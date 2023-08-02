Россия незамедлительно вернется к зерновой сделке по вывозу агропродукции из украинских портов при выполнении условий Москвы, это можно сделать в быстрые сроки, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков.

Песков коснулся и тематики будущей встречи президентов России и Турции. Он рассказал, что они давно намеревались встретиться, но решили не делать этого перед выборами в Турции (прошли в мае 2023-го), «дабы не дать пищу для злопыхателей, которые сразу бы начали обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела». Темами беседы президентов станут отношения Москвы и Анкары, ситуация на Украине, зерновая сделка, а также обмен мнений по мировым делам.