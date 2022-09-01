Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 190-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Группа украинского десанта высадилась в районе Энергодара, территорию которого контролирует Россия, ведется огневое поражение, сообщил глава временной администрации города Александр Волга.
Вооруженные силы Украины с утра ведут массированный огонь по жилым районам Энергодара, сообщает военно-гражданская администрация города.
В ВГА также опубликовали фото. На одном из них видно, что снаряд попал в многоэтажный дом, на другом — столп дыма в жилом квартале.
В Энергодаре ожидают прибытия делегации МАГАТЭ, эксперты планируют ознакомиться с работой АЭС на подконтрольной России территории Запорожской области.
По словам политика, подобный исход продемонстрировал бы, что «такая развивающаяся экономика, как Россия, может победить весь коллективный Запад».
«В этом году мы отмечаем День знаний в непростой обстановке», — говорится в публикации в блоге Валентины Матвиенко на сайте Совфеда. Спустя полгода после начала спецоперации на Украине »хорошо видно, насколько велика была угроза, нависшая над нашей страной, насколько своевременным было решение о проведении СВО».
Де-юре третий человек в российском руководстве пишет, что «от исхода операции зависит не только существование нашей страны как целостного, суверенного, сильного государства, но и то, каким будет мир после ее завершения».
Матвиенко не сомневается, что у России хватит как материальных, так и моральных ресурсов для победы.
Публикация озаглавлена «Российское образование: патриотизм и устремленность в будущее».
С апреля в нескольких российских регионах действует высокий уровень террористической опасности. Населенные пункты в приграничье неоднократно попадали под обстрел, также сообщалось о диверсиях. О каких местах идет речь — в инфографике РБК.
Польша, Эстония, Литва и Латвия намерены принять ряд мер, чтобы сократить число граждан России, въезжающих на территорию этих стран и на территорию Шенгенской зоны, в том числе путем введения национального запрета на выдачу виз.
«С середины июля мы, как страны, граничащие с Россией, столкнулись с вызывающим озабоченность существенным увеличением въезда российских граждан в ЕС и Шенгенскую зону через наши границы. Мы считаем, что это может
стать серьезной угрозой общественной безопасности», — говорится в совместном заявлении глав МИДов этих стран.
В «Газпроме» подсчитали, что каждая минута санкций против газопровода «Северный поток — 2» обходится Европе в 8 тонн выбросов углекислого газа.
«Санкции имеют, действительно, реальные последствия. Каждая минута неработы этого газопровода — это дополнительные 8 тонн CO2 в связи с поставками газа по другим углеродоемким трубопроводным маршрутам», — заявил замглавы «Газпрома» Олег Аксютин.
Он добавил, что увеличение поставок сжиженного природного газа из США в Европу в первом полугодии на 23 млрд куб. м привело к увеличению выбросов CO2-эквивалента на 13 млн тонн. «Углеродный след поставок из США в Европу — один из самых высоких», — отметил он.
Власти Энергодара опубликовали кадры удара дроном-камикадзе по зданию администрации города.
Россия запретила въезд 55 гражданам Канады, говорится в сообщении российского МИД. Эта мера стала ответом на соответствующий запрет канадских властей. В числе тех, кому теперь закрыт въезд в Россию, канадские военные, политики, общественные деятели и активисты. В МИД объяснили это решение «русофобским курсом» правительства Джастина Трюдо.
В Брянской области в школах, расположенных в населенных пунктах у границы с Украиной, с 1 сентября вводится дистанционное обучение, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Очень важно, чтобы этот праздник навсегда запомнился всем, кто впервые переступит порог школы. Но еще более важно – обеспечить безопасность учащихся и работников образовательных учреждений, расположенных в приграничных населенных пунктах», – отметил он.
Глава Крыма Сергей Аксенов запретил продажу и использование пиротехники и запуск квадрокоптеров в Крыму на время специальной военной операции на Украине. Соответствующие поправки внесены в указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым»
«Прошу крымчан на время проведения специальной военной операции воздержаться от использования пиротехники и беспилотников... Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан», — заявил глава региона.
Минпросвещения России готовит учебник по «классическому украинскому языку», сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
«Ученикам (в ДНР и ЛНР) по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной. Для этого разработаны специальные учебные планы, методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации. Готовится учебник классического украинского языка», — рассказал министр.
Страны ЕС договорились о необходимости выдавать визы отдельным категориям россиян, сообщил Жозеп Боррель.
Он подтвердил, что главы МИД Евросоюза ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией.
По словам Борреля, ЕС также подтвердил право каждого государства союза самостоятельно регулировать допуск россиян в Шенгенское пространство через свои границы.