В состав правительства Донецкой народной республики войдут российские управленцы, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он объяснил перестановки «необходимостью скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления». Изменения в составе правительства коснутся четырех министерств.

Главой Министерства образования и науки назначена Ольга Колударова (на сайте Минпросвещения она указана как заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха), ее первым замом станет Михаил Кушаков, который ранее возглавлял министерство.

Министром здравоохранения станет Дмитрий Гарцев (его тезка на сайте Сеченовского университета указан как глава департамента развития региональных партнерств), ранее возглавлявшему министерство Александру Оприщенко предложено занять пост первого заместителя главы Минздрава ДНР.

Министерство угля и энергетики возглавит Андрей Геннадьевич Чертков (человек с такими же фамилией, именем и отчеством в 2017–2020 годах возглавлял Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области).

Министром доходов и сборов назначен Дмитрий Владимирович Шмелев (его полный тезка указан на сайте ФНС как заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области).

