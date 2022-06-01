Все санкции, которые западные страны до сих пор вводили против России, не привели к ослаблению рубля и российской экономики, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

«Введите эмбарго и на газ из России. Почему не вводите? К сожалению, санкции не функционируют, может, однажды подействуют. Ни рубль не упал, ни Россия это финансово не ощутила, а когда почувствует, тогда завершит <...> [спецоперацию на Украине]. Цену за это заплатят европейские граждане, а Владимир Путин будет только удовлетворенно улыбаться», — сказал политик.

В свою очередь, премьер Италии Марио Драги отметил, что санкции против России в отношении импорта газа и нефти будут действовать очень долго, а торговые каналы изменятся на многие годы, «если не навсегда».

