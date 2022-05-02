Целью специальной военной операции является обеспечение безопасности восточной Украины и России, Москва не намерена добиваться смены власти в стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому изданию Mediaset.

Он также заявил, что российские военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе военной операции на Украине под конкретную дату, в том числе День Победы 9 мая.

По словам министра, Россия не требует, чтобы Зеленский «сдавался», однако он должен отдать приказ отпустить всех мирных граждан и «прекратить сопротивление». Если Зеленский это сделает, то он «может принести мир», считает Лавров.