Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 373-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
ВСУ получат дополнительные управляемые ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасов для боевых машин пехоты Bradley, а также танковые мостоукладчики, рассказали источники агентства.
Белый дом накануне анонсировал поставку, но не уточнил ее объем.
Франция рассматривает передачу Украине истребителей Mirage 2000, переговоры об этом Париж ведет с Киевом, заявил министр обороны Себастьян Лекорню.
Во время слушаний в Сенате министру был задан вопрос, правда ли, что Франция собирается поставить Киеву самолеты Mirage и собирается заниматься подготовкой украинских пилотов в Польше. Локарню отказался подтвердить эту информацию, однако заявил, что соответствующие переговоры с Киевом идут.
Снабжение электричеством и газом в коломенском округе работает в штатном режиме, заявили в минэнергетики региона. Там отметили, что «в результате происшествия» не зафиксировали технологических нарушений на объектах газо- и электроинфраструктуры.
Взрыв произошел в воздухе, сказал источник агентства в правоохранительных ведомствах. Собеседник допустил, что речь может идти о дроне, чьи обломки пока не обнаружили. «Но пока сказать точно нельзя, поскольку обломки найти не могут», — отметил он.
«Президент [Байден] говорил об этом. Он говорил, что, если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире, он бы рассмотрел такую возможность. Изменений в этом нет», — сказал Кирби.
«Это не может оставить нас равнодушными. Австрия нейтральна в военном отношении, но нейтралитет не равнозначен безразличию», — ответил ван дер Беллен.
У села Сушаны в Брянской области на мине подорвалась машина Росгвардии, сообщил в своем канале глава комитета Госдумы по информационной политике и экс-советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.
«Четверо росгвардейцев: трое сотрудников Брянского СОБр (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН — получили легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает», — сообщил он.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал премьер-министра Великобритании Риши Сунака, канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона и американского лидера Джо Байдена «прямыми пособниками террористов» после нападения диверсантов в Брянской области. По его словам, сегодняшние события показали, кого «реально поддерживают в США, НАТО и ЕС».
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым затронул вопрос об обмене осужденного американца Пола Уилана. «Соединенные Штаты высказали серьезное предложение. Москва должна его принять», — сказал Блинкен (цитата по CNN).
По словам госсекретаря, он также призвал Россию вернуться в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, участие в котором Москва приостановила в конце февраля.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик октазался комментировать атаку украинских диверсантов в Брянской области, заявив, что организация против эскалации конфликта.
«У меня нет конкретной информации по поводу инцидента, который комментируют обе столицы, у меня нет какого-либо комментария на этот счет. Но как мы неоднократно говорили, мы не хотим какой-либо дальнейшей эскалации этого конфликта», — сказал Дюжаррик.
МИД намерен довести информацию об атаке украинских диверсантов в Брянской области до международного сообщества как «еще одно доказательство преступности киевского режима», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью телеканалу РБК.
«МИД будет доносить эту информацию на всех международных площадках как еще одно доказательство преступности киевского режима и уделять этому повышенное внимание. Потому что западные партнеры — мы уже в кавычках говорим партнеры, на самом деле режимы, которые себя давно дискредитировали — уже делают все, чтобы проигнорировать полностью все факты преступлений, которых становится все больше и больше со стороны режима Зеленского», — сказала Захарова.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche заявил, что во время переговоров с Владимиром Путиным незадолго до начала конфликта на Украине пытался выяснить у российского президента, что Москва видит для себя угрозой. По его словам, Путин не увидел проблем в членстве Венгрии в НАТО, однако указал на озабоченность из-за расширения альянса.
«Когда я в последний раз встречался с президентом Путиным в Москве за две недели до начала войны, я спросил его: членство Венгрии в НАТО является для вас проблемой? Вы просите Венгрию выйти из НАТО? Я предложил ему прояснить это с самого начала. Он ответил, что членство Венгрии в НАТО не проблема, проблема есть только [в возможном членстве] Украины и Грузии. Еще одна проблема, сказал он, заключается в уже созданных американских ракетных базах в Румынии и Польше, а также в возможном расширении НАТО на Украину и Грузию для размещения там оружия», — рассказал Орбан.
Комментируя в интервью конфликт на Украине, Орбан также заявил, что в нем не будет победителей. «Никто не сможет победить. Украинцам грозит ядерная держава со 140 миллионами жителей, россиянам — все НАТО. Вот что делает конфликт таким опасным. Возникла патовая ситуация, которая легко может перерасти в мировую войну», — уверен он.
ФСБ заявила, что группа украинских диверсантов была «выдавлена» из Брянской области на территорию Украины и тогда по ней был нанесен артиллерийский удар.
«В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена», — сказано в сообщении.
«Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар», — заявили в спецслужбе.
Десятилетний мальчик, который получил ранение при нападении диверсантов на село в Климовском районе, успешно прооперирован, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства. Федор находится под постоянным наблюдением специалистов», — написал глава региона в телеграм-канале.
Семьи мобилизованных пожаловались на случаи передачи долгов коллекторам, заявил статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.
«Часть жалоб связана с тем, что, когда гражданин погиб или признан умершим, признан инвалидом второй группы, тоже возникают вопросы. Особенно вопросы, связанные с длительными сроками рассмотрения соответствующих обращений членов семей, а иногда с передачей долга коллекторским агентствам», — сказал Гузнов на встрече ЦБ с банками.
Он назвал это недопустимым, поскольку «долг к этому времени обнулился, сам факт гибели прекращает соответствующие правоотношения».
В Белгородской области попало под обстрел село Устинка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет. Есть повреждения линии электропередачи и одного частного домовладения», — написал он в телеграм-канале.