Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 160-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Советник по национальной безопасности при президента США Дональде Трампе Джон Болтон обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена и его администрацию в нехватке решимости. По его мнению, отсутствие воли у Байдена вместе с нерешительностью некоторых европейских стран, в частности Германии и Франции, не сулят Украине ничего хорошего, если военные действия в этой стране продолжатся.
Байдену и НАТО не стоило заявлять о том, что они не собираются вмешиваться в конфликт на Украине, они допустили стратегическую ошибку: нельзя было «показывать свои карты такому противнику», как президент России Владимир Путин, говорил в середине марта бывший советник Трампа. Если бы американский лидер не делал подобных заявлений, это было бы лучше «для безопасности Украины и для мира во всем мире», убежден он.
На первых порах Украина намерена выпускать из своих портов не более трех судов с зерном в день, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, такой режим продлится около двух недель.
Министр пояснил, что таким образом власти хотят испытать безопасность маршрутов вывоза зерна. После завершения пробного периода экспорт украинского зерна из портов может достигнуть 3 млн т в месяц.
Информация о сокращении Германией военной поддержки Украины не соответствует действительности, ВСУ получили от Берлина такое оружие, которое пока не стоит на вооружении немецких вооруженных сил, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.
«Некоторые из этих систем настолько новы, что их было произведено очень мало, а некоторые из них даже не были представлены в Бундесвере», — сказал Шольц.
Германия поставила Украине «все что было»: зенитные и противотанковые комплексы, мины, «тонны боеприпасов», после чего перешла на более сложные и дорогостоящие системы вооружений, продолжил он. Канцлер уточнил, что речь идет о реактивных системах залпового огня (РСЗО), самоходных гаубицах, контрбатарейных радарах.
В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли город Стаханов (расположен к западу от Луганска) из систем HIMARS. Данных о жертвах или разрушениях в ЛНР не привели.
США 1 августа одобрят новый пакет военной помощи Украине на $550 млн, сообщил Белый дом.
Он будет включать поставку боеприпасов для РСЗО HIMARS, а также артиллерийских орудий.
Бывший директор «Яндекса» в России Тигран Худавердян подал иск в Европейский суд в Люксембурге к Совету ЕС, который ввел против него санкции.
Худавердян требует отменить санкции, объясняя это тем, что приведенные ЕС основания для их введения «являются недостаточными и в их поддержку отсутствуют достоверные доказательства». В иске Худавердян подчеркивает, что не поддерживает действия российских властей на Украине.
Кроме того, экс-глава «Яндекса» называет ошибочным утверждения Совета ЕС, что компания является «существенным источником дохода для правительства РФ» и что «Яндекс» является «ключевым элементом в сокрытии информации от россиян» о военных действиях на Украине.
МИД Швеции вызовет посла России из-за комментария российских дипломатов про погибшего на Украине бывшего шведского военнослужащего Эдварда Селандера Патриньяни.
В посте, который российское посольство в Стокгольме опубликовало в соцсетях, говорилось, что Патриньяни «получил по заслугам» и в соответствии с международным правом является преступником.
Минобороны Турции опубликовало кадры работы координационного центра в Стамбуле во время проводки первого судна с зерном из порта Одессы.
Чай Lipton и Brooke Bond исчезнут из России. Решение об уходе из страны приняла международная чайная компания Ekaterra, владеющая этими брендами. Уход в компании объяснили тем, что текущая ситуация «не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес».
«Это означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Ekaterra прекратит их продажу и дистрибуцию», — уточнили в пресс-службе.
Антоновский мост в Херсоне, который пострадал от ракетных обстрелов со стороны украинский войск, будет восстановлен, уверен глава Военно-гражданской администрации Херсонской области (находится под контролем России) Владимир Сальдо.
«Мы нашли инженеров, которые строили это уникальное гидротехническое сооружение. Расчеты производятся, и мост будет полностью восстановлен», — сказал Сальдо в эфире Первого канала.
О сроках окончания ремонта он говорит отказался. В одном из его пролетов ракеты повредили стальные несущие элементы, залитые эпоксидной смолой, отметил Сальдо. «Для того чтобы их восстановить, нужно время. Та же смола должна в течение длительного периода застыть и набраться прочности», — сказал он.
При этом глава ВГА не исключил новых ракетных ударов по мосту. «Может прилететь», — признал Сальдо.
Такие повреждения мост получил при последнем ударе на прошлой неделе:
Президент Владимир Путин в обращении к гостям конференции Движения по нераспространению ядерного оружия заявил, что победителей в ядерной войне быть не может. «Она никогда не должна быть развязана», - сказал он.
Глава ДНР Денис Пушилин пообещал, что спустя три года после реконструкции Мариуполь «будет лучше, чем он был до войны». В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что уже приняты решения о реконструкции исторической части города, а также крупных градообразующих предприятий - завода имени Ильича и «Азовстали».
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмманюэлем Макроном. Как отмечает сайт украинского президента, переговоры продолжались полтора часа.
Президенты обсудили, в частности, ход боевых действий на Украине, поставки Киеву вооружений, а также предоставление финансовой помощи.
Россия внесла в черный список 39 политиков, бизнесменов и журналистов Великобритании, сообщил российский МИД.
Под санкциями — экс-премьер Дэвид Кэмерон, ряд британских депутатов, в том числе муниципальных, журналисты «Би-би-си», Sky News, Daily Telegraph и так далее.
Вести обучение в ЛНР, ДНР и занятых Россией территориях Украины можно будет на украинском языке, но по российским образовательным стандартам, сообщил российский замминистра просвещения Денис Грибов.
«Многие дети, проживающие сегодня на дальних освобожденных территориях, на русском языке не говорят. Сегодня наши коллеги, кто за это отвечает, готовят соответствующие программы образовательные, по которым будет предусмотрена возможность преподавания на украинском языке, но по российским стандартам, по нашей программе, с углубленным изучением русского языка, либо адаптивные переходные курсы», — сказал чиновник.
Российская военная операция на Украине продолжается уже 159-й день. О каких продвижениях сообщают в Минобороны — в инфографике РБК.
Энергетическое машиностроение России, как и многие отрасли экономики, столкнулось с «критическим сбоем» импортных поставок после начала спецоперации на Украине 24 февраля и введения западных санкций. Об этом говорится в отчете Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Высшей школы экономики.
Снятие санкционных ограничений в ближайшие годы является маловероятным, поэтому России наряду с запуском программ импортозамещения предстоит на первых порах найти замену импортных поставщиков, отмечают авторы отчета. По их мнению, в первую очередь могут быть интересны компетенции Китая в производстве компонентов для газовых турбин, хотя эта категория поставщиков будет действовать осторожно с учетом риска вторичных санкций.
«У российских производителей имеются все необходимые компетенции [для производства газовых турбин]. Продукция азиатских стран будет рассматриваться в крайнем случае», — настаивают в пресс-службе Минпромторга.
В Госдуму внесли законопроект, который запрещает усыновление детей гражданами «недружественных» стран. Необходимость нового «закона Димы Яковлева» депутаты объясняют «сохранением и развитием традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
По их мнению, усыновление российских сирот гражданами «недружественных» государств «не отвечает национальным интересам нашей страны».
Еще четыре передвижных пусковых установки HIMARS доставлены на Украину, сообщил министр обороны страны Алексей Резников.