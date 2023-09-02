США в новом пакете помощи впервые передадут Украины боеприпасы с обедненным ураном, пишет Reuters. О новом пакете поддержки официально будет объявлено на следующей неделе, его оценивают в $240-375 млн в зависимости от содержимого. Боеприпасы будут подходить к танкам Abrams, которые могут поставить на Украину в ближайшие недели, отметил источник Reuters.

Первой страной, отправившей снаряды с обедненным ураном украинской армии, стала Великобритания. Российская сторона критиковала это решение, Кремль предупреждал об ответственности Лондона за их применение. Президент Владимир Путин допускал, что российская армия может начать тоже использовать такие боеприпасы.