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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 130-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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08:43

Главное за ночь:

  • Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о трех погибших и нескольких пострадавших. По его словам, частично разрушены 11 многоквартирных домов, в частном секторе частично разрушены не менее 39 жилых домов, из них 5 полностью. В ночь на 3 июля Гладков сообщил о «серии громких звуков» в Белгороде.
  • На подлете к Курску сбили два украинских беспилотника «Стриж», сообщил губернатор Роман Старовойт. Произошедшее в соседней Белгородской области он назвал атакой противника и выразил соболезнования родным и близким погибших.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил спецслужбам собрать информацию о гражданах страны, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Он назвал их «врагами Белоруссии».
Вчера 21:03

Лукашенко объяснил, зачем обсуждал с Путиным ядерное оружие. Президент Белоруссии подчеркивает, что «никакой это не ядерный шантаж».

«Этот тезис в переговорах и эта тема с президентом России появилась после того, как поляки обратились к американцам и попросили их привезти им ядерное оружие в Польшу. Тогда я президенту Путину сказал: почему мы делаем вид, что ничего не происходит? Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы для того, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться. И мы будем готовиться. Мы никому не угрожаем, никого не шантажируем. Мы свое оружие отдали туда, и я вправе попросить и потребовать у президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Беларусь. Что я и сделал», — сказал Лукашенко.


 
Вчера 20:25

Президент США Джо Байден направил в конгресс США отчеты о присоединении Швеции и Финляндии в НАТО. Это обычный шаг: президент обязан информировать конгрессменов перед подписанием любого дополнения к Североатлантическому договору.

Вчера 19:53

Кадыров написал в Telegram, что Лисичанск взят под контроль.

Вчера 19:43
Лукашенко продолжает: «Хочу сказать тем, кто переживает, будет Лукашенко воевать там или нет: послушайте, мы будем воевать — еще раз повторяю — только в одном случае — если вы переступите последний метр нашей земли и вторгнетесь на нашу землю. Если вы будете убивать наших людей, мы ответим. Поэтому, как президент, скажу: не трогайте мое государство. Не трогайте мой белорусский народ, если у вас еще осталось чувство самосохранения».
Вчера 19:26

Президент Белоруссии рассказал и о попытках атаковать страну.

«Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава богу, противовоздушными комплексами «Панцирь» удалось перехватить все ракеты, которые были пущены вооруженными силами Украины», — заявил Лукашенко.

Вчера 19:18
Лукашенко также сказал, что воевать на Украине Белоруссия не собирается. «Еще раз повторяю вам то, что говорил год и больше назад: мы не стремимся воевать в Украине. Нам эта война абсолютно не нужна», — заявил он.
Вчера 18:35

Александр Лукашенко, выступая с речью по случаю дня независимости Белоруссии, заявил, что западные соседи жадно поглядывают на приграничные белоруссие и украинские территории, пишет БелТА.

«Так же, как и в прошлом столетии, за этими процессами стоит все та же цивилизованная Западная Европа, которая сначала растила монстра по имени фашистская Германия, а потом, чтобы выжить, бросалась в объятия тех, кому еще недавно так сильно желала поражения. История повторяется. Монстра растят в Украине», — сказал Лукашенко.

Вчера 17:48

В состав правительства Донецкой народной республики войдут российские управленцы, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он объяснил перестановки «необходимостью скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления». Изменения в составе правительства коснутся четырех министерств.

Главой Министерства образования и науки назначена Ольга Колударова (на сайте Минпросвещения она указана как заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха), ее первым замом станет Михаил Кушаков, который ранее возглавлял министерство.

Министром здравоохранения станет Дмитрий Гарцев (его тезка на сайте Сеченовского университета указан как глава департамента развития региональных партнерств), ранее возглавлявшему министерство Александру Оприщенко предложено занять пост первого заместителя главы Минздрава ДНР.

Министерство угля и энергетики возглавит Андрей Геннадьевич Чертков (человек с такими же фамилией, именем и отчеством в 2017–2020 годах возглавлял Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области).

Министром доходов и сборов назначен Дмитрий Владимирович Шмелев (его полный тезка указан на сайте ФНС как заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области).
 

Вчера 16:20
Дмитрию Медведеву кажется, что поддержка Украины со стороны западных стран ослабевает. «Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали. <...> От украинофилии до украинофобии один шаг. Ведь угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака (мифического вступления в ЕС)», — написал он в Telegram.
Вчера 15:06

Рамзан Кадыров написал в Telegram: «Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города!»

Вчера 14:54

Деятельность Специальной мониторинговой комиссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ), которая работала в Донбассе с 2014 по 2022 год, имитировала урегулирование конфликта, заявили в МИД ЛНР.

