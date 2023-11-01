Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что спецслужбы должны выяснить, кто именно в окружении президента Украины не верит в победу Киева. Так он прокомментировал статью Time, в которой источник из окружения Владимира Зеленского заявил, что в победу верит один только президент.

«Я не понимаю, откуда автор берет эти вещи. У меня эта анонимность (источников издания в ОП) вызывает множество вопросов. Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может победить, то ты не имеешь права находиться у нашего президента. Эта анонимная подковерность наносит огромный вред прежде всего нашей стране. Я думаю, что наши органы должны дать ответ, что это за анонимы, которые не верят в нашу победу, а находятся рядом с президентом», — сказал Данилов (цитата по «Стране.ua»).