Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел встречу с командующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, в ходе которой рассказал ему о ситуации на линии фронта и напомнил о важности своевременных поставок боеприпасов и техники.

Помимо этого, главком ВСУ сообщил представителю НАТО о важности «своевременных поставок в достаточном количестве боеприпасов и техники» и призвал нарастить поставки Украине вооружений и систем противовоздушной обороны.