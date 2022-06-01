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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 97-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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07:58
Украина призывает поставить ей оружие большой дальности в защитных целях, а не для того, чтобы атаковать цели в России, заявил в интервью Newsmax украинский президент Владимир Зеленский.

«Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, Украина сейчас играет роль «оборонительного периметра» для всего мира, и Киев исключает уступку своих территорий.: «Мы не готовы уступить какие-либо наши территории: это наша независимость, наш суверенитет, вот в чем вопрос». 
07:46
Депутатов Закосбрания Приморского края Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу, которые призвали прекратить военную операцию на Украине, исключили из фракции партии КПРФ в региональном парламенте. Об этом «Коммерсанту» сообщил первый секретарь Приморского крайкома Анатолий Долгачев.

Васюкевич и Шульга — не члены партии, они входили только в состав фракции. Бюро Приморского крайкома рекомендовало исключить их во вторник, 31 мая. За это решение единогласно проголосовали на прошедшем сразу после этого заседании фракции.

По словам Долгачева, Васюкевич и Шульга «дискредитировали нашу партию своим демаршем, поэтому им не место в наших рядах». «Официальная позиция КПРФ — мы поддерживаем действия наших вооруженных сил по денацификации Украины», — заявил он. Долгачев назвал выступивших за мир парламентариев «нерукопожатными» и «политическими трупами». 
07:26
На Украине в результате боевых действий ежедневно гибнут до 100 военнослужащих ВСУ, заявил в интервью Newsmax президент страны Владимир Зеленский.

«Ситуация очень сложная. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою», — сказал он. По словам главы государства, наиболее тяжелая обстановка складывается «на востоке Украины и на юге Донецка и Луганска». 
Вчера 21:48

Некоторые члены ОПЕК изучают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов организации. Они объяснили это тем, что европейские санкции и эмбарго якобы «начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти». Газета пишет, что в этом году ожидается, что добыча в России «сократится примерно на восемь процентов».

 

Вчера 21:27

Валентина Матвиенко в ходе беседы с президентом Мозамбика Филипе Ньюси заявила, что Россия открыта для переговоров с Украиной. «Мы готовы к переговорам, к подписанию соглашений, которые бы прекратили и гражданскую войну на Украине, и привели бы к миру, но не видим такой обратной реакции со стороны Киева", - цитирует спикера Совета Федерации агентство «РИА Новости».

Вчера 21:20

Народная милиция ЛНР обвинила украинских военных в подрыве цистерны с химикатами в промзоне Северодонецка. В сообщении, опубликованном в Telegram, утверждается, что отступающие подразделения ВСУ сделали это для создания препятствий наступлению. «Мы обращаемся к жителям Северодонецка и близлежащих населенных пунктов соблюдать спокойствие и не подвергаться панике», - говорится в заявлении.

Вчера 20:58
Еврокомиссия (ЕК) предложит ввести пошлины на российскую нефть, если члены Евросоюза не смогут договориться о сроках прекращения трубопроводных поставок, не попавших под эмбарго ЕС. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕК сообщает Financial Times.

По словам источника издания, члены ЕС согласуют пошлины, если Будапешт не согласится обозначить четкие сроки отказа от получения нефти по трубопроводу «Дружба». Цель такого шага — сделать российские поставки менее привлекательными для европейских стран, не имеющих выхода к морю, в первую очередь для Венгрии, либо вынудить российские компании продавать нефть с дисконтом, чтобы в бюджет России поступало меньше денег, отметил собеседник газеты.
 
Вчера 20:45

Доступ на ряд пляжей Севастополя ограничен из-за военной операции на Украине, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Идет специальная военная операция, и нельзя забывать, что Севастополь — главная база Черноморского флота. Ответственными силовыми ведомствами проводятся мероприятия, о которых подробно и детально я, по понятным причинам, говорить не могу», — написал он в своем Telegram-канале.

