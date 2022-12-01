Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 281-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре предложили создать в НАТО центр по усилению защиты подводной инфраструктуры.
Лидеры Германии и Норвегии отметили, что такой центр должен быть организован в сотрудничестве с частным сектором, чтобы можно было «координировать планы и меры безопасности для предотвращения диверсий в будущем».
США заключили контракт на $1,2 млрд с компанией Raytheon на закупку систем ПВО NASAMS для Украины. Предполагаемая дата завершения выполнения контракта — 28 ноября 2025 года, сообщило Минобороны США.
Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что США поставят Украине шесть дополнительных зенитных ракетных комплексов NASAMS в течение «пары лет».
Призывы поставить Украине дальнобойные вооружения для нанесения ударов по российским военным объектам ведут к «развязыванию крупномасштабной войны», завило посольство России в Латвии.
Так посольство отреагировало на слова министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича. Он призвал «не бояться эскалации» и «разрешить украинцам использовать оружие для поражения военных объектов на территории России».
«К таким шагам призывает не какой-то оголтелый военный эксперт, а ни много ни мало — глава дипломатического ведомства Латвии Э.Ринкевич. Что это, если не подстрекательство к развязыванию широкомасштабной войны?!», — говорится в сообщении диппредставительства.
В посольстве подчеркнули, что профессиональный долг любого сотрудника дипломатической службы состоит не в «раздувании пламени войны, а в поиске путей мирного урегулирования конфликтов».
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена Илона Маска посетить страну и после этого предложить, как закончить конфликт.
«Приезжайте на Украину <...> После этого вы расскажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда можно ее закончить», — сказал он.
Так Зеленский ответил на просьбу журналиста прокомментировать предложения Маска по урегулированию конфликта.
Белый дом рассматривает варианты расширения обучения, которое американские военные организовали для украинских коллег, узнал телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.
Планируется увеличить число украинских военных, которые проходят обучение на американской базе в Германии, до 2,5 тыс. человек в месяц.
США хотят также расширить набор видов подготовки, так как ранее военных ВСУ обучали только работе с конкретными системами вооружения. В новую программу может войти обучение «более сложной тактике боя», в том числе тому, как координировать маневры пехоты с артиллерийской поддержкой.
Это предложение о расширении подготовки пока находится на рассмотрении в администрации президента США, однако чиновник из Белого дома отказался его комментировать, заявив, что «не стоит опережать решения, которые еще не были приняты».
Резолюция была принята большинством голосов, воздержались партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Левые». После объявления результатов звучали длительные аплодисменты.
В бундестаге отметили, что массовая смерть от голода была вызвана не неурожаем, а «политическим руководством СССР во главе с Иосифом Сталиным».
«Голодомор представляет собой «преступление против человечности, и с сегодняшней точки зрения «можно предложить историко-политическую классификацию — геноцид», — подчеркнули депутаты.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал «попыткой покрыть беззаконье» предложение Еврокомиссии создать спецтрибунал по Украине. «Все это попытка покрыть свое беззаконие негодными средствами. Они хотят получить продавленное решение Генеральной ассамблеи ООН, а затем оставить ООН в покое и заниматься этим уже самим, никого не спрашивая и ни перед кем не отчитываясь», — сказал российский дипломат журналистам в Нью-Йорке.
Ранее, 30 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать в Евросоюзе специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования из-за действий России на Украине. Евросоюз, по словам фон дер Ляйен, готов работать со своими ближайшими партнерами, чтобы заручиться «широчайшей интернациональной поддержкой» для создания суда.
В Белоруссии учтут опыт России при проведении частичной мобилизации, усовершенствуют мобилизационную систему и внесут необходимые изменения в законодательство. Об этом в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня» заявил министр обороны страны Виктор Хренин. «Безусловно, мы анализируем опыт соседей по проведению мобилизационных мероприятий. В первую очередь — это вопросы, связанные с воинским учетом граждан, состоящих в запасе, в том числе определением количественного и качественного состава имеющихся ресурсов», — сказал министр.
«Кроме того, учитывая свой опыт и опыт российских коллег, подкорректируем некоторые моменты и в законодательном плане. Сейчас идет активная работа по подготовке предложений для внесения изменений в ряд законодательных актов. Скоро они будут вынесены на рассмотрение парламентариев, обсуждение общественности», — добавил он.
Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку за вечер средц десять снарядов калибром 155 мм, сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В частности, семь снарядов было выпущено по Киевскому району города, еще три — по Куйбышевскому.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что подписал указ, снимающий любые ограничения на выезд из республики, действовавшие до вхождения региона в состав России. Как он написал в своем телеграм-канале, жители ЛНР теперь могут свободно перемещаться по всей территории России.
В свою очередь, Денис Пушилин заявил, что из ДНР также можно выезжать в Россию без каких-либо ограничений, это касается в том числе мужчин призывного возраста. «В связи с принятием Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации и окончанием мобилизационных мероприятий какие-либо ограничения на передвижение граждан между Донецкой Народной Республикой и иными субъектами Российской Федерации отсутствуют», — написал он в Telegram.
Cовет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлил отстранение российских легкоатлетов. Также World Athletics не стала восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
«Санкции против спортсменов из России и Белоруссии остаются в силе до особого распоряжения», — заявил глава World Athletics Себастьян Коу.
Администрация США отказывается поставлять Киеву вооружения большей дальности, так как не хочет дальнейшей эскалации на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби спросили, почему Вашингтон пока не поставляет Киеву вооружения большей дальности.
«Мы были очень последовательны в отношении этого. <...> Мы также заявляли — и не оправдывались за это — о своих опасениях относительно того, что мы не хотим дальнейшей эскалации», — сказал он.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на Украине ведется подготовка вооруженных формирований националистов, которые могут быть использованы для захвата власти в Минске.
«Запад ведет в Украине подготовку националистических воинских формирований типа батальона Калиновского, полка «Погоня», которые получают там опыт реальных боевых действий и могут быть использованы против нашей страны с целью силового захвата власти в Беларуси», — заявил Хренин.
В Евросоюзе обсуждают установление лимита цен на нефть из России на уровне в $60 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее предлагался уровень в $62.
Таким образом в ЕС хотят достичь соглашения как между членами союза, так и с G7, куда входят, помимо трех европейских стран, США, Канада, Великобритания и Япония.
Посылка, взорвавшаяся на территории посольства Украины в Испании, была адресована послу Сергею Погорельцеву. Об этом «Европейской правде» сообщил сам глава диммиссии.
По его словам, взрывчатку заложили не в письмо, как сообщали СМИ ранее, а в пакет размером значительно больше листа А4. Посылка вызвала подозрения у секретарши посла, так как на ней не было обратного адреса и она не походила на дипломатическую почту. Поэтому женщина передала пакет коменданту посольства.
«В пакете оказалась коробка, так что у коменданта появились подозрения и он сам — чтобы никого не было рядом — вышел с этой «почтой» во двор, перед тем как ее открыть. А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил, и уже тогда услышал взрыв», — сказал Погорельцев, добавив, что комендант получил травмы рук.
Занятие населенных пунктов Андреевка и Перше Травня в районе Артемовска и окончательная зачистка Курдюмовки позволят перекрыть пути снабжения ВСУ в этом направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Ведущая просила Пушилина, насколько велико значение населенных пунктов, об установлении контроля над которыми ранее объявило Минобороны.
Пушилин пояснил, что Перше Травня и Андреевка находятся в окрестностях Артемовска. «Действительно, это населенные пункты крайне важные, потому что с окончательной зачисткой уже Курдюмовки — противник там оказывает еще сопротивление — полностью появляется выход уже на артемовскую трассу, соответственно перекрываются пути снабжения для непосредственно основной украинской группировки», — сказал он.
«Дочка» «Газпрома», «Газпром экспорт», подтвердила, что столкнулась с арбитражным разбирательством со стороны Uniper. Требования немецкого контрагента российская компания не признает.
«В настоящий момент мы изучаем полученное исковое заявление и будем защищать свои интересы в рамках правового поля. ООО «Газпром экспорт» не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований «Юнипер» о возмещении убытков», — сообщили РБК в компании.
Главная задача Украины — сохранение независимости, а не вступление в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита министров иностранных дел стран — членов блока.
Столтенберга спросили, заслуживает ли Украина стать членом НАТО. «Важно, чтобы Украина сохранилась как независимая нация в Европе. Для этого мы должны мобилизовать как можно больше военной, гуманитарной, экономической помощи для Украины. Мы это и делаем. Если Украина не сохранится как независимое и суверенное государство, то вопрос о членстве в НАТО вообще стоять не будет», — ответил он.
Немецкая компания Uniper подает иск к «Газпрому», обвинив его в убытках от недопоставки газа из России. Uniper оценивает текущие затраты на замену российского газа в €11,6 млрд, говорится в сообщении компании.
Uniper — крупнейший немецкий покупатель российского газа.