Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 495-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Необходимости в новой мобилизации из-за ухода бойцов ЧВК «Вагнер» из зоны военных действий на Украине «на сегодня и в ближайшем будущем нет», заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Депутат напомнил о словах президента Владимира Путина, который также говорил, что сейчас проводить дополнительную мобилизацию не нужно. «Идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование [воинских] соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка», — сказал Картаполов.
Бойцы спецназа «Ахмат» в ходе наступления в районе Серебрянского лесничества, под Кременной (ЛНР), разбили ДРГ 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Германия и Польша не могут договориться об обслуживании переданных Украине танков Leopard, пишет Der Spiegel. Ремонтный завод в Польше должен был открыться месяц назад, однако переговоры между странами продолжаются до сих пор. Одна из причин — разница в оценке стоимости работ, утверждают источники Der Spiegel. «Например, PGZ хочет взимать более €100 000 за так называемую «первоначальную диагностику» танков. В Германии за это обычно платят всего около €12 000. Кроме того, PGZ не хочет брать на себя никаких гарантий на ремонт», — говорится в статье.
О появлении Leopard на фронте в зоне боевых действий в ДНР сообщил 5 июня замглавы Росгвардии по региону Александр Ходаковский. На следующий день в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили 28 танков ВСУ, в том числе восемь немецких Leopard, на южнодонецком направлении.
Легкие колесные танки AMX-10RC, предоставленные Украине Францией, «непрактичны» в ходе наступления, так как покрыты тонкой броней, рассказал AFP командир батальона 37-й бригады морской пехоты с позывным «Спартанец». По его словам, такой колесный бронеавтомобиль можно использовать для огневой поддержки, но не на передовой при наступлении. Уже погиб экипаж одной бронемашины, сообщил украинский военный.
Он упомянул случаи, когда рядом с танком разрывался 152-миллиметровый снаряд и осколки пробивали броню.
Причины произошедшего в Приморско-Ахтарском районе выясняются, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены», — добавил он, но не уточнил, что именно произошло.
Портал «Краснодар Онлайн» писал со ссылкой на местных жителей о взрыве рядом с местным аэродромом и об образовавшейся воронке. Об этом же сообщил Telegram-канал Baza.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно наступают на Ореховском направлении Запорожской области и уже подошли к первой линии обороны российских войск, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«На Ореховском направлении Запорожского фронта очень горячо! Активно работает вражеская артиллерия. Под ее прикрытием и при поддержке танков противник снова пошел на штурмовые действия в районе Работино. Врагу удалось дойти до нашей первой линии обороны», — сообщил он.
Польша решила усилить свои позиции на границе с Белоруссией группой из 500 полицейских. Министр внутренних дел страны Мариуш Каминский сообщил, что офицеры польской полиции из отдела по профилактике правонарушений и контртеррористических подразделений присоединиться к 5 тыс. сотрудников пограничной охраны и 2 тыс. военных.
ВСУ дважды обстреляли село Дроновка Грайворонского округа Белгородской области. Повреждены дома и заборы, линии электропередачи и снабжения газом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Одесскую область, где заслушал доклад командующего ВМС Алексея Неижпапы.
Сводка Минобороны:
- ВСУ продолжали попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. На первом направлении российские войска отразили 11 атак. Российскими ударами уничтожены гаубицы М119 и «Гвоздика», САУ Krab. Москва оценивает потери Украины в размере до 360 человек.
- В Северске и Григоровке в ДНР уничтожены склады боеприпасов двух бригад ВСУ.
- На Краснолиманском направлении отбиты три атаки. Украина потеряла до 95 военных, а также технику, заявили в Москве.
- На Времевском выступе уничтожена украинская ДРГ.
- На Запорожском направлении авиация нанесла удар по военным и технике 33-й механизированной бригады ВСУ у Пятихатки и Мирного.
- На Купянском направлении отражены две атаки в районе Новоселовского (ЛНР). В Стельмаховке пресечена деятельность ДРГ.
- У Кисловки уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
- Уничтожены подразделения ВСУ, высадившиеся у Антоновского моста.
- В Харьковской области у Балаклеи и Чугуева нанесены удары по военной технике ВСУ, доставленной с запада и из центра Украины. В ДНР — по пунктам управления 28 и 54 механизированных бригад.
- В Запорожской области сбит украинский штурмовик Су-25.
В ответ на слова Владимира Зеленского о готовности Киева к дипломатическому пути урегулирования конфликта после выхода на границы Украины 1991 года зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал страну «землей Санникова, созданной Лениным»: «нету такой земли».
Обстрелян также приграничный Глушковский район Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. Пострадавших и разрушений нет, деревня Елизаветовка осталась без света.
Над Белгородским районом силы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который сказал, что Украина потеряла свой суверенитет и не сможет воевать, если Запад не будет ее поддерживать и поставлять оружие. Кулеба заявил, что он «устал противостоять всем этим бессмысленным аргументам». «Все это просто бла-бла-бла», — добавил он.
ВСУ готовятся к попытке глубокого прорыва российской обороны, заявил замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его данным, Украина сосредоточила до 40 батальонов, чтобы «рвануть по вектору Орехов-Токмак» (Запорожская область). «Понимая наши возможности по нанесению ракетно-бомбовых ударов по скоплениям, скорее всего он продолжит тактику ползучего наступления ограниченными силами, пока не поймет, что создались благоприятные условия для введения в действие основных резервов, предназначенных для последующего броска вглубь наших территорий. Не исключено, что будет предпринята одновременная попытка удара в направлении Энергодара с целью захвата Запорожской АЭС. Тут следует ждать самых неприятных сюрпризов — Каховское водохранилище тому свидетель», — написал Ходаковский.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитался об обстрелах региона за минувшие сутки: попадания зафиксированы в Белгородском районе, Валуйском округе, Волоконовском, Краснояружском районах и в Шебекинском округе. Пострадавших нет.
Киев подвергся атаке беспилотников, сообщил глава столичной военной администрации Сергей Попко. Он заявил, что пострадавших и разрушений нет.
Российские беспилотники «Ланцет» стал особой проблемой для украинских войск, ВСУ требуется западное вооружение для возможности защищаться от них, заявил The Telegraph советник украинского министра обороны Юрий Сак.
«Для понимания, почему они вызывают у нас беспокойство, все, что способно повредить наше оборудование или представлять опасность для наших войск, вызывает у нас беспокойство. <...> Не будем расхваливать русских, [но] это неплохое оборудование», — сказал он.
ВСУ начали подготовку второго этапа масштабного контрнаступления в Запорожской области, который должен произойти в ближайшие дни, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
В Белгородской области обстреляли село Карабаново Валуйского городского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками снарядов повреждено 4 частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и кровля, а также заборы. Все оперативные и аварийные службы на месте, подомовой обход продолжается», — написал он в своем телеграм-канале.