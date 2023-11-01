Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 616-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Дмитрий Медведев в своем Telegram прокомментировал заявления руководства Carlsberg, которое пожаловалось на передачу в управлению государству их доли в российском бизнесе. «Шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим! Ведь сами же, как и их собратья по западному зверинцу, всё бросили в России по политическим причинам, прекратили работу и поставки, отказались от исполнения своих обязательств в отношении российских контрагентов…. Хрен вам, а не деньги!.. И спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя её бюджет. Крепкий бюджет – помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие», - написал он в своем Telegram.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Свердликово в Суджанском районе. «Пострадавших нет. Повреждения в 5 домовладениях: выбиты окна, осколками посечены заборы, один сарай, кровля одного из домов».
Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Миргороде (Полтавская область).
В Кременчуге Полтавской области под удар попал НПЗ, сообщил глава обладминистрации Филипп Пронин в телеграм-канале. Возник пожар, предприятие не работает, рассказал он. Никто не пострадал.
Пронин добавил, что воздушная тревога в городе продолжалась более четырех часов.
В ночь на 1 ноября дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Брянской и Курской областей, сообщило Минобороны.
В ведомстве не уточнили точное время, когда дроны были сбиты.
До этого Минобороны отчиталось, что около 23:30 мск 31 октября средства ПВО перехватили над Курской областью два украинских беспилотника самолетного типа.
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
В то же время было временно перекрыто движение машин по Крымскому мосту, об этом объявил телеграм-канал информационного центра. Находящихся на мосту попросили не паниковать и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.
В 7:20 Развожаев сообщил об отбое воздушной тревоги.
В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Украинские войска выпустили несколько ракет по Донецку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации.
Корреспондент «РИА Новости» передает, что после обстрела начался крупный пожар. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что спецслужбы должны выяснить, кто именно в окружении президента Украины не верит в победу Киева. Так он прокомментировал статью Time, в которой источник из окружения Владимира Зеленского заявил, что в победу верит один только президент.
«Я не понимаю, откуда автор берет эти вещи. У меня эта анонимность (источников издания в ОП) вызывает множество вопросов. Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может победить, то ты не имеешь права находиться у нашего президента. Эта анонимная подковерность наносит огромный вред прежде всего нашей стране. Я думаю, что наши органы должны дать ответ, что это за анонимы, которые не верят в нашу победу, а находятся рядом с президентом», — сказал Данилов (цитата по «Стране.ua»).
Над Белгородской областью около 19:00 мск был сбит беспилотник, сообщило Минобороны России.
В ЛНР задержали гражданина России, который вступил в ряды ВСУ и участвовал в боевых действия против российской армии, сообщило управление ФСБ по Тверской области.
Мужчину задержали во время боестолкновений в одном из районов ЛНР, он является уроженцем Тверской области и занимал должность заместителя начальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины, сообщили в ведомстве.
Против россиянина возбудили уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена; предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения).
Европейский союз рассматривает новый пакет санкций против России, который может включать торговые ограничения на $5,3 млрд, пишет Bloomberg.
Экспортные ограничения могут быть введены на сварочные аппараты, химикаты и технологии, которые применяются в оборонном секторе, сообщили агентству источники. Возможны запреты на лицензирование ПО, а также ограничения на импорт металлов и алюминиевых изделий, среди прочего, пишет агентство.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что беспилотник, уничтоженный силами Министерство обороны, был сбит над Стародубским муниципальным округом. «Пострадавших и разрушений нет».
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что из аэропорта Грозного в зону проведения военной операции вылетел очередной борт с добровольцами, которые прошли ускоренный курс практической подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе.
Минобороны сообщило об уничтожении в 16:00 над Брянской областью украинского беспилотника самолетного типа.
Жители Украины меньше стали доверять президенту страны, однако уровень доверия по-прежнему высокий, следует из опроса КМИС, результаты которого приводит Klymenko Time. Если в мае прошлого года он составлял 91%, то в октябре 76%. Уровень доверия к ВСУ также остался высоким (94% вместо 98%). А вот уровень доверия к Верховной раде с 58% снизился до 21%, а к телемарафону с 69% до 48%.
Западные компании, которые приняли решение уйти с российского рынка, будут делать это на условиях, которые выдвинет правительственная комиссия, сообщил Дмитрий Песков.
«Свободного выхода, конечно, сейчас быть не может, и комиссия это строго регулирует», — сказал пресс-секретарь президента.
Песков отметил, что «Россия - по-прежнему страна, которая остается открытой для зарубежных инвестиций». «Может быть, кто-то скажет, что сейчас это заучит несколько противоречиво. Нет, вовсе нет. Многие ниши, которые освобождаются здесь после ухода одних компаний, занимаются другими компаниями. Если уходят компании одних стран, то компании других стран проявляют повышенный интерес», — заявил он.
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка Трубчевского района.
«Пострадавших нет. В результате обстрела, по предварительной информации, частично повреждены несколько гаражей», — написал Богомаз в своей телеграм-канале.
Брянская область попала под обстрел со стороны Украины в третий раз за день. Ранее были обстреляны село Олейниково, где оказалось нарушено энергоснабжение, а также район села Сушаны.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 900 человек убитыми и ранеными. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе восемь танков (в том числе два Leopard), две артиллерийские системы М777, САУ Krab. пять САУ «Гвоздика», САУ «Акация». Средствами ПВО в течение суток сбиты самолеты МиГ-29, вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.