Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 97-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
«Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория», — подчеркнул он.
По словам Зеленского, Украина сейчас играет роль «оборонительного периметра» для всего мира, и Киев исключает уступку своих территорий.: «Мы не готовы уступить какие-либо наши территории: это наша независимость, наш суверенитет, вот в чем вопрос».
Васюкевич и Шульга — не члены партии, они входили только в состав фракции. Бюро Приморского крайкома рекомендовало исключить их во вторник, 31 мая. За это решение единогласно проголосовали на прошедшем сразу после этого заседании фракции.
По словам Долгачева, Васюкевич и Шульга «дискредитировали нашу партию своим демаршем, поэтому им не место в наших рядах». «Официальная позиция КПРФ — мы поддерживаем действия наших вооруженных сил по денацификации Украины», — заявил он. Долгачев назвал выступивших за мир парламентариев «нерукопожатными» и «политическими трупами».
«Ситуация очень сложная. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою», — сказал он. По словам главы государства, наиболее тяжелая обстановка складывается «на востоке Украины и на юге Донецка и Луганска».
Некоторые члены ОПЕК изучают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов организации. Они объяснили это тем, что европейские санкции и эмбарго якобы «начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти». Газета пишет, что в этом году ожидается, что добыча в России «сократится примерно на восемь процентов».
Валентина Матвиенко в ходе беседы с президентом Мозамбика Филипе Ньюси заявила, что Россия открыта для переговоров с Украиной. «Мы готовы к переговорам, к подписанию соглашений, которые бы прекратили и гражданскую войну на Украине, и привели бы к миру, но не видим такой обратной реакции со стороны Киева", - цитирует спикера Совета Федерации агентство «РИА Новости».
Народная милиция ЛНР обвинила украинских военных в подрыве цистерны с химикатами в промзоне Северодонецка. В сообщении, опубликованном в Telegram, утверждается, что отступающие подразделения ВСУ сделали это для создания препятствий наступлению. «Мы обращаемся к жителям Северодонецка и близлежащих населенных пунктов соблюдать спокойствие и не подвергаться панике», - говорится в заявлении.
По словам источника издания, члены ЕС согласуют пошлины, если Будапешт не согласится обозначить четкие сроки отказа от получения нефти по трубопроводу «Дружба». Цель такого шага — сделать российские поставки менее привлекательными для европейских стран, не имеющих выхода к морю, в первую очередь для Венгрии, либо вынудить российские компании продавать нефть с дисконтом, чтобы в бюджет России поступало меньше денег, отметил собеседник газеты.
Доступ на ряд пляжей Севастополя ограничен из-за военной операции на Украине, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Идет специальная военная операция, и нельзя забывать, что Севастополь — главная база Черноморского флота. Ответственными силовыми ведомствами проводятся мероприятия, о которых подробно и детально я, по понятным причинам, говорить не могу», — написал он в своем Telegram-канале.
Все санкции, которые западные страны до сих пор вводили против России, не привели к ослаблению рубля и российской экономики, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.
«Введите эмбарго и на газ из России. Почему не вводите? К сожалению, санкции не функционируют, может, однажды подействуют. Ни рубль не упал, ни Россия это финансово не ощутила, а когда почувствует, тогда завершит <...> [спецоперацию на Украине]. Цену за это заплатят европейские граждане, а Владимир Путин будет только удовлетворенно улыбаться», — сказал политик.
В свою очередь, премьер Италии Марио Драги отметил, что санкции против России в отношении импорта газа и нефти будут действовать очень долго, а торговые каналы изменятся на многие годы, «если не навсегда».
В Северодонецке на заводе «Азот» подорвана цистерна, в которой, предположительно, находилась азотная кислота, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«На химкомбинате „Азот“ подорвали емкость с химикатами. Предварительно, это азотная кислота», — написал Мирошник он и уточнил, что территорию завода контролируют украинские военные. Причину взрыва Мирошник называть не стал.
Газопровод высокого давления загорелся из-за обстрела Макеевки со стороны Украины, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Суд наложил арест на имущество и счета российской нефтяной компании «Татнефть» на Украине, сообщает Государственное бюро расследований страны.
«В рамках уголовного производства получены определения следственного судьи о наложении арестов на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний. Они основаны российской нефтяной компанией «Татнефть», которая поставляет нефтепродукты для нужд подразделений Министерства обороны Российской Федерации», — сообщило ведомство.
Страны ЕС хотят в рамках санкций запретить третьим странам покупать нефть у России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Польша и все больше стран Европейского союза громко говорят о так называемых вторичных санкциях. Во-первых, это возможность наложения санкций таким образом, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны, в страны за пределами Европейского союза», — сказал Моравецкий.
Евросоюз намерен в рамках шестого пакета санкций запретить страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц и дипломатов ЕС.
По мнению опрошенных изданием нефтетрейдеров и судовладельцев, запрет европейским компаниям страховать танкеры с российской нефтью станет серьезным финансовым оружием — мало кто решится транспортировать нефть без страховки, считают эксперты.
Правда, страховкой судов занимаются не только европейские компании.
Ведущий инженер-конструктор авиапредприятия «Антонов» задержан на Украине за оправдание спецоперации России, сообщили в прокуратуре Киевской области.
«Подозреваемый распространял карту Украины, на которой часть территорий нашего государства якобы стала принадлежать соседним странам. „Нет такой страны как Украина. Есть окраина России“, „Zа наших“, „Сила V правде“ — такие месседжи пропагандировал и поддерживал подозреваемый», — пояснили в прокуратуре. В отношении инженера заведено дело по статье «пропаганда войны».
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна поставит бронетранспортеры в Грецию. В обмен Афины направят старую советскую технику на Украину, сообщает агентство Reutets. Шольц не уточнил, какое именно вооружение получит Киев.
Правительство России приняло решение продлить квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. Они будут действовать с 1 июля до 31 декабря 2022 года. В сообщении кабинета министров указывается, что ограничения не будут распространяться на ДНР, ЛНР, Абхазию и Южную Осетию.