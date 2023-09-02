Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 556-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Минобороны сообщило о перехвате двух украинских беспилотников над Белгородской областью.
Украинскому олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, сообщает СБУ.
«Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывоза за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений», — говорится в сообщении.
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- Украинские дроны ночью трижды атаковали Крымский мост. Первую атаку беспилотного катера отразили около 23:15 мск, вторую — около 2:10, третью — спустя еще 10 минут. В Минобороны заявили, что все дроны уничтожены.
- К формальному пакту о гарантиях безопасности Украины присоединились 28 государств, ожидается поддержка от еще 23 стран, «которые входят в проукраинскую коалицию», заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона. «Мы считаем, что 51 страна — это и должно быть ключевым пакетом гарантий безопасности», — сказал он.
- США в новом пакете помощи впервые передадут Украине боеприпасы с обедненным ураном, пишет Reuters со ссылкой на документ, с которым ознакомилась редакций, и подтверждения двух информированных источников. О новом пакете поддержки официально будет объявлено на следующей неделе, его оценивают в $240-375 млн в зависимости от содержимого.
Украина совершила попытку атаковать Крымский мост, беспилотный катер был уничтожен, заявило Минобороны России.
Около 23:00 мск над Белгородской областью был перехвачен беспилотник, сообщило Минобороны.
США в новом пакете помощи впервые передадут Украины боеприпасы с обедненным ураном, пишет Reuters. О новом пакете поддержки официально будет объявлено на следующей неделе, его оценивают в $240-375 млн в зависимости от содержимого. Боеприпасы будут подходить к танкам Abrams, которые могут поставить на Украину в ближайшие недели, отметил источник Reuters.
Первой страной, отправившей снаряды с обедненным ураном украинской армии, стала Великобритания. Российская сторона критиковала это решение, Кремль предупреждал об ответственности Лондона за их применение. Президент Владимир Путин допускал, что российская армия может начать тоже использовать такие боеприпасы.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что над областью сбили два объекта, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью около 21:15 мск, сообщило Минобороны.
Черемушкинский районный суд Москвы назначил домашний арест администратору телеграм-канала Moscow Calling Андрею Куршину по делу о фейках об армии.
Следствие просило отправить Куршина в СИЗО, однако суд не удовлетворил ходатайство.
Администратор Moscow Calling в суде отчасти признал вину, но не согласился с формулировкой предъявленного ему обвинения. По его словам, ранее он сам был военнослужащим и не испытывает к ним ненависти. Он также рассказал, что его дело связано с двумя постами от 2022 года о военных действиях на Украине, сообщает телеграм-канал Shot.
Польша и страны Балтии полностью отрежут Белоруссию от Европы в случае «критического инцидента» на границе, заявил глава польского МВД Мариуш Каминский TVP1, его слова приводит Wprost.
«Если будет провокация, если произойдет критический инцидент, все переходы на границе Белоруссии с Европой будут немедленно закрыты», — сказал Каминский.
Отрасль беспилотников развивается очень быстро, и России может не хватить даже 1 млн специалистов, которых планируется подготовить до 2030 года. Об этом Владимир Путин заявил во время открытого урока «Разговор о важном».
«У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить 1 млн специалистов в этой области. Даже, может быть, и этого еще не хватит, потому что [отрасль] развивается очень быстро», — сказал Путин.
Средняя цена на российскую нефть марки Urals в августе составила $74 за баррель, сообщила пресс-служба Минфина. Таким образом она превысила установленный западными странами нефтяной потолок в $60 за баррель.
За период в восемь месяцев 2023 года средняя цена Urals оказалась ниже западного лимита, $56,58 за баррель, и меньше, чем в январе-августе 2022-го — $82,13, отмечает Минфин.
Генпрокуратура признала фонд «Свободная Бурятия» нежелательной организацией, в марте он попал в реестр иностранных агентов.
Фонд был создан в США после начала военной операции и помогал расторгнуть контракт на службу в армии.
Правительство Армении решило ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда.
Москва планы Еревана признать юрисдикцию МУС, который выдал ордер на арест президента Владимира Путина, сочла неприемлемыми, сообщал ТАСС. По словам источника агентства, Армению предупредили «о крайне негативных» последствиях такого решения.
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил об обстреле села Троицкое в Кореневском районе.
«Зафиксировано три прилета. К счастью, никто из местного населения не пострадал. Поврежден фасад одного из жилых домов», — написал Старовойт в телеграм-канале.
Он добавил, что в селе нет света — перебита линия электропередачи.
В ближайшие 2,5 года только из федеральных источников планируется выделить 1,9 трлн руб. на развитие новых регионов, заявил Владимир Путин на уроке «Разговор о важном».
Военный конфликт должен быть перенесен на территорию России, считает глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью телеканалу «1+1».
«Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть. Чем шире будут операции, тем лучше», — сказал он.
Таким образом глава ГУР не согласился с мнением президента Украины Владимира Зеленского, который указал на риск, что Киев останется без помощи, если конфликт перейдет на территорию России.
Осенью 2022 года Владимир Путин пообещал «защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами». А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя намерение ВСУ наносить удары по российским объектам в Крыму, пригрозил, что «запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина». Если удары будут нанесены «вглубь России», ответ Москвы может быть любым, он будет «быстрым, жестким и убедительным».
Российские военные с 25 августа по 1 сентября нанесли пять групповых ударов по пунктам управления ВСУ, центрам радио и радиотехнической разведки, а также объектам портовой инфраструктуры, заявили в Минобороны.
Также были атакованы места хранения боеприпасов, западные образцы вооружений и аэродромы, говорят в ведомстве.
«В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства», — говорится в сообщении.
Правительство Индии не вмешивалось в закупки нефтеперерабатывающих заводов, но поручило им соблюдать установленный западными странами потолок цен на российскую нефть, заявил министр нефти и природного газа страны Хардип Сингх Пури, передает Bloomberg.
Как пишет агентство, скупка Индией российской нефти, которая росла рекордными объемами с прошлого года, возможно, подходит к концу. «Наша зависимость от российской нефти резко снизится», — сказал Пури, отметив, что предложения поставщиков на Ближнем Востоке сейчас выглядят «более привлекательными».
Стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Стартовая масса ракеты превышает 200 т. Дальность стрельбы составляет 18 тыс. км.
Первые успешные испытания этой ракеты состоялись в апреле 2022 года. В российском Минобороны ее называли «самой мощной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей».