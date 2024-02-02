Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 709-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«Укрэнерго» сообщила о повреждении одной из подстанций, обесточены бытовые и промышленные потребители в Кривом Роге.
Ранее Zn.ua и ТСН передали, что в Кривом Роге были слышны взрывы. Они также раздались к Кропивницком Кировоградской области, глава обладминистрации Андрей Райкович заявил о работе ПВО.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в ходе украинского контрнаступления в 2023 году были допущены «тактические ошибки».
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с президентом Владимиром Зеленским дал понять, что быстрое улучшение положения Украины на поле боя после его отставки маловероятно, сообщила The Washington Post.
В Госдуму внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин с приобретенным российским гражданством. Инициатива связана с тем, что иностранцы, готовящиеся принять гражданство России, «намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста» (сейчас — 30 лет) и только после этого получают российский паспорт».
Авторы документа — депутаты Алексей Журавлев (ЛДПР), Александр Бородай («Единая Россия») и Михаил Шеремет («Единая Россия»).
Саммит ЕC утвердил предложение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Об этом говорится в заявлении Евросовета. Помощь утвердили все 27 стран ЕС, в том числе Венгрия, которая долгое время единственная не давала своего разрешения.
Село Теребрено Краснояружского района попало под обстрел ВСУ. По словам Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, поврежден забор на территории теребренской школы.
В Белгороде задержали волонтера Надин Гейслер, которая помогала украинским беженцам, рассказал РБК ее адвокат Евгений Соколов.
Гейслер сообщила, что ее задержали по уголовной статье о призывах к деятельности против безопасности государства (ст. 280.4 УК) из-за якобы призывов к донатам на поддержку ВСУ.
Сотрудники ФСБ задержали девушку в поезде, и в настоящее время она находится под стражей в белгородском управлении спецслужбы, сказал Соколов.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа.
«Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты нескольких улиц», — написал он в телеграм-канале.
Пекин предупредил Киев из-за внесения более десяти китайских компаний в список «международных спонсоров войны».
Такие действия Украины могут негативно отразиться на отношения с Китаем, сказал высокопоставленным чиновникам в Киеве китайский посол, говорят источники Reuters.
Китай «не выдвинул никаких условий», не поставил никаких сроков, а «просто выразил свое мнение по поводу списка», объясняют собеседники агентства.
В октябре список «международных спонсоров войны» Киев внес 14 китайских компаний, в том числе крупнейшие энергетические — CNPC, Sinopec Group и CNOOC.
АСТ приостановило выплаты писательнице Людмиле Улицкой.
В издательстве объяснили это ее заявлениями о переводе авторских отчислений на Украину.
СК сообщил, что идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области.
«Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим», — сказано в сообщении.
СК пояснил, что следователи при работе с украинскими военными берут биологический материал для установления генетического профиля. Поэтому у следствия были профили всех украинских военных.
Всего в районе падения самолета обнаружили более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы.
Общие потери ВСУ в Минобороны оценили в 805 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков, САУ Paladin, САУ Krab, САУ AS-90, семь САУ «Гвоздика», САУ «Акация», четыре артиллерийские системы М777, станция РЭБ «Буковель», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS.
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении отражены семь атак двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны;
- на краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Серебрянского лесничества;
- на донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесены удары по позициям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка, Курдюмовка;
- на южнодонецком направлении отражены две атаки и нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское, Урожайное, Приютное;
- на запорожском направлении отражена атака и нанесен удар по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Луговское, Работино, Жеребянки, Малая Токмачка.
Страны ЕС согласились на выделение Украине пакета финансовой помощи на сумму €50 млрд сроком на четыре года. За это решение проголосовали все 27 членов Евросоюза, включая Венгрию. При этом ЕС согласился на предложение Будапешта обсуждать предоставление траншей каждый год, а в случае необходимости пересмотреть соглашение через два года.
СК сообщил, что в ходе осмотра места падения самолета Ил-76 в Белгородской области были обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке. Они свидетельствуют о том, что речь шла о зенитных управляемых ракетах MIM-104A комплекса Patriot, произведенного корпорацией Raytheon.
Издание «РБК Украина» сообщило, что основными претендентами на пост командующего ВСУ вместо Валерия Залужного являются начальник главного управления разведки Кирилл Буданов и командующий Восточной группировкой Александр Сырский, у которых не очень хорошие отношения с Залужным. Указывается, что они не отказывались от этой должности.
Издание также сообщает, что представители Запада действительно озвучивали опасения касательно отставки Залужного, поскольку хорошо изучили нынешнего командующего, а методы его приемника им непонятны. Поэтому от Зеленского просят реальные причины замены.
Канцлер Германии Олаф Шольц перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе признал, что сегодня его участникам не удастся принять каких-либо решений касательно военной помощи Украине. Однако он предложил уже сейчас обсуждать этот вопрос, поскольку нынешних объемов для Киева недостаточно.
Издание Axios сообщило о том, что в сенате возникла угроза разрыва соглашения о ситуации на границе с Мексикой, от которого зависит дальнейшее финансирование Украины. При этом открыто стороны предлагают не забегать вперед. Так, например, сенатор-республиканец от Южной Дакоты Майк Раундс прямо заявил, что разговоры о срыве соглашения являются частью российской пропаганды.
Главком ВСУ Валерий Залужный является одним из назначенных главой государства менеджеров, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телеканала «Мы — Украина».
«Есть вертикаль, где есть президент, который назначает менеджеров. Одним из таких назначенных президентом менеджеров является главнокомандующий», — пояснил Подоляк. Он выразил недоумение в связи с политизацией этого вопроса.
Указ об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного будет подписан на этой неделе, сообщает CNN со ссылкой на источник.
По словам собеседника, на встрече в понедельник, когда Владимир Зеленский предлагал Залужному другой пост, президент Украины заявил, что отказ от новой должности не отменяет тот факт, что с поста главкома ВСУ его уволят.