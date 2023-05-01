Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 432-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Со второй опоры ЛЭП в Ленобласти сняли взрывное устройство, оно разминировано, сообщил губернатор Дрозденко.
«В настоящее время проводится обследование других опор повреждённой линии», — добавил он.
Главное за ночь:
- В Ленобласти подорвали опору ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района, на другой ЛЭП нашли предмет, который может быть взрывным устройством, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
- В промышленное здание в городе Павлоград в Днепропетровской области попала ракета. Об этом заявил губернатор региона Сергей Лысак.
- Украинцам на недавно присоединенных к России территориях не стоит отказываться от российских паспортов, заявил уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец. «Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное», — сказал он.
- Ватикан принимает участие в работе миротворческой миссии в рамках конфликта на Украине, но пока информация о ней не разглашается, заявил папа римский Франциск.
- Германия начала «распечатывать» шахты, некоторые из которых были заброшены десятки лет и находятся в полуразрушенном состоянии, в стремлении уменьшить свою зависимость от импорта важнейших полезных ископаемых, пишет Financial Times.
Над Белгородским районом сработала ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.
Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел встречу с командующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, в ходе которой рассказал ему о ситуации на линии фронта и напомнил о важности своевременных поставок боеприпасов и техники.
Помимо этого, главком ВСУ сообщил представителю НАТО о важности «своевременных поставок в достаточном количестве боеприпасов и техники» и призвал нарастить поставки Украине вооружений и систем противовоздушной обороны.
Президент Чехии Петр Павел, вернувшись с Украины, сообщил, что украинские военные столкнулись с критической нехваткой боеприпасов, в том числе для поставляемых Западом танков.
По словам Павла, западные страны поставляют Киеву эффективную технику, например, современные танки, но с минимальным количеством боеприпасов, что позволяет ВСУ развернуть их только на несколько дней, а потом приходится отводить.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не президенту Украины Владимиру Зеленскому решать, правильно ли Венгрия действует в качестве члена НАТО.
«По словам президента Украины Владимира Зеленского, поведение Венгрии как государства — члена НАТО неадекватно. К счастью, это не он решает», — ответил Сийярто. «Если это заявление означает: «Я с уважением благодарю венгров за то, что они приняли более миллиона беженцев с Украины и позаботились о них, и почтительно благодарю их за постоянную помощь», тогда мы вам рады и можете рассчитывать на нас в будущем», — также заявил венгерский министр.
ГУ МВД по Херсонской области сообщило, что полицейские нашли на Арабатской стрелке в Геническом округе «оставленные ВСУ боеприпасы», в том числе почти 400 патронов калибра 5,45 мм. В другой тайнике, найденным в Алешковском округе, было более 900 таких патронов.
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмманюэлем Макроном, который продлился больше часа. Как сообщили в Киеве, стороны договорились о том, что Париж предоставит Киеву «мощный бронетанковый пакет».
Президенты также обсудили ситуацию на фронте и «перспективы ее развития в мае-июне», сообщили в офисе Зеленского.
У Энергодара был уничтожен беспилотник ВСУ с контейнером для доставки С4, сообщил представитель правоохранительных органов Запорожской области. Беспилотник нес пять пластил С4 общей мощностью 723 г в тротиловом эквиваленте.
Сводка Минобороны о военной операции:
- У сел Ольшана и Берестовое в Харьковской области пресечена деятельностью двух ДРГ.
- На Донецком направлении «штрумовые отряды» взяли под контроль еще четыре квартала в Артемовске. За сутки в районе города авиация совершила четыре вылета.
- Нанесен ракетный удар по силам 24-й механизированной бригады и отряда сил специальных операций ВСУ в Константиновке в ДНР. В Москве потери Украины оценивают в более 200 человек.
- У Белогоровки в ЛНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ. Там же был нанесен удар по командному пункту 81-й украинской аэромобильной бригады.
- Еще одной целью удара стал эшелон на железнодорожной станции у Краматорска (ДНР). Минобороны России заявило, что уничтожено до 200 тонн боеприпасов для ВСУ.
Кузьменков с 1992 по 2019 год проходил службу в органах материально-технического обеспечения Вооруженных сил. В 2014-2018 годах возглавлял штаб МТО, в 2018-2019 годах был замкомандующего войсками ЮВО по таким же вопросам. Затем он перешел в Росгвардию, где стал заместителем директора Виктора Золотова.
В поселке Суземка Брянской области нашли тела еще двух мирных жителей, сообщил губернатор Александр Богомаз. Об обстреле поселка стало известно минувшей ночью, тогда же нашли первых двух погибших. Работы по разбору завалов продолжаются.
Украина не готова к масштабному наступлению, но у нее нет выбора, пишет британская газета The Times.
С одной стороны, британские офицеры, обучающие украинских военных, говорят, что те уверены в успехе наступления и рассчитывают добиться «некоторых серьезных успехов», с другой — американская разведка, согласно слитым секретным документам США, невысоко оценивает шансы украинской армии и считает, что Киев сможет добиться лишь «скромных территориальных приобретений», напоминает издание.
Тем не менее, отмечает газета, у Киева нет иного выхода, кроме как перейти в наступление весной или летом. Украинский президент Владимир Зеленский умело вел отношения с Западом, но чтобы сохранить поддержку стран, он должен продемонстрировать то, что в Вашингтоне называют «окупаемостью инвестиций», поясняет The Times.
Папа римский Франциск, находящийся в Будапеште, в завершении мессы помолился за «мученический украинский народ и народ русский». Обращаясь к Богородице, понтифик произнес: «Всели в сердца народов и их вождей стремление к созиданию мира и даруй молодым поколениям будущее, преисполненное надежды, а не войны, будущее, полное колыбелей, а не могил, будущее братьев и сестер, а не стен и баррикад».
Президент Литвы Гитанас Науседа исключил вступление Украины в НАТО до завершения конфликта. Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica. Науседа рассчитывает, что на саммите саммит НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля, будет определена дорожная карта присоединения Украины к альянсу.
Ранее литовский лидер говорил, что соглашение по перспективам членства Украины в НАТО будет одним из сложнейших вопросов предстоящего саммита, поскольку среди членов блока до сих пор нет единого мнения.
Атака на нефтебазу в Крыму — один из элементов подготовки к украинскому наступлению, заявила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. «И вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают», — сказала она.
Пожар площадью 1 тыс. кв. м произошел на нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя после атаки беспилотников в ночь на 29 апреля, ему был присвоен четвертый ранг сложности. Днем губернатор Михаил Развожаев отчитался о ликвидации пожара. Он сказал, что пожар не окажет влияние на снабжение города горючим, топливо не предназначались для поставок на автозаправочные станции.
Десантникам Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ вручили ордена и знаки отличия в зоне спецоперации, сообщило Минобороны России. Военным вручили ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский rрест» IV степени, медали «За отвагу», Суворова, «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть».