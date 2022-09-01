«В этом году мы отмечаем День знаний в непростой обстановке», — говорится в публикации в блоге Валентины Матвиенко на сайте Совфеда. Спустя полгода после начала спецоперации на Украине »хорошо видно, насколько велика была угроза, нависшая над нашей страной, насколько своевременным было решение о проведении СВО».

Де-юре третий человек в российском руководстве пишет, что «от исхода операции зависит не только существование нашей страны как целостного, суверенного, сильного государства, но и то, каким будет мир после ее завершения».

Матвиенко не сомневается, что у России хватит как материальных, так и моральных ресурсов для победы.

Публикация озаглавлена «Российское образование: патриотизм и устремленность в будущее».