Вчера 20:26

Все санкции, которые западные страны до сих пор вводили против России, не привели к ослаблению рубля и российской экономики, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

«Введите эмбарго и на газ из России. Почему не вводите? К сожалению, санкции не функционируют, может, однажды подействуют. Ни рубль не упал, ни Россия это финансово не ощутила, а когда почувствует, тогда завершит <...> [спецоперацию на Украине]. Цену за это заплатят европейские граждане, а Владимир Путин будет только удовлетворенно улыбаться», — сказал политик.

В свою очередь, премьер Италии Марио Драги отметил, что санкции против России в отношении импорта газа и нефти будут действовать очень долго, а торговые каналы изменятся на многие годы, «если не навсегда».
 

Вчера 20:06

В Северодонецке на заводе «Азот» подорвана цистерна, в которой, предположительно, находилась азотная кислота, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«На химкомбинате „Азот“ подорвали емкость с химикатами. Предварительно, это азотная кислота», — написал Мирошник он и уточнил, что территорию завода контролируют украинские военные. Причину взрыва Мирошник называть не стал.

Вчера 19:58

Газопровод высокого давления загорелся из-за обстрела Макеевки со стороны Украины, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Вчера 19:54

Суд наложил арест на имущество и счета российской нефтяной компании «Татнефть» на Украине, сообщает Государственное бюро расследований страны.

«В рамках уголовного производства получены определения следственного судьи о наложении арестов на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний. Они основаны российской нефтяной компанией «Татнефть», которая поставляет нефтепродукты для нужд подразделений Министерства обороны Российской Федерации», — сообщило ведомство.

Вчера 19:28

Страны ЕС хотят в рамках санкций запретить третьим странам покупать нефть у России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Польша и все больше стран Европейского союза громко говорят о так называемых вторичных санкциях. Во-первых, это возможность наложения санкций таким образом, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны, в страны за пределами Европейского союза», — сказал Моравецкий.

Вчера 19:03

Евросоюз намерен в рамках шестого пакета санкций запретить страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц и дипломатов ЕС.

По мнению опрошенных изданием нефтетрейдеров и судовладельцев, запрет европейским компаниям страховать танкеры с российской нефтью станет серьезным финансовым оружием — мало кто решится транспортировать нефть без страховки, считают эксперты.

Правда, страховкой судов занимаются не только европейские компании.

Вчера 18:22

Ведущий инженер-конструктор авиапредприятия «Антонов» задержан на Украине за оправдание спецоперации России, сообщили в прокуратуре Киевской области.

«Подозреваемый распространял карту Украины, на которой часть территорий нашего государства якобы стала принадлежать соседним странам. „Нет такой страны как Украина. Есть окраина России“, „Zа наших“, „Сила V правде“ — такие месседжи пропагандировал и поддерживал подозреваемый», — пояснили в прокуратуре. В отношении инженера заведено дело по статье «пропаганда войны».

Вчера 17:58
Shell Energy Europe уведомила «Газпром экспорт», что не будет платить в рублях за поставки газа по контракту.
Вчера 17:44

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна поставит бронетранспортеры в Грецию. В обмен Афины направят старую советскую технику на Украину, сообщает агентство Reutets. Шольц не уточнил, какое именно вооружение получит Киев.

Вчера 17:01
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на то, что в ближайшие дни или недели удастся договориться с Россией о возобновлении экспорта продовольствия из украинских портов.
Вчера 16:43
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что одной из проблем по безопасному выводу судов с зерном являются мины в море, установленные Украиной в Одесской области. «Украинская сторона говорит, что может очистить за 15 дней. Но Украина не хочет прохода военных кораблей России через Одесский порт. А Россия не хочет, чтобы этот коридор использовался для снабжения Украины вооружением. Нужен механизм», - сказал Чавушоглу.
Вчера 16:34

Правительство России приняло решение продлить квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. Они будут действовать с 1 июля до 31 декабря 2022 года. В сообщении кабинета министров указывается, что ограничения не будут распространяться на ДНР, ЛНР, Абхазию и Южную Осетию.

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