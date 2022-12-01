Призывы поставить Украине дальнобойные вооружения для нанесения ударов по российским военным объектам ведут к «развязыванию крупномасштабной войны», завило посольство России в Латвии.

Так посольство отреагировало на слова министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича. Он призвал «не бояться эскалации» и «разрешить украинцам использовать оружие для поражения военных объектов на территории России».

«К таким шагам призывает не какой-то оголтелый военный эксперт, а ни много ни мало — глава дипломатического ведомства Латвии Э.Ринкевич. Что это, если не подстрекательство к развязыванию широкомасштабной войны?!», — говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве подчеркнули, что профессиональный долг любого сотрудника дипломатической службы состоит не в «раздувании пламени войны, а в поиске путей мирного урегулирования конфликтов».