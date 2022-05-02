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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 67-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:00
Президент Украины Владимир Зеленский назвал двойными стандартами действия Турции, которая одновременно оказывает помощь Украине и принимает у себя российских туристов.
«С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим, например, одновременно подготовку туристических маршрутов. Специально для российского туризма», — сказал Зеленский.
 
08:59
Дональд Трамп связал начало спецоперации на Украине с «некомпетентностью» Джо Байдена. Экс-президент США считает, что когда Байден вывел войска из Афганистана летом 2021 года, Владимир Путин увидел «слабость и некомпетентность» действующего президента США и после этого мог решить проводить спецоперацию на Украине. 
08:58
НАТО не планирует участвовать в спецоперации на Украине, однако в случае нападения на члена организации последует ответ, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. 
«Ответим, если будет хоть малейшее нападение на любого союзника», — сказал Чавушоглу, подчеркнув, что «позиция НАТО ясна».
Турецкий министр также рассказал, что на переговорах между Россией и Украиной сейчас «иногда прогресс, иногда регресс». По его словам, есть люди, которые не заинтересованы в окончании боевых действий, они «уже почти не прячутся».
08:56

Целью специальной военной операции является обеспечение безопасности восточной Украины и России, Москва не намерена добиваться смены власти в стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому изданию Mediaset. 

Он также заявил, что российские военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе военной операции на Украине под конкретную дату, в том числе День Победы 9 мая. 

По словам министра, Россия не требует, чтобы Зеленский «сдавался», однако он должен отдать приказ отпустить всех мирных граждан и «прекратить сопротивление». Если Зеленский это сделает, то он «может принести мир», считает Лавров. 

Вчера 23:11

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянкой телекомпании «Медиасет» заявил, что Россия не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался.

«Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление. Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. «Они этим занимаются по всему миру», —ответил он на вопрос о том, является ли сдача Зеленского условием для мира.

Отвечая на вопрос о том, чего стоит ждать к 9 мая, Лавров заявил, что традиция «сделать что-то крупное, громкое» к празднику была в СССР, а действующие власти России концентрируют свои действия на Украине исходе из задач, обозначенных президентом. К таким задачам Лавров отнес защиту гражданского населения, отсутствие на Украине угроз для России, связанных с наступательным вооружением и «нацификацией».

«Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы». — сказал министр.

Вчера 21:17
СК завел дело о теракте после подрыва железнодорожного моста в Курской области. По версии следствия, утром на мосту заложили взрывное устройство. Губернатор региона ранее заявил, что причиной стала диверсия.
Вчера 21:09

Республиканец Адам Кинзингер внес на рассмотрение Палаты представителей США проект резолюции, в соответствии с которым предлагается разрешить отправку американских военных защищать Украину в случае применения оружия массового поражения.

Конгрессмен отметил, что этот документ не обязывает президента США Джо Байдена предпринимать какие-либо действия, внеся его на рассмотрение он хочет показать, что у главы государства есть такая возможность.

По мнению Кинзингера, это даст Байдену «больше гибкости» и может послужить сдерживающим фактором для президента России Владимира Путина.

Вчера 20:43
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что эвакуацию гражданских с «Азовстали» в Мариуполе планируется возобновить в 8:00 в понедельник, 2 мая.
Вчера 19:35
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Бразилии Жаир Болсонару готов приехать в Москву вместе с лидерами других государств, включая турецкого коллегу Реджепа Эрдогана. Он добавил, что Анкара изучит это предложение и отметил, что Эрдоган поддерживает контакты с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским с целью добиться прекращения боевых действий.
Вчера 19:17

Губернатор Белгородской области сообщил, что пожар на объекте Минобороны в регионе локализован.

«Завтра с рабочей группой выеду на место для оценки ущерба, проведения соответствующих замеров и начала восстановительных работ», — добавил он.

Вчера 18:58

Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал обрушившийся железнодорожный мост. Ранее он рассказал, что причиной происшествия стала диверсия. На кадрах видно, что опора моста уничтожена, а рельсы со шпалами остались.

Вчера 18:34

Минобороны России подтвердило, что покинувшим «Азовсталь» гражданским разрешили отправиться на подконтрольные Киеву территории вместе с сотрудниками ООН и Международного комитета Красного креста.

В ведомстве заявили, что «благодаря инициативе президента России Владимира Путина» территорию завода смогли покинуть 80 человек, включая детей. Всех вышедших с «Азовстали» гражданских сначала отправляют в населенный пункт Безыменное, контролируемый ДНР.

Вчера 18:03

Губернатор Белгородской области Гладков рассказал о последствиях пожара на объекте Минобороны.

«Один пострадавший житель хутора, раненому оказывается вся необходимая медицинская помощь. 7 домов повреждено с различной степенью разрушений», - написал он в Telegram.

Гладков добавил, что сейчас жители хутора находятся в безопасном месте.

Вчера 18:03
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале эвакуации мирных жителей с «Азовстали» в Мариуполе. По его словам, первая группа из примерно 100 человек уже направляется на подконтрольную Киеву территорию. «Завтра встретим их в Запорожье», — добавил Зеленский.
Вчера 17:11

Обрушение железнодорожного моста в Курской области произошло в результате диверсии, возбуждено уголовное дело, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Вчера 16:36

В результате пожара на объекте Минобороны в Белгородской области пострадал один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение легкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказал он.

Вчера 16:13
Губернатор Белгородской области сообщил о пожаре на территории объекта Минобороны, расположенного на границе трех муниципалитетов Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Вчера 15:34

Турция продолжит предпринимать усилия для прекращения боевых действий на Украине и завершения конфликта Москвы с Киевом, заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын. Анкара не исключает, что удастся «найти решение на основе территориальной целостности Украины и построить архитектуру безопасности», с которой согласились бы все стороны.

В то же время, считает Калын, необходимо поддерживать контакты со всеми участниками конфликта. «Если все будут игнорировать Россию, то как можно будет убедить российскую сторону и склонить ее к миру?», — сказал он.

Вчера 14:46

ТАСС со ссылкой на корреспондента сообщает, что с территории «Азовстали» в Мариуполе вышли еще 40 человек, включая 8 детей.

Вчера 14:28
Путин подписал закон о приостановке упрощенной процедуры выдачи российских виз для ряда категорий граждан стран ЕС. Ограничения затронут членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов ряда европейских стран
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