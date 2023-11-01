 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 616-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
10:52

Дмитрий Медведев в своем Telegram прокомментировал заявления руководства Carlsberg, которое пожаловалось на передачу в управлению государству их доли в российском бизнесе. «Шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим! Ведь сами же, как и их собратья по западному зверинцу, всё бросили в России по политическим причинам, прекратили работу и поставки, отказались от исполнения своих обязательств в отношении российских контрагентов…. Хрен вам, а не деньги!.. И спасибо за инвестиции, которые работают теперь на Россию, наполняя её бюджет. Крепкий бюджет – помощь фронту. В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие», - написал он в своем Telegram.

10:24

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Свердликово в Суджанском районе. «Пострадавших нет. Повреждения в 5 домовладениях: выбиты окна, осколками посечены заборы, один сарай, кровля одного из домов».

10:12

Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Миргороде (Полтавская область).

09:37

В Кременчуге Полтавской области под удар попал НПЗ, сообщил глава обладминистрации Филипп Пронин в телеграм-канале. Возник пожар, предприятие не работает, рассказал он. Никто не пострадал.

Пронин добавил, что воздушная тревога в городе продолжалась более четырех часов.

09:05

В ночь на 1 ноября дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Брянской и Курской областей, сообщило Минобороны.

В ведомстве не уточнили точное время, когда дроны были сбиты.

До этого Минобороны отчиталось, что около 23:30 мск 31 октября средства ПВО перехватили над Курской областью два украинских беспилотника самолетного типа.

07:21

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

В то же время было временно перекрыто движение машин по Крымскому мосту, об этом объявил телеграм-канал информационного центра. Находящихся на мосту попросили не паниковать и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

В 7:20 Развожаев сообщил об отбое воздушной тревоги. 

Вчера 22:02

В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Вчера 20:43

Украинские войска выпустили несколько ракет по Донецку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации.

Корреспондент «РИА Новости» передает, что после обстрела начался крупный пожар. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Вчера 20:30

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что спецслужбы должны выяснить, кто именно в окружении президента Украины не верит в победу Киева. Так он прокомментировал статью Time, в которой источник из окружения Владимира Зеленского заявил, что в победу верит один только президент.

«Я не понимаю, откуда автор берет эти вещи. У меня эта анонимность (источников издания в ОП) вызывает множество вопросов. Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может победить, то ты не имеешь права находиться у нашего президента. Эта анонимная подковерность наносит огромный вред прежде всего нашей стране. Я думаю, что наши органы должны дать ответ, что это за анонимы, которые не верят в нашу победу, а находятся рядом с президентом», — сказал Данилов (цитата по «Стране.ua»).

Вчера 19:28

Над Белгородской областью около 19:00 мск был сбит беспилотник, сообщило Минобороны России.

Вчера 19:22

В ЛНР задержали гражданина России, который вступил в ряды ВСУ и участвовал в боевых действия против российской армии, сообщило управление ФСБ по Тверской области.

Мужчину задержали во время боестолкновений в одном из районов ЛНР, он является уроженцем Тверской области и занимал должность заместителя начальника штаба одного из подразделений территориальной обороны Украины, сообщили в ведомстве.

Против россиянина возбудили уголовное дело по ст. 275 УК (государственная измена; предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения).

Вчера 19:07

Европейский союз рассматривает новый пакет санкций против России, который может включать торговые ограничения на $5,3 млрд, пишет Bloomberg.

Экспортные ограничения могут быть введены на сварочные аппараты, химикаты и технологии, которые применяются в оборонном секторе, сообщили агентству источники. Возможны запреты на лицензирование ПО, а также ограничения на импорт металлов и алюминиевых изделий, среди прочего, пишет агентство.

Вчера 18:46

Вчера 17:37

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что беспилотник, уничтоженный силами Министерство обороны, был сбит над Стародубским муниципальным округом. «Пострадавших и разрушений нет».

Вчера 17:32

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что из аэропорта Грозного в зону проведения военной операции вылетел очередной борт с добровольцами, которые прошли ускоренный курс практической подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе.

Вчера 16:53

Минобороны сообщило об уничтожении в 16:00 над Брянской областью украинского беспилотника самолетного типа.

Вчера 16:28

Жители Украины меньше стали доверять президенту страны, однако уровень доверия по-прежнему высокий, следует из опроса КМИС, результаты которого приводит Klymenko Time. Если в мае прошлого года он составлял 91%, то в октябре 76%. Уровень доверия к ВСУ также остался высоким (94% вместо 98%). А вот уровень доверия к Верховной раде с 58% снизился до 21%, а к телемарафону с 69% до 48%.

Вчера 15:47

Западные компании, которые приняли решение уйти с российского рынка, будут делать это на условиях, которые выдвинет правительственная комиссия, сообщил Дмитрий Песков.

«Свободного выхода, конечно, сейчас быть не может, и комиссия это строго регулирует», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что «Россия - по-прежнему страна, которая остается открытой для зарубежных инвестиций». «Может быть, кто-то скажет, что сейчас это заучит несколько противоречиво. Нет, вовсе нет. Многие ниши, которые освобождаются здесь после ухода одних компаний, занимаются другими компаниями. Если уходят компании одних стран, то компании других стран проявляют повышенный интерес», — заявил он.

Вчера 15:11

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка Трубчевского района.

«Пострадавших нет. В результате обстрела, по предварительной информации, частично повреждены несколько гаражей», — написал Богомаз в своей телеграм-канале.

Брянская область попала под обстрел со стороны Украины в третий раз за день. Ранее были обстреляны село Олейниково, где оказалось нарушено энергоснабжение, а также район села Сушаны.

Вчера 14:44

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 900 человек убитыми и ранеными. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе восемь танков (в том числе два Leopard), две артиллерийские системы М777, САУ Krab. пять САУ «Гвоздика», САУ «Акация». Средствами ПВО в течение суток сбиты самолеты МиГ-29, вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 97,93 (-0,68) Инвестиции, 31 окт, 16:05 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 92,02 (-1,22) Инвестиции, 31 окт, 16:05
КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа открыли для прохода людей Политика, 11:16
«Ъ» узнал подробности убийства контрактниками семьи в Волновахе Общество, 11:13
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 11:06
МИД пообещал ответ после аннулирования аккредитации журналисту в Болгарии Политика, 11:05
Российский футболист умер из-за полученных в ДТП травм Спорт, 11:03
Как замедлить старение. План тренировок для тех, кому за 50 Pro, 10:59
Россиянам ограничили доступ к популярному криптосервису WalletConnect Крипто, 10:58
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Санкт-Петербурге представили «Москвич 6» на альтернативном топливе Авто, 10:42
В США умер второй пациент в мире, которому пересадили сердце свиньи Общество, 10:41
Экс-футболиста сборной России заподозрили в распространении наркотиков Спорт, 10:35
Расписки HeadHunter подорожали на новости о выкупе акций у нерезидентов Инвестиции, 10:35
На Украине сообщили об ударе по нефтезаводу в Кременчуге Политика, 10:35
Названы округа Москвы — лидеры по числу ЖК с иностранными названиями Недвижимость, 10:34
Как продвигать свои товары новичкам на маркетплейсах РБК Отрасли, 10:33