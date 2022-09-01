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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 190-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:30

Группа украинского десанта высадилась в районе Энергодара, территорию которого контролирует Россия, ведется огневое поражение, сообщил глава временной администрации города Александр Волга.

07:28

Вооруженные силы Украины с утра ведут массированный огонь по жилым районам Энергодара, сообщает военно-гражданская администрация города.

В ВГА также опубликовали фото. На одном из них видно, что снаряд попал в многоэтажный дом, на другом — столп дыма в жилом квартале.

В Энергодаре ожидают прибытия делегации МАГАТЭ, эксперты планируют ознакомиться с работой АЭС на подконтрольной России территории Запорожской области.

07:10
По данным CNN, Вашингтон в рамках подготовки Киева к контрнаступлению участвовал в аналитических учениях с украинскими военными, а также рекомендовал ограничить операцию по целям и географии, чтобы не «застрять» на нескольких фронтах сразу. 
07:09
Победа России по итогам спецоперации на Украине опасна для имиджа западных стран. Такое мнение выразил депутат финского парламента от партии «Истинные финны», председатель комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо. 
По словам политика, подобный исход продемонстрировал бы, что «такая развивающаяся экономика, как Россия, может победить весь коллективный Запад».


 
07:09
Уходящий в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал его «придерживаться курса на политическую, военную и экономическую поддержку Украины».
07:08
Исход спецоперации прояснит, установят ли США и союзники «глобальную гегемонию», или мир будет двигаться в сторону многополярности и равноправия государств, заявила Валентина Матвиенко. Ресурсов России хватит для победы, считает спикер Совфеда. 
00:15

«В этом году мы отмечаем День знаний в непростой обстановке», — говорится в публикации в блоге Валентины Матвиенко на сайте Совфеда. Спустя полгода после начала спецоперации на Украине »хорошо видно, насколько велика была угроза, нависшая над нашей страной, насколько своевременным было решение о проведении СВО».

Де-юре третий человек в российском руководстве пишет, что «от исхода операции зависит не только существование нашей страны как целостного, суверенного, сильного государства, но и то, каким будет мир после ее завершения».

Матвиенко не сомневается, что у России хватит как материальных, так и моральных ресурсов для победы.

Публикация озаглавлена «Российское образование: патриотизм и устремленность в будущее».

Вчера 20:55
США в ближайшие дни объявят о выделении дальнейшей военной помощи Украине. Об этом, как передает Reuters, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Вчера 20:36

С апреля в нескольких российских регионах действует высокий уровень террористической опасности. Населенные пункты в приграничье неоднократно попадали под обстрел, также сообщалось о диверсиях. О каких местах идет речь — в инфографике РБК.

Вчера 20:15

Польша, Эстония, Литва и Латвия намерены принять ряд мер, чтобы сократить число граждан России, въезжающих на территорию этих стран и на территорию Шенгенской зоны, в том числе путем введения национального запрета на выдачу виз.

«С середины июля мы, как страны, граничащие с Россией, столкнулись с вызывающим озабоченность существенным увеличением въезда российских граждан в ЕС и Шенгенскую зону через наши границы. Мы считаем, что это может
стать серьезной угрозой общественной безопасности», — говорится в совместном заявлении глав МИДов этих стран.

Вчера 19:43

В «Газпроме» подсчитали, что каждая минута санкций против газопровода «Северный поток — 2» обходится Европе в 8 тонн выбросов углекислого газа.

«Санкции имеют, действительно, реальные последствия. Каждая минута неработы этого газопровода — это дополнительные 8 тонн CO2 в связи с поставками газа по другим углеродоемким трубопроводным маршрутам», — заявил замглавы «Газпрома» Олег Аксютин.

Он добавил, что увеличение поставок сжиженного природного газа из США в Европу в первом полугодии на 23 млрд куб. м привело к увеличению выбросов CO2-эквивалента на 13 млн тонн. «Углеродный след поставок из США в Европу — один из самых высоких», — отметил он.
 

Вчера 19:19
Объем частных денежных переводов на Украину, в том числе от трудовых мигрантов, за семь месяцев 2022 года составил $7,6 млрд, что 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Национального банка.
Вчера 18:54

Власти Энергодара опубликовали кадры удара дроном-камикадзе по зданию администрации города.

Video

Вчера 18:41

Россия запретила въезд 55 гражданам Канады, говорится в сообщении российского МИД. Эта мера стала ответом на соответствующий запрет канадских властей. В числе тех, кому теперь закрыт въезд в Россию, канадские военные, политики, общественные деятели и активисты. В МИД объяснили это решение «русофобским курсом» правительства Джастина Трюдо.

Вчера 18:15

Агентство ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента сообщило о срабатывании системы ПВО в Херсоне — российские силы, предположительно, запустили три противовоздушные ракеты, слышны звуки взрывов. ТАСС отмечает, что не располагает официальным подтверждением информации о работе системы ПВО.

Вчера 17:46

В Брянской области в школах, расположенных в населенных пунктах у границы с Украиной, с 1 сентября вводится дистанционное обучение, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Очень важно, чтобы этот праздник навсегда запомнился всем, кто впервые переступит порог школы. Но еще более важно – обеспечить безопасность учащихся и работников образовательных учреждений, расположенных в приграничных населенных пунктах», – отметил он.

Вчера 17:39

Глава Крыма Сергей Аксенов запретил продажу и использование пиротехники и запуск квадрокоптеров в Крыму на время специальной военной операции на Украине. Соответствующие поправки внесены в указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым»

«Прошу крымчан на время проведения специальной военной операции воздержаться от использования пиротехники и беспилотников... Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан», — заявил глава региона.

Вчера 17:26

Минпросвещения России готовит учебник по «классическому украинскому языку», сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Ученикам (в ДНР и ЛНР) по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной. Для этого разработаны специальные учебные планы, методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации. Готовится учебник классического украинского языка», — рассказал министр.

Вчера 16:58
Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что ВСУ ударили по Макеевской исправительной колонии, ранены трое осужденных.
Вчера 16:39

Страны ЕС договорились о необходимости выдавать визы отдельным категориям россиян, сообщил Жозеп Боррель.

Он подтвердил, что главы МИД Евросоюза ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией.

По словам Борреля, ЕС также подтвердил право каждого государства союза самостоятельно регулировать допуск россиян в Шенгенское пространство через свои границы.

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