Вашингтон в курсе миссии Ватикана по мирному урегулированию ситуации на Украине, но не комментирует этот вопрос, заявили в Белом доме.

В то же время в Киеве о мирной миссии Ватикана не знают, пишет CNN со ссылкой на украинского чиновника, близкого к администрации президента.

«Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины. <...> Если переговоры и ведутся, то они происходят без нашего ведома или благословения», — утверждает собеседник телеканала.