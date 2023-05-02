Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 433-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Под обстрел со стороны Украины попало село Курковичи в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших нет. В результате обстрела в одном из домовладений возник пожар.
Вашингтон в курсе миссии Ватикана по мирному урегулированию ситуации на Украине, но не комментирует этот вопрос, заявили в Белом доме.
В то же время в Киеве о мирной миссии Ватикана не знают, пишет CNN со ссылкой на украинского чиновника, близкого к администрации президента.
«Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины. <...> Если переговоры и ведутся, то они происходят без нашего ведома или благословения», — утверждает собеседник телеканала.
США пытаются привлечь к урегулированию на Украине Бразилию — постоянный представитель США в Организации объединенных наций Линда Томас-Гринфилд в мае посетит Бразилию и проведет там переговоры по Украине. Встречи пройдут на фоне заявления о роли Вашингтона в конфликте на Украине со стороны бразильского президента Луиса Инасиу Лула да Силвы.
США считают, что некоторые страны, в том числе и Бразилия, «могут сыграть позитивную роль в попытке положить конец этому конфликту».
Вашингтон считает необходимым коллективное решение о присоединении Украины к НАТО, заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.
«Мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО. Очевидно, что это коллективное решение, и его должен определить весь альянс. Сейчас мы сосредоточены на обеспечении поддержки наших украинских партнеров в решении проблем, с которыми они сталкиваются в настоящее время», — сказал Патель.
Так он ответил на вопрос о публикации французской газеты Le Monde, где говорилось, что Вашингтон негативно относится к членству в альянсе Украины.
Украина не может атаковать российскую территорию с помощью оружия, которое она получила от стран Запада, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Шольц отметил, что Берлин решает вопросы поставок вооружений Киеву только по согласованию с союзниками. По мнению Шольца, помощь Украине необходима, однако она не должна привести к эскалации и к участию в конфликте НАТО.
Российские военные сообщили об ракетно-артиллерийском ударе по железнодорожной станции в Краматорске ДНР.
Снарядами реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» был уничтожен вагон с боеприпасами. Также ракетные подразделения группировки поразили пункты временной дислокации одной из бригад ВСУ и украинских Сил специальных операций.
Силы ПВО сбили один дрон при подлете к Севастопольской бухте, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, другой беспилотник был сбит над территорией Крыма.
«Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Продолжается контроль обстановки», — рассказал он.
Финляндия прорабатывает с США соглашение, которое позволит размещать на ее территории американские военные базы, пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на замглавы политического департамента финского МИДа Микаэля Антелла.
Аналогичные договоренности у Вашингтона есть с другими членами НАТО.
На западе Крыма был сбит беспилотник, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — рассказал он.
Сошедший с рельсов в Брянской области грузовой поезд был белорусским, сообщил Минтранс Белоруссии.
«Сегодня в 10ч.17мин. на 136 км перегона Унеча — Рассуха в 50 м от грузового поезда № 2528 формирования Белорусской железной дороги сработало неустановленное взрывное устройство», — говорится в сообщении.
В министерстве рассказали, что поезд ехал из Гомеля в Брянск, в составе поезда было 78 вагонов, в результате взрыва 8 из них сошли с рельсов. Локомотивная бригада не пострадала.
В Ленобласти завели дело о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств после подрыва опоры ЛЭП в Сусанинском поселении, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«На месте происшествия следователи ФСБ вместе с экспертами проводят детальный осмотр места происшествия. Оперативные службы ФСБ и МВД при координации прокуратуры региона проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению преступников», — рассказал он.
В РЖД рассказали подробности о взрыве на железной дороге в Брянской области.
Инцидент произошел в 10:17 мск, с рельсов сошли локомотив и семь вагонов грузового поезда. «В результате инцидента произошло возгорание локомотива. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщили в РЖД.
На место инцидента отправили пожарный и восстановительные поезда.
Движение на участке Унеча — Рассуха приостановлено. Возможны задержки пассажирских поездов № 202 Новозыбков — Москва и № 86 Климов — Москва.
В Брянской области произошел взрыв на железной дороге, грузовой поезд сошел с рельсов, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы», — рассказал глава региона.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что соцсеть Twitter «прогнулась» под Госдепом США и украинцами, удалив несколько его сообщений.
«Поступил так же, как когда-то с Трампом. Илон явно не справился с этим заданием, увы», — заявил Медведев.
Со второй опоры ЛЭП в Ленобласти сняли взрывное устройство, оно разминировано, сообщил губернатор Дрозденко.
«В настоящее время проводится обследование других опор повреждённой линии», — добавил он.
Главное за ночь:
- В Ленобласти подорвали опору ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района, на другой ЛЭП нашли предмет, который может быть взрывным устройством, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
- В промышленное здание в городе Павлоград в Днепропетровской области попала ракета. Об этом заявил губернатор региона Сергей Лысак.
- Украинцам на недавно присоединенных к России территориях не стоит отказываться от российских паспортов, заявил уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец. «Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное», — сказал он.
- Ватикан принимает участие в работе миротворческой миссии в рамках конфликта на Украине, но пока информация о ней не разглашается, заявил папа римский Франциск.
- Германия начала «распечатывать» шахты, некоторые из которых были заброшены десятки лет и находятся в полуразрушенном состоянии, в стремлении уменьшить свою зависимость от импорта важнейших полезных ископаемых, пишет Financial Times.