«1 июля бесславно завершился 23-летний период присутствия ОБСЕ в Украине. Особенно это проявляется в последние восемь лет, период присутствия СММ ОБСЕ в Украине, успешно имитируя содействие урегулированию конфликта на Донбассе, активно вела пропагандистскую деятельность, направленную на поддержку преступного неонацистского украинского режима», — заявили в МИД ЛНР.

Вчера 14:01

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram, что город Лисичанск в ЛНР, где расположены украинские войска, «полностью окружен».

«Стоит предположить, что в скором времени начнется полномасштабное наступление на город. Противнику в свою очередь деваться некуда, поскольку все въезды и выезды из городы перекрыты. Прорвать плотное кольцо окружения не получится, даже если очень постараться», — написал он.

Вчера 12:41

В субботнем брифинге Минобороны России сообщило, что «противник несет значительные потери на всех направлениях».

  • У Верхнекаменки и Золотаревки в ЛНР, как утверждают в Москве, украинские силы за сутки потеряли более 50% личного состава.
  • В районе Артемовска в ДНР силы ВКС атаковали пункт временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады ВСУ. Москва утверждает, что потери украинской стороны составили до 120 человек и около 15 единиц техники.
  • Российская авиация нанесла удар по базам временного хранения оружия на территории тракторного завода в Харькове. Убиты до 30 человек личного состава ВСУ, уничтожено 10 единиц техники, заявило Минобороны России.
  • ВКС уничтожили пять пунктов управления ВСУ в ДНР и в Николаевской области, склады с боеприпасами в Запорожской области. Также удары были нанесены по четырем украинским взводам РСЗО, которые обстреливали ДНР.
  • Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 39 пунктам управления ВСУ и двум складам боеприпасов в Николаеве.
  • ПВО сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области. В разных областях сбиты 19 беспилотников.

Video

Вчера 12:29

ГУ МВД Херсонской области в своем Telegram-канале репостнуло сообщение канала «Херсонский вестник», в котором говорится, что «сотрудники спецслужб РФ накануне предотвратили крупный теракт в Херсоне, обнаружив конденсаторную подрывную машинку». Теракт, говорится в сообщении, готовили «бойцы украинской диверсионно-разведывательной группы с экс-старостой села Старая Збурьевка Виктором Маруняком».

«Двое из диверсантов имели позывные Вишня и Ведьма. Виктор Маруняк благодаря спецслужбам Украины скрылся», — рассказал «Херсонский вестник».

Российская сторона эти сообщения не комментировала.

Вчера 10:47

За последние 136 дней в ДНР погибли 210 мирных жителей, среди них 12 детей. Данные приводит «РИА Новости» со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Вчера 10:04

Начальник Генштаба Валерий Герасимов проверил группировки войск, задействованных в спецоперации, сообщило Минобороны. Командующие доложили ему о применении войск на спецоперации и о боевом обеспечении действий группировок. Герасимов «уделил особое внимание вопросам использования в ходе боевых действий автоматизированных систем боевого управления в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск», сообщили в оборонном ведомстве.

Video

Вчера 09:09
Лидеры стран Запада, несмотря на единство в области поддержки Киеву, которое они показали на саммите НАТО, опасаются, что их граждане могут вскоре устать от событий на Украине, пишет Politico.

Издание приводит слова премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, заявившей, что «везде проявляется усталость от войны». «Это [боевые действия на территории Украины] продолжается уже четыре месяца. А у нас высокая инфляция, энергетический кризис. Коронавирус никуда не делся», — сказала она на полях саммита альянса на этой неделе.

В то же время Каллас подчеркнула, что «нам нельзя уставать, потому что мы должны помочь Украине защитить свою страну».
01.07 23:03

В международные гарантии безопасности для Украины должен входить блок о санкциях против России, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он считает, что действие санкций против России будет продолжаться, пока не будут выполнены два условия.

«Во-первых, она [Россия] должна дать надлежащие заверения и гарантии неповторения агрессии против Украины. Во-вторых, она должна обеспечить полную компенсацию ущерба, причиненного нашему государству и гражданам», — сказал Ермак.

01.07 22:14
Новый пакет военной помощи Украине со стороны США на $820 млн включает дополнительные поставки снарядов для американской реактивной системы залпового огня HIMARS, два зенитных ракетных комплекса NASAMS, до 150 тыс. снарядов для 155-миллиметровой артиллерии, а также четыре противоартиллерийских радара, сообщается на сайте Пентагона.

В Минобороны отметили, что с начала военных действий на Украине Соединенные Штаты оказали Киеву военную помощь приблизительно на $6,9 млрд.
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Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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