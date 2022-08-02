Советник по национальной безопасности при президента США Дональде Трампе Джон Болтон обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена и его администрацию в нехватке решимости. По его мнению, отсутствие воли у Байдена вместе с нерешительностью некоторых европейских стран, в частности Германии и Франции, не сулят Украине ничего хорошего, если военные действия в этой стране продолжатся.

Байдену и НАТО не стоило заявлять о том, что они не собираются вмешиваться в конфликт на Украине, они допустили стратегическую ошибку: нельзя было «показывать свои карты такому противнику», как президент России Владимир Путин, говорил в середине марта бывший советник Трампа. Если бы американский лидер не делал подобных заявлений, это было бы лучше «для безопасности Украины и для мира во всем мире», убежден он.