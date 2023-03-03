Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche заявил, что во время переговоров с Владимиром Путиным незадолго до начала конфликта на Украине пытался выяснить у российского президента, что Москва видит для себя угрозой. По его словам, Путин не увидел проблем в членстве Венгрии в НАТО, однако указал на озабоченность из-за расширения альянса.

«Когда я в последний раз встречался с президентом Путиным в Москве за две недели до начала войны, я спросил его: членство Венгрии в НАТО является для вас проблемой? Вы просите Венгрию выйти из НАТО? Я предложил ему прояснить это с самого начала. Он ответил, что членство Венгрии в НАТО не проблема, проблема есть только [в возможном членстве] Украины и Грузии. Еще одна проблема, сказал он, заключается в уже созданных американских ракетных базах в Румынии и Польше, а также в возможном расширении НАТО на Украину и Грузию для размещения там оружия», — рассказал Орбан.

Комментируя в интервью конфликт на Украине, Орбан также заявил, что в нем не будет победителей. «Никто не сможет победить. Украинцам грозит ядерная держава со 140 миллионами жителей, россиянам — все НАТО. Вот что делает конфликт таким опасным. Возникла патовая ситуация, которая легко может перерасти в мировую войну», — уверен он.