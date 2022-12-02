Сразу три украинских посольства получили письма с угрозами, все конверты были пропитаны красной жидкостью. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Уже не два, а три. <...> Не буду пока комментировать, мы скоро выйдем с официальной позицией на эту тему. Скажем так: внутри этих конвертов — символичная угроза, переданная Украине. Могу только сказать, что все конверты в момент их получения были пропитаны красной жидкостью» — сказал он. Ранее Кулеба говорил, что письма с угрозами пришли в два посольства.