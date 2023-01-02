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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 313-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
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10:14

В Киевской области поврежден объект критической инфраструктуры, пострадавших нет, экстренные службы ликвидируют последствия, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

09:34
Западные страны должны быть готовы оказать долгосрочную поддержку Украине из-за продолжающихся боевых действий, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По словам генсека, частичная мобилизация, начатая в России в сентябре, показывает, что у властей страны нет намерения прекращать вооруженный конфликт. «Украинские войска в течение нескольких месяцев вели контрнаступление, но мы также знаем, что Россия провела мобилизацию и пополнила ряды военных, многие из мобилизованных сейчас проходят обучение», — сказал Столтенберг, заявив, что это свидетельствует о готовности Москвы продолжать боевые действия.

Киев нуждается в дальнейшей военной помощи со стороны Запада — Столтенберг считает, что это единственный способ убедить Россию «сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное независимое государство в Европе».
09:11

Утром 2 января украинский беспилотник атаковал Климовский район Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. Никто не пострадал, из-за удара получил повреждения объект энергоснабжения. 

Климовский район расположен на юго-западе области, он граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии.

08:52
Япония, которой в 2023 году переходит статус председателя G7, намерена пригласить президента Украины Владимира Зеленского поучаствовать в онлайн-формате в саммите «Семерки», сообщает газета Nikkei. Встреча пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая.

Как пишет газета, Токио хотел бы создать условия «для интенсивного обсуждения» боевых действий на Украине. Выступление Зеленского позволит лидерам G7 «напрямую узнать» о ситуации в стране.
08:44
В Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В городе начались аварийные отключения электроэнергии, обесточены некоторые объекты теплоснабжения. По словам мэра, водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме.

В ночь на 2 января в Киеве и области произошла серия взрывов, сработала система противовоздушной обороны. Взрыв прогремел в Деснянском районе столицы, один человек пострадал.
Вчера 21:01

Для большей части мировой экономики новый 2023-й год будет тяжелым, поскольку основные двигатели глобального роста — США, Европа и Китай — столкнутся с замедлением роста и ослаблением экономической активности. Такое мнение в интервью американскому каналу CBS высказала главный исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. «Это [рецессия] то, с чем мы столкнемся. Для большей части мировой экономики новый год будет сложнее, чем тот, который мы оставляем позади. Почему? Потому что три основные экономики — США, ЕС и Китай — замедлятся одновременно», — сказала глава фонда.

Вчера 20:55

Великобритания прекратила импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), сообщается в Twitter Форин-офиса. Это сделано с целью урезать возможности России в финансировании боевых действий. Прекращение закупок СПГ у России Лондон анонсировал в октябре прошлого года. Согласно данным Национальной статистической службы страны, в 2022 году Великобритания закупала СПГ еще у 11 стран, кроме России. Крупнейшим поставщиком были США. В 2021-м на поставки газа из России приходилось 4% потребляемого страной топлива; в виде СПГ Британия получала около 17% общего объема необходимого ей газа.

Вчера 19:51

Власти Оренбургской области запретили использование беспилотников с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности, соответствующий указ подписал губернатор региона Денис Паслер. Как сообщает ТАСС, данная мера устанавливается до снятия в регионе режима базовой готовности, введенного ранее указом президента России.

Вчера 19:03

Болгарская газораспределительная компания «Булгаргаз» объявила о росте цен на газ для конечных потребителей в стране с 1 января до почти €92 за МВт·ч. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Издание News.bg сообщает, что утвержденная национальным регулятором цена на газ в декабре составляла 146,09 лева за МВт·ч (чуть более €74), то есть новая цена будет выше на 33,63 лева за МВт·ч или 23,02%.

Вчера 18:18

Жителям Киева обеспечено тепло- и водоснабжение, большинству потребителей также подают электричество, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале. «Вода и тепло у киевлян есть. Также подавляющее большинство потребителей с энергоснабжением», — сообщил Кличко. По его словам, электричество не подают только в случае возникновения аварийных ситуаций.

Кличко сообщал, что в украинской столице 31 декабря были взрывы в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах, один человек погиб, еще 20 были ранены. После ракетных ударов без света остались 30% киевлян, указывал мэр.

Вчера 17:36

Страны мира переживают период взаимного недоверия, что может вылиться в крупномасштабную войну, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Мы сегодня находимся в тяжелейшей атмосфере взаимного недоверия между странами, это напряжение возрастает так, что возникает уже угроза крупномасштабной войны. Если отношения так ухудшились, то, конечно, это регресс», — сказал он после литургии в Георгиевском кафедральном соборе в Одинцово Московской области.

Существующие в мире вооружения он назвал «страшными средствами уничтожения». «А если этот оружейный арсенал не соответствует нравственному состоянию рода человеческого, разве не возрастает угроза использования этого оружия? Все это свидетельствует о том, что научное развитие человеческой цивилизации не может обеспечить ни счастье, ни безопасность человека», — заявил Кирилл.

Вчера 17:17

В ДНР сообщили о новых массированных обстрелах Донецка со стороны Украины. По сообщениям в телеграмм-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по столице Донбасса за ночь и день 1 января было выпущено более 50 крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

Вчера 16:33

В ЛНР сообщили об обстреле населенного пункта Сватово из реактивной системы залпового огня HIMARS. Как сообщается в телеграм-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские вооруженные силы выпустили по Сватово пять ракет. О характере разрушений и пострадавших не сообщается.

Вчера 15:19

Российские вооруженные силы уничтожили за сутки 15 украинских беспилотников, в том числе в Крыму и Белгородской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Вчера 15:04

В ходе спецоперации на Украине российские военные ликвидировали шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, которые действовали в Запорожской области и ДНР, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Кроме того, в ДНР был сбит вертолет Ми-8 ВСУ.

Вчера 15:03
Минобороны России сообщило, что российские военные 31 декабря нанесли удар по объектам ОПК Украины, задействованным в изготовлении беспилотников.
Вчера 14:14

Число пострадавших при обстреле населенного пункта Ясиноватая в ДНР возросло до двух, сообщил в телеграм-канале штаб территориальной обороны республики. Ранее сообщалось об одном погибшем и одной пострадавшей при обстреле.

Вчера 13:21

Удары по инфраструктуре Украины могут привести к блэкауту в стране, но вероятность этого невысока, заявил во время общенационального телемарафона глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Он отметил, что украинские энергетики научились готовиться и реагировать на повреждения национальной инфраструктуры и в будущем негативный эффект от них будет снижаться.

Вчера 12:58

Украина повысила тариф на прокачку нефти по магистральному трубопроводу «Дружба» через свою территорию до €13,6 за тонну. Об этом сообщается на сайте «Транснефти».

Ранее тариф за транспортировку нефти по украинскому участку трубопровода в Словакию и Венгрию был установлен 1 апреля на уровне €11,5 за тонну. Таким образом, с 1 января стоимость услуги выросла почти на 18,3%. До прошлого повышения тарифа с 1 февраля 2021 года транспортировка нефти по украинскому участку «Дружбы» обходилась в €8,6 за тонну.

Вчера 12:29

В населенном пункте Ясиноватая в Донецкой народной республике при обстреле со стороны украинских вооруженных сил погиб мирный житель, ранена женщина, сообщается в телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР.

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Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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