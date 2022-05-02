Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 67-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
«С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим, например, одновременно подготовку туристических маршрутов. Специально для российского туризма», — сказал Зеленский.
«Ответим, если будет хоть малейшее нападение на любого союзника», — сказал Чавушоглу, подчеркнув, что «позиция НАТО ясна».
Турецкий министр также рассказал, что на переговорах между Россией и Украиной сейчас «иногда прогресс, иногда регресс». По его словам, есть люди, которые не заинтересованы в окончании боевых действий, они «уже почти не прячутся».
Целью специальной военной операции является обеспечение безопасности восточной Украины и России, Москва не намерена добиваться смены власти в стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому изданию Mediaset.
Он также заявил, что российские военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе военной операции на Украине под конкретную дату, в том числе День Победы 9 мая.
По словам министра, Россия не требует, чтобы Зеленский «сдавался», однако он должен отдать приказ отпустить всех мирных граждан и «прекратить сопротивление». Если Зеленский это сделает, то он «может принести мир», считает Лавров.
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянкой телекомпании «Медиасет» заявил, что Россия не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался.
«Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление. Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. «Они этим занимаются по всему миру», —ответил он на вопрос о том, является ли сдача Зеленского условием для мира.
Отвечая на вопрос о том, чего стоит ждать к 9 мая, Лавров заявил, что традиция «сделать что-то крупное, громкое» к празднику была в СССР, а действующие власти России концентрируют свои действия на Украине исходе из задач, обозначенных президентом. К таким задачам Лавров отнес защиту гражданского населения, отсутствие на Украине угроз для России, связанных с наступательным вооружением и «нацификацией».
«Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы». — сказал министр.
Республиканец Адам Кинзингер внес на рассмотрение Палаты представителей США проект резолюции, в соответствии с которым предлагается разрешить отправку американских военных защищать Украину в случае применения оружия массового поражения.
Конгрессмен отметил, что этот документ не обязывает президента США Джо Байдена предпринимать какие-либо действия, внеся его на рассмотрение он хочет показать, что у главы государства есть такая возможность.
По мнению Кинзингера, это даст Байдену «больше гибкости» и может послужить сдерживающим фактором для президента России Владимира Путина.
Губернатор Белгородской области сообщил, что пожар на объекте Минобороны в регионе локализован.
«Завтра с рабочей группой выеду на место для оценки ущерба, проведения соответствующих замеров и начала восстановительных работ», — добавил он.
Минобороны России подтвердило, что покинувшим «Азовсталь» гражданским разрешили отправиться на подконтрольные Киеву территории вместе с сотрудниками ООН и Международного комитета Красного креста.
В ведомстве заявили, что «благодаря инициативе президента России Владимира Путина» территорию завода смогли покинуть 80 человек, включая детей. Всех вышедших с «Азовстали» гражданских сначала отправляют в населенный пункт Безыменное, контролируемый ДНР.
Губернатор Белгородской области Гладков рассказал о последствиях пожара на объекте Минобороны.
«Один пострадавший житель хутора, раненому оказывается вся необходимая медицинская помощь. 7 домов повреждено с различной степенью разрушений», - написал он в Telegram.
Гладков добавил, что сейчас жители хутора находятся в безопасном месте.
Обрушение железнодорожного моста в Курской области произошло в результате диверсии, возбуждено уголовное дело, сообщил губернатор Роман Старовойт.
В результате пожара на объекте Минобороны в Белгородской области пострадал один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказал он.
Турция продолжит предпринимать усилия для прекращения боевых действий на Украине и завершения конфликта Москвы с Киевом, заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын. Анкара не исключает, что удастся «найти решение на основе территориальной целостности Украины и построить архитектуру безопасности», с которой согласились бы все стороны.
В то же время, считает Калын, необходимо поддерживать контакты со всеми участниками конфликта. «Если все будут игнорировать Россию, то как можно будет убедить российскую сторону и склонить ее к миру?», — сказал он.
ТАСС со ссылкой на корреспондента сообщает, что с территории «Азовстали» в Мариуполе вышли еще 40 человек, включая 8 детей.