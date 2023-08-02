Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 525-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В Белгородской области сработала система ПВО, сбит беспилотник самолетного типа, разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Россия незамедлительно вернется к зерновой сделке по вывозу агропродукции из украинских портов при выполнении условий Москвы, это можно сделать в быстрые сроки, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков.
Песков коснулся и тематики будущей встречи президентов России и Турции. Он рассказал, что они давно намеревались встретиться, но решили не делать этого перед выборами в Турции (прошли в мае 2023-го), «дабы не дать пищу для злопыхателей, которые сразу бы начали обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела». Темами беседы президентов станут отношения Москвы и Анкары, ситуация на Украине, зерновая сделка, а также обмен мнений по мировым делам.
Варшаве переданы данные, подтверждающие, что белорусские вертолеты не нарушали границы Польши, сообщили в Минобороны Белоруссии.
«Представлены подробные данные объективного контроля полетов воздушных судов Республики Беларусь, а также Республики Польша 1 августа в приграничной территории. Данные объективного контроля подтверждают отсутствие каких-либо оснований для обвинения в нарушении государственной границы», — говорится в заявлении ведомства.
Накануне, 1 августа, Польша заявила, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны, после чего она решила нарастить число военных и средств, в том числе боевых вертолетов, на границе с Белоруссией. Минск назвал обвинения Варшавы надуманными, озвученными с целью «очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы».
Сейчас ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский «не готовы к миру», считает президент Бразилии Лула да Силва. «На данный момент они оба находятся в фазе «я выиграю, я выиграю, я выиграю, я выиграю», вы знаете, тем временем гибнут люди», — заявил он.
Москва говорила, что не может прекратить огонь, пока ведется наступление Украины, и требует признание сложившихся реалий на земле. Киев требует для возобновления диалога вывода российских войск
Минобороны России запретило плавать и летать через Керченский пролив ночью.
«Плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены в районе ограниченном береговой чертой за исключением судов, следующих в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, расположенные в керченском проливе», — говорится в сообщении ведомства.
В ночь на 17 июля Крымский мост подвергся атаке украинских надводных беспилотников, сообщали в Национальном антитеррористическом комитете.
Председатель Совета Республики (верхней палаты парламента Белоруссии) Наталья Кочанова заявила, что ее страна «никогда не будет агрессором». «Это за гранью нашего сознания. Мы всегда были миролюбивой страной. Мы всегда будем делать все, чтобы сохранить мир и спокойствие в нашей стране и не пережить те ужасы войны, которые выпали на долю старшего поколения», - цитирует Кочанову агентство БелТА.
Новым послом Великобритании в Москве стал Найджел Кейси. За время дипломатической карьеры он был главой британских дипмиссий в Боснии и ЮАР, а с 2021 года отвечал в МИД Соединенного королевства за Афганистан и Пакистан. В 2011-2014 годах неоднократно был по работе в Москве.
Владимир Путин заявил, что библиотеки в новых регионах надо пополнить книгами русских и зарубежных классиков, и попросил сделать это максимально оперативно. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в новые регионы направили более 7 млн учебников, школы обеспечены.
Владимир Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших в ходе военной операции как к своим собственным семьям и детям. «И не потому, что где-то кто-то это прописал или приказал, а по зову сердца», - сказал президент.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района. «Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи», - написал он в Telegram.
Кроме того, по данным Минобороны, российские военные за минувшие сутки:
- поразили пункт управления 15-й бригады нацгвардии Украины в районе города Орехов Запорожской области;
- уничтожили склады боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области и Дружковка ДНР;
- средствами ПВО перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- уничтожили 28 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Новоалександровка, Маньковка, Рубежное, Варваровка в ЛНР, Кодема, Берестовое, Веселое, Васильевка в ДНР, Павловка, Орлянское и Червоногорка в Запорожской области, Новопокровка и Новые Олешки в Херсонской области.
На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, наступая в направлении населенных пунктов Новоселовское ЛНР и Тимковка Харьковской области, «улучшили тактическое положение», говорится в сообщении Минобороны России. В районе поселка Новоселовское ЛНР отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады.
На Запорожском направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районах сел Работино и Пятихатки. В районе села Малая Токмачка уничтожен склад боеприпасов 15-й бригады нацгвардии Украины. Потери ВСУ составили свыше 220 военных, один танк, две боевые машины пехоты и два автомобиля, также сообщается в сводке Минобороны России.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» вместе с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразила атаку ВСУ в районе поселка Урожайное ДНР. ВСУ потеряли на этом направлении более 210 военных, три боевые бронемашины, три автомобиля, САУ «Krab» польского производства и колесную самоходную гаубицу «Богдана», сказано в сводке Минобороны России.
За минувшие сутки на Донецком направлении обороняющиеся подразделения «Южной» группировки войск вместе с авиацией и артиллерией отразили 12 атак ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Спорное, Северное, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка ДНР, сообщило Минобороны России. Помимо этого, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая Гора, Красногоровка, Курдюмовка и Дзержинск.
В районе Славянска уничтожен склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман». Потери ВСУ составили до 295 военных, два танка, три боевые бронемашины, четыре пикапа, артиллерийская система М777 американского производства, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и одна Д-30, говорится в сообщении ведомства.
ВСУ ночью вновь пытались атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского флота России, который сопровождал гражданский морской транспорт в Черном море, сообщило Минобороны. Украинский катер «был своевременно обнаружен и уничтожен».
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что найден механизм обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. «Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения. Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц», - написал он в Telegram.
Владимир Путин в ходе беседы с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что Россия вернется к зерновой сделке, когда Запад выполнит свою часть договоренностей в отношении Москвы. Также два президента договорились о визите Путина в Турцию.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что целью региона является самообеспечение продовольствием. «Сейчас мы уже полностью обеспечиваем себя зерном. В 2,5 раза увеличили поголовье скота. В два раза - производство молочной продукции. Достижение цели полного обеспечения населения республики основным набором питания вполне достижимо», - цитирует Пушилина агентство «РИА Новости».
Работа порта Измаила (Одесская область) приостановлена после ночных взрывов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.