отразили восемь атак, затем контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю в районах населённых пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка;
- на Южно-Донецком направлении отражена атака в районе Урожайного;
- на Запорожском направлении нанесены удары по позициям украинских подразделений в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Пятихатки;
- на Краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Нововодяное и Червоная Диброва.
Минобороны сообщило о том, что на Купянском направлении российские военные заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое (Харьковская область) и Куземовка (ЛНР). Помимо этого отражена атака ВСУ в районе Новоселовского (ЛНР).
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. «Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна и посечены фасад и забор в одном частном домовладении, также повреждены один автомобиль и линия электропередачи», - написал он в Telegram.
Генпрокуратура Украины сообщила, что пятеро сотрудников ГСЧС являются подозреваемыми в деле о гибели в результате крушения вертолета в Броварах (Киевская область) главы МВД Дениса Монастырского. Речь идет о нарушении правил безопасности полетов и халатности.
Разместивший антивоенные лозунги на фасаде своего магазина в Ломоносовском районе Ленинградской области Дмитрий Скурихин приговорен к полутора годам лишения свободы по делу о повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). За первое нарушение (антивоенный ролик) он получил штраф в размере 45 тыс. руб.
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил об ударах по позициям 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Берестового. Также были сорваны попытки контратак в районе Лес Попов.
Дмитрий Песков не согласился с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, который заявил, что Россия пытается поставить развивающиеся страны в зависимость от своего зерна. «Россия всегда была и остается надежным поставщиком. Все свои обязательства Россия выполняет», - сказал он.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Соловьевка. «Пострадавших нет. Частично нарушено энергоснабжение населенных пунктов Соловьевка и Каменский хутор», - написал он в Telegram.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на юго-западе Калужской области сбит еще один украинский беспилотник. «Последствий для людей и инфраструктуры нет», - написал он в Telegram.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых обстрелах региона со стороны Украины. Пострадавших нигде нет. В селе Вязовое Краснояружского района повреждены три частных дома.
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о ночном ударе по позициям трех штурмовых бригад, которые планировали наступать к югу от Орехова. «По группировкам нанесен огонь артиллерии, противник практически потерял весь состав бригад, выжившие разбрелись по лесополосе», - написал он.
Министерство обороны сообщило об уничтожении украинских беспилотников в Калужской области. «Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА», — говорится в сообщении. По официальной информации пострадавших и разрушений нет.
Правительство включило Норвегию в перечень государств, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом, сообщается на сайте кабмина.
В Белгородской области сработала система ПВО, сбит беспилотник самолетного типа, разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Россия незамедлительно вернется к зерновой сделке по вывозу агропродукции из украинских портов при выполнении условий Москвы, это можно сделать в быстрые сроки, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков.
Песков коснулся и тематики будущей встречи президентов России и Турции. Он рассказал, что они давно намеревались встретиться, но решили не делать этого перед выборами в Турции (прошли в мае 2023-го), «дабы не дать пищу для злопыхателей, которые сразу бы начали обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела». Темами беседы президентов станут отношения Москвы и Анкары, ситуация на Украине, зерновая сделка, а также обмен мнений по мировым делам.
Варшаве переданы данные, подтверждающие, что белорусские вертолеты не нарушали границы Польши, сообщили в Минобороны Белоруссии.
«Представлены подробные данные объективного контроля полетов воздушных судов Республики Беларусь, а также Республики Польша 1 августа в приграничной территории. Данные объективного контроля подтверждают отсутствие каких-либо оснований для обвинения в нарушении государственной границы», — говорится в заявлении ведомства.
Накануне, 1 августа, Польша заявила, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны, после чего она решила нарастить число военных и средств, в том числе боевых вертолетов, на границе с Белоруссией. Минск назвал обвинения Варшавы надуманными, озвученными с целью «очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы».
Сейчас ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский «не готовы к миру», считает президент Бразилии Лула да Силва. «На данный момент они оба находятся в фазе «я выиграю, я выиграю, я выиграю, я выиграю», вы знаете, тем временем гибнут люди», — заявил он.
Москва говорила, что не может прекратить огонь, пока ведется наступление Украины, и требует признание сложившихся реалий на земле. Киев требует для возобновления диалога вывода российских войск