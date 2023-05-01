Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 09:46
Губернатор сообщил о разминировании бомбы у опоры ЛЭП в Ленