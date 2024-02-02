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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 709-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:57

«Укрэнерго» сообщила о повреждении одной из подстанций, обесточены бытовые и промышленные потребители в Кривом Роге.

Ранее Zn.ua и ТСН передали, что в Кривом Роге были слышны взрывы. Они также раздались к Кропивницком Кировоградской области, глава обладминистрации Андрей Райкович заявил о работе ПВО.

07:00

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в ходе украинского контрнаступления в 2023 году были допущены «тактические ошибки».

03:58

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с президентом Владимиром Зеленским дал понять, что быстрое улучшение положения Украины на поле боя после его отставки маловероятно, сообщила The Washington Post.

03:24

В Госдуму внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин с приобретенным российским гражданством. Инициатива связана с тем, что иностранцы, готовящиеся принять гражданство России, «намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста» (сейчас — 30 лет) и только после этого получают российский паспорт».

Авторы документа — депутаты Алексей Журавлев (ЛДПР), Александр Бородай («Единая Россия») и Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Вчера 18:42

Саммит ЕC утвердил предложение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Об этом говорится в заявлении Евросовета. Помощь утвердили все 27 стран ЕС, в том числе Венгрия, которая долгое время единственная не давала своего разрешения.

Вчера 17:42

Село Теребрено Краснояружского района попало под обстрел ВСУ. По словам Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, поврежден забор на территории теребренской школы.

Вчера 16:54

В Белгороде задержали волонтера Надин Гейслер, которая помогала украинским беженцам, рассказал РБК ее адвокат Евгений Соколов.

Гейслер сообщила, что ее задержали по уголовной статье о призывах к деятельности против безопасности государства (ст. 280.4 УК) из-за якобы призывов к донатам на поддержку ВСУ.

Сотрудники ФСБ задержали девушку в поезде, и в настоящее время она находится под стражей в белгородском управлении спецслужбы, сказал Соколов.

Вчера 16:31

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа.

«Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты нескольких улиц», — написал он в телеграм-канале.

Вчера 16:19

Пекин предупредил Киев из-за внесения более десяти китайских компаний в список «международных спонсоров войны».

Такие действия Украины могут негативно отразиться на отношения с Китаем, сказал высокопоставленным чиновникам в Киеве китайский посол, говорят источники Reuters.

Китай «не выдвинул никаких условий», не поставил никаких сроков, а «просто выразил свое мнение по поводу списка», объясняют собеседники агентства.

В октябре список «международных спонсоров войны» Киев внес 14 китайских компаний, в том числе крупнейшие энергетические — CNPC, Sinopec Group и CNOOC.

Вчера 16:03

АСТ приостановило выплаты писательнице Людмиле Улицкой.

В издательстве объяснили это ее заявлениями о переводе авторских отчислений на Украину.

Вчера 15:15

СК сообщил, что идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области.

«Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим», — сказано в сообщении.

СК пояснил, что следователи при работе с украинскими военными берут биологический материал для установления генетического профиля. Поэтому у следствия были профили всех украинских военных.

Всего в районе падения самолета обнаружили более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы.

Вчера 14:50

Общие потери ВСУ в Минобороны оценили в 805 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков, САУ Paladin, САУ Krab, САУ AS-90, семь САУ «Гвоздика», САУ «Акация», четыре артиллерийские системы М777, станция РЭБ «Буковель», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS.

Вчера 14:45

Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на купянском направлении отражены семь атак двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны;
  • на краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Серебрянского лесничества;
  • на донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесены удары по позициям семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка, Курдюмовка;
  • на южнодонецком направлении отражены две атаки и нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское, Урожайное, Приютное;
  • на запорожском направлении отражена атака и нанесен удар по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Луговское, Работино, Жеребянки, Малая Токмачка.
Вчера 13:55

Страны ЕС согласились на выделение Украине пакета финансовой помощи на сумму €50 млрд сроком на четыре года. За это решение проголосовали все 27 членов Евросоюза, включая Венгрию. При этом ЕС согласился на предложение Будапешта обсуждать предоставление траншей каждый год, а в случае необходимости пересмотреть соглашение через два года.

Вчера 12:57

СК сообщил, что в ходе осмотра места падения самолета Ил-76 в Белгородской области были обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке. Они свидетельствуют о том, что речь шла о зенитных управляемых ракетах MIM-104A комплекса Patriot, произведенного корпорацией Raytheon.

Вчера 12:19

Издание «РБК Украина» сообщило, что основными претендентами на пост командующего ВСУ вместо Валерия Залужного являются начальник главного управления разведки Кирилл Буданов и командующий Восточной группировкой Александр Сырский, у которых не очень хорошие отношения с Залужным. Указывается, что они не отказывались от этой должности.

Издание также сообщает, что представители Запада действительно озвучивали опасения касательно отставки Залужного, поскольку хорошо изучили нынешнего командующего, а методы его приемника им непонятны. Поэтому от Зеленского просят реальные причины замены.

Вчера 11:53

Канцлер Германии Олаф Шольц перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе признал, что сегодня его участникам не удастся принять каких-либо решений касательно военной помощи Украине. Однако он предложил уже сейчас обсуждать этот вопрос, поскольку нынешних объемов для Киева недостаточно.

Вчера 11:28

Издание Axios сообщило о том, что в сенате возникла угроза разрыва соглашения о ситуации на границе с Мексикой, от которого зависит дальнейшее финансирование Украины. При этом открыто стороны предлагают не забегать вперед. Так, например, сенатор-республиканец от Южной Дакоты Майк Раундс прямо заявил, что разговоры о срыве соглашения являются частью российской пропаганды.

Вчера 10:00

Главком ВСУ Валерий Залужный является одним из назначенных главой государства менеджеров, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телеканала «Мы — Украина».

«Есть вертикаль, где есть президент, который назначает менеджеров. Одним из таких назначенных президентом менеджеров является главнокомандующий», — пояснил Подоляк. Он выразил недоумение в связи с политизацией этого вопроса.

Вчера 08:05

Указ об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного будет подписан на этой неделе, сообщает CNN со ссылкой на источник.

По словам собеседника, на встрече в понедельник, когда Владимир Зеленский предлагал Залужному другой пост, президент Украины заявил, что отказ от новой должности не отменяет тот факт, что с поста главкома ВСУ его уволят.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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