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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 373-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
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07:28
США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $400 млн и объявят об этом в пятницу, 3 марта, узнал Reuters.

ВСУ получат дополнительные управляемые ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасов для боевых машин пехоты Bradley, а также танковые мостоукладчики, рассказали источники агентства.

Белый дом накануне анонсировал поставку, но не уточнил ее объем.
07:23

Франция рассматривает передачу Украине истребителей Mirage 2000, переговоры об этом Париж ведет с Киевом, заявил министр обороны Себастьян Лекорню.

Во время слушаний в Сенате министру был задан вопрос, правда ли, что Франция собирается поставить Киеву самолеты Mirage и собирается заниматься подготовкой украинских пилотов в Польше. Локарню отказался подтвердить эту информацию, однако заявил, что соответствующие переговоры с Киевом идут.

07:20
После сообщений о взрыве близ Коломны сотрудники МЧС проверили «возможный объект», следов возгорания не выявлено, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области.

Снабжение электричеством и газом в коломенском округе работает в штатном режиме, заявили в  минэнергетики региона. Там отметили, что «в результате происшествия» не зафиксировали технологических нарушений на объектах газо- и электроинфраструктуры.

Взрыв произошел в воздухе, сказал источник агентства в правоохранительных ведомствах. Собеседник допустил, что речь может идти о дроне, чьи обломки пока не обнаружили. «Но пока сказать точно нельзя, поскольку обломки найти не могут», — отметил он.
07:17
Условий для переговоров президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина пока нет, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Президент [Байден] говорил об этом. Он говорил, что, если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире, он бы рассмотрел такую возможность. Изменений в этом нет», — сказал Кирби.
07:15
Австрия могла бы выступить посредником при урегулировании конфликта на Украине благодаря своему нейтралитету, который в этом случае является преимуществом, заявил чешский президент Милош Земан на встрече с автррийским коллегой Александром ван дер Белленом.

«Это не может оставить нас равнодушными. Австрия нейтральна в военном отношении, но нейтралитет не равнозначен безразличию», — ответил ван дер Беллен.
Вчера 23:13

У села Сушаны в Брянской области на мине подорвалась машина Росгвардии, сообщил в своем канале глава комитета Госдумы по информационной политике и экс-советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

«Четверо росгвардейцев: трое сотрудников Брянского СОБр (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН — получили легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает», — сообщил он.

Вчера 21:59

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал премьер-министра Великобритании Риши Сунака, канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона и американского лидера Джо Байдена «прямыми пособниками террористов» после нападения диверсантов в Брянской области. По его словам, сегодняшние события показали, кого «реально поддерживают в США, НАТО и ЕС».

Вчера 21:48
Объявленный ранее режим воздушной тревоги перестал действовать на всей территории Украины за исключением одного района Днепропетровской области — Никопольского.
Вчера 21:32

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым затронул вопрос об обмене осужденного американца Пола Уилана. «Соединенные Штаты высказали серьезное предложение. Москва должна его принять», — сказал Блинкен (цитата по CNN).

По словам госсекретаря, он также призвал Россию вернуться в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, участие в котором Москва приостановила в конце февраля.

Вчера 21:19

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик октазался комментировать атаку украинских диверсантов в Брянской области, заявив, что организация против эскалации конфликта.

«У меня нет конкретной информации по поводу инцидента, который комментируют обе столицы, у меня нет какого-либо комментария на этот счет. Но как мы неоднократно говорили, мы не хотим какой-либо дальнейшей эскалации этого конфликта», — сказал Дюжаррик.

Вчера 20:54

МИД намерен довести информацию об атаке украинских диверсантов в Брянской области до международного сообщества как «еще одно доказательство преступности киевского режима», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью телеканалу РБК.

«МИД будет доносить эту информацию на всех международных площадках как еще одно доказательство преступности киевского режима и уделять этому повышенное внимание. Потому что западные партнеры — мы уже в кавычках говорим партнеры, на самом деле режимы, которые себя давно дискредитировали — уже делают все, чтобы проигнорировать полностью все факты преступлений, которых становится все больше и больше со стороны режима Зеленского», — сказала Захарова.

Вчера 20:39
Москва направила Белграду запрос с просьбой прояснить его официальную позицию по сообщениям о поставках сербских боеприпасов на Украину. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
 
Вчера 20:22

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche заявил, что во время переговоров с Владимиром Путиным незадолго до начала конфликта на Украине пытался выяснить у российского президента, что Москва видит для себя угрозой. По его словам, Путин не увидел проблем в членстве Венгрии в НАТО, однако указал на озабоченность из-за расширения альянса.

«Когда я в последний раз встречался с президентом Путиным в Москве за две недели до начала войны, я спросил его: членство Венгрии в НАТО является для вас проблемой? Вы просите Венгрию выйти из НАТО? Я предложил ему прояснить это с самого начала. Он ответил, что членство Венгрии в НАТО не проблема, проблема есть только [в возможном членстве] Украины и Грузии. Еще одна проблема, сказал он, заключается в уже созданных американских ракетных базах в Румынии и Польше, а также в возможном расширении НАТО на Украину и Грузию для размещения там оружия», — рассказал Орбан.

Комментируя в интервью конфликт на Украине, Орбан также заявил, что в нем не будет победителей. «Никто не сможет победить. Украинцам грозит ядерная держава со 140 миллионами жителей, россиянам — все НАТО. Вот что делает конфликт таким опасным. Возникла патовая ситуация, которая легко может перерасти в мировую войну», — уверен он.

Вчера 19:56
Воздушная тревога объявлена по всей Украине.
Вчера 19:18

ФСБ заявила, что группа украинских диверсантов была «выдавлена» из Брянской области на территорию Украины и тогда по ней был нанесен артиллерийский удар.

«В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена», — сказано в сообщении.

«Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар», — заявили в спецслужбе.

Вчера 18:54

Десятилетний мальчик, который получил ранение при нападении диверсантов на село в Климовском районе, успешно прооперирован, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства. Федор находится под постоянным наблюдением специалистов», — написал глава региона в телеграм-канале.

Вчера 18:39
ФСБ заявила, что сумела предотвратить поджог военкомата в городе Новоуральск Свердловской области. Возбуждено дело о подготовке теракта.
Вчера 18:30

Семьи мобилизованных пожаловались на случаи передачи долгов коллекторам, заявил статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.

«Часть жалоб связана с тем, что, когда гражданин погиб или признан умершим, признан инвалидом второй группы, тоже возникают вопросы. Особенно вопросы, связанные с длительными сроками рассмотрения соответствующих обращений членов семей, а иногда с передачей долга коллекторским агентствам», — сказал Гузнов на встрече ЦБ с банками.

Он назвал это недопустимым, поскольку «долг к этому времени обнулился, сам факт гибели прекращает соответствующие правоотношения».

Вчера 18:18
Вчера 18:01

В Белгородской области попало под обстрел село Устинка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Есть повреждения линии электропередачи и одного частного домовладения», — написал он в телеграм-канале.

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