Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 282-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Бундесвер находятся в непростой ситуации, потому что испытывает дефицит боеприпасов, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
По его словам, последние несколько десятилетий немецкое правительство взяло неверный курс по обеспечению армии боеприпасами. «Мы сейчас очень четко осознаем, насколько важно иметь возможность обеспечивать там постоянное пополнение запасов, не только из-за войны на Украине», — сказал он.
За девять месяцев военных действий на Украине потери Вооруженных сил страны составили до 13 тыс. погибших, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
«У нас есть официальные оценки Генерального штаба, есть официальные оценки, о которых говорит верховный главнокомандующий. И они у нас составляют от 10 до 13 тыс. погибших», — сказал Подоляк.
Сразу три украинских посольства получили письма с угрозами, все конверты были пропитаны красной жидкостью. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Уже не два, а три. <...> Не буду пока комментировать, мы скоро выйдем с официальной позицией на эту тему. Скажем так: внутри этих конвертов — символичная угроза, переданная Украине. Могу только сказать, что все конверты в момент их получения были пропитаны красной жидкостью» — сказал он. Ранее Кулеба говорил, что письма с угрозами пришли в два посольства.
«На Ближнем Востоке развернуты NASAMS, и некоторые из наших союзников по НАТО и мы [США] на самом деле работаем с несколькими странами Ближнего Востока, которые в настоящее время используют NASAMS, и пытаемся направить их в Украину», — сказал Хейес.
Соединенные Штаты хотят отправить на Украину эти ЗРК в течение трех — шести месяцев, а затем заменить эти системы на Ближнем Востоке новыми в течение двух лет, пояснил он. Глава Raytheon отметил, что переправить NASAMS с Ближнего Востока на Украину быстрее, чем производить их в США, на что требуется два года.
Он отметил, что власти «никогда и никому не позволят строить империю внутри украинской души».
Государственной службе по этнополитике и свободе совести дано поручение провести религиоведческую экспертизу устава об управлении Украинской православной церкви «на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом» и в случае необходимости принять меры.
Президенты США и Франции пообещали оказывать Украине военную помощь столько, сколько это может потребоваться. Об этом говорится в совместном заявлении Джозефа Байдена и Эмманюэля Макрона по итогам переговоров в Вашингтоне. «Стороны подтверждают неизменную поддержку защиты Украиной суверенитета и территориальной целостности, в том числе путем предоставления Украине политической, гуманитарной, экономической помощи, а также помощи в сфере безопасности настолько долго, насколько это потребуется», — говорится в документе.
Российские силы продвигаются на марьинском и артемовском направлениях, заявил врио ДНР Денис Пушилин. «Успехи есть и на марьинском направлении, и на артемовском направлении», — сказал он.
«Наши подразделения продолжают продвигаться, в том числе сжимая кольцо вокруг Авдеевки», — добавил Пушилин.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о нескольких обстрелах города. Под удары, в частности, попали Ворошиловский и Петровский районы столицы Донбасса, погиб один сотрудник регионального МЧС, еще один спасатель ранен.
«Кроме того, снова пострадало здание городской администрации. Также очевидцы сообщают о перебитом газопроводе», — написал Кулемзин в телеграм-канале.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Донбасс «передней линией обороны Русского мира». Такое заявление, как передает ТАСС, предстоятель РПЦ сделал на встрече с детьми, приехавшими из Донбасса, в храме Христа Спасителя.
«Сегодня Донбасс — это передняя линии обороны Русского мира. А Русский мир — это не только Россия, он везде, где живут люди, которые воспитаны в традициях православия и в традициях русской морали. <...> И вот нашими точками опоры — людей, живущих в Русском мире, — являются вера и любовь к Отечеству», — сказал патриарх.
Он также выразил уверенность, что, если люди теряют любовь к Отечеству, начинают «воспринимать чужие мысли, иногда вредные и опасные, и, руководствуясь этими мыслями, строить свою жизнь вопреки интересам своего собственного народа», то они встают «на очень опасный путь».
Украина получит от Испании очередной пакет военной помощи, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников на совместном брифинге с испанской коллегой Маргаритой Роблес в Одессе.
«Сегодня мы обсуждали очередные пакеты помощи от Испании, которые наши ВСУ получат для усиления... Некоторые вещи, которые входят в пакет, мы не разглашаем из соображений безопасности. Когда они будут уже в применении ВСУ, тогда я смогу о чем-то сообщить. Могу сказать, что у нас был очень продуктивный разговор. Мы говорили и об усилении сухопутного компонента, продолжении поддержки противовоздушной обороны и усилении компонента нашего флота», — сказал Резников, слова которого приводит УНИАН.
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за энергетического кризиса.
При обстреле энергетических объектов ДТЭК пострадали два человека, говорится в сообщении компании. Речь идет о двух энергетиках. Они доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.
«После завершения обстрелов энергетики смогут оценить степень повреждений оборудования и инфраструктуры предприятия и безотлагательно приступят к ликвидации последствий атаки», — сообщили в ДТЭК.
Все 30 стран НАТО согласились с необходимостью вступления Украины в альянс, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
«Члены НАТО подтвердили, что двери перед Украиной открыты. Это новый сигнал, и важно, что он демонстрирует: натиска России никто не боится», — сказала она (цитата по УНН).
Российская сторона ответит на высылку сотрудника посольства в Литве, сообщили в МИД России.
«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — сказали в министерстве.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни поговорит со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он сообщил об этом в интервью ABC.
«Я хотел сначала совершить государственный визит и провести всестороннее обсуждение с президентом [США Джо] Байденом и нашими командами вместе», — уточнил французский президент.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что два украинских посольства получили письма с угрозами. Где именно расположены диппредставительства, он не уточнил.
Накануне в Мадриде произошел взрыв в украинском посольстве, взорвалась присланная послу посылка, один человек пострадал.
В Белгородской области идет обстрел села Муром, есть один пострадавший, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Целый день под обстрелом село Муром Шебекинского городского округа. Есть пострадавший: мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Есть повреждения в двух частных домовладениях и [на] линии электропередачи», — написал Гладков в телеграм-канале.
Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала сегодняшнее выступление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, в котором он сказал, что «садиться за один стол переговоров с варварами будет недостойным украинского народа». «Согласна: украинский народ достоин быть представлен за столом переговоров не варварами», — ответила на это официальный представитель МИД России.