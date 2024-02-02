В Белгороде задержали волонтера Надин Гейслер, которая помогала украинским беженцам, рассказал РБК ее адвокат Евгений Соколов.

Гейслер сообщила, что ее задержали по уголовной статье о призывах к деятельности против безопасности государства (ст. 280.4 УК) из-за якобы призывов к донатам на поддержку ВСУ.

Сотрудники ФСБ задержали девушку в поезде, и в настоящее время она находится под стражей в белгородском управлении спецслужбы, сказал Соколов.