Германия и Польша не могут договориться об обслуживании переданных Украине танков Leopard, пишет Der Spiegel. Ремонтный завод в Польше должен был открыться месяц назад, однако переговоры между странами продолжаются до сих пор. Одна из причин — разница в оценке стоимости работ, утверждают источники Der Spiegel. «Например, PGZ хочет взимать более €100 000 за так называемую «первоначальную диагностику» танков. В Германии за это обычно платят всего около €12 000. Кроме того, PGZ не хочет брать на себя никаких гарантий на ремонт», — говорится в статье.

О появлении Leopard на фронте в зоне боевых действий в ДНР сообщил 5 июня замглавы Росгвардии по региону Александр Ходаковский. На следующий день в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили 28 танков ВСУ, в том числе восемь немецких Leopard, на южнодонецком направлении.