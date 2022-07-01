Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 128-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что есть три сценария дальнейшего развития конфликта на Украине.
- Первый предполагает, что российские войска останутся на занятых к этому дню позициях. Киссинджер счел, что такой вариант стал бы победой России, тогда как значение НАТО будет «не столь решающим», как считалось прежде.
- Второй — что Россию «попытаются вытеснить» с Крыма. По мнению бывшего госсекретаря США, в таком случае «встанет вопрос о войне с самой Россией».
- Третий — если Киев окажется способен «удержать Россию» и линию фронта «отодвинут» к границам до начала спецоперации, это будет означать проигрыш официальной Москвы. Киссинджер полагает, что в таким случае между Украиной и НАТО будут налажены тесные связи, либо страна сама станет частью альянса.
Правительство Украины изучает возможности реструктуризации госдолга, к 1 сентября выплаты должны будут составить $1,41 млрд. В Киеве рассматривают несколько вариантов решения проблемы, в рамках одного из них эмитент может запросить держателя облигаций об изменении условий выпущенных ценных бумаг, еще один вариант предполагает использование замороженных российских активов в качестве залога, однако остается неясной правомерность такой инициативы.
Движение поездов между Крымом, Херсонской и Запорожской областями будет запущено не 1 июля, а позднее, сообщил в Telegram глава республики Сергей Аксенов.
«В связи с тем, что работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой — Мелитополь, Джанкой — Херсон не завершены до конца, а безопасность здоровья и жизни граждан на сегодняшний день является для нас основным приоритетом, принято решение о переносе старта движения железнодорожного транспорта», — заявил Аксенов.
Он отметил, что работы по обеспечению безопасности завершатся в течение нескольких дней, расписание будет скорректировано. Всем, кто уже купил билеты, вернут деньги, или ими можно будет воспользоваться позже.
Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров прокомментировал изданию «Страна ua» заявление индонезийского лидера Джоко Видодо. Последний заявил, что передал Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского.
«Президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично у своих ежедневных обращениях», — сказал Никифоров.
Владимир Путин в ходе выступления в штаб-квартире Службы внешней разведки России обвинил Запад в «циничном использовании миллионов жителей Украины в качестве расходного материала в своих геополитических играх». «Так называемый коллективный Запад в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы. А эта модель, будем называть вещи своими именами, является все тем же обновленным изданием неоколониализма и ничем иным, миром по-американски, миром для избранных, в котором права всех остальных попросту попираются», - цитирует Путина агентство «РИА Новости».
В Минобороны России обвинили украинских военных в провокации. В военном ведомстве утверждают, что в Зеленодольске (Днепропетровская область) было взорвано зернохранилище, из которого заранее были вывезены все имеющиеся запасы злаковых. «Местная администрация по уже отработанному киевскими властями сценарию распространила сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ». В Минобороны вновь подчеркнули, что не наносят удары по гражданским объектам.
Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ведутся переговоры по новому обмену пленными с украинской стороной. «Нам необходимо вернуть всех тех, кто попал в застенки украинского режима, и такая работа ведётся»,- сказал глава ДНР.
Возле территории воинской части рядом с телевышкой в Херсоне сработало взрывное устройство. Как сообщило ГУ МВД по Херсонской области, в результате инцидента погибших нет.
Денис Пушилин заявил, что если в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) действительно обеспокоены судьбой приговоренных к расстрелу британских наемников, то ему необходимо направить в ДНР официальное обращение по этому поводу. «Мы взвесим все доводы и примем решение, рассматривать его или нет», - сказал он.
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова попросила болгарские власти пересмотреть решение о высылке 70 дипломатов, сообщает Reuters со ссылкой на источник в болгарском правительстве. По ее словам, если высылки продолжатся, Россия рассмотрит вопрос о закрытии посольства в Софии.
Президент США Джозеф Байден заявил, что в западных странах не будут страховать российские суда для перевозки нефти. По его мнению, это создаст для России серьезные трудности в привлечении клиентов и транспортировке нефти.
Ранее Евросоюз в рамках шестого пакета санкций запретил страхование и перестрахование танкеров с нефтью, которые перевозят российскую нефть. Такое решение затронет транспортировку российской нефти по всему миру, в том числе на азиатском рынке, поскольку европейские компании страхуют большую часть нефтяной торговли в мире, писала The Wall Street Journal.
Москва ожидает решения Еврокомиссии по транзиту в Калининградскую область подсанкционных товаров, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Еврокомиссии хорошо известно обо всех наших озабоченностях, о де-факто положении дел. Поэтому будем ждать эту реакцию», — сказал Песков.
Президент Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что Швеция пообещала его стране выдать 73 члена запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. «В рамках достигнутых договоренностей Швеция обещала выдать Турции 73 террористов», — приводит агентство Anadolu заявление Эрдогана, на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.
Владимир Путин в ходе встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил, что на Украине сейчас заблокированы около 5 миллионов тонн зерна. «Если иметь в виду объем производства в мире - 800 миллионов тонн, то мы понимаем, что это такое количество, которое никак не влияет на мировые рынки. Это примерно 2,5%, а от всего производимого в мире продовольствия - 0,5%», - заявил глава государства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что «железный занавес практически уже опускается». «Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен», - сказал российский министр.