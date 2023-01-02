Болгарская газораспределительная компания «Булгаргаз» объявила о росте цен на газ для конечных потребителей в стране с 1 января до почти €92 за МВт·ч. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Издание News.bg сообщает, что утвержденная национальным регулятором цена на газ в декабре составляла 146,09 лева за МВт·ч (чуть более €74), то есть новая цена будет выше на 33,63 лева за МВт·ч или 23,02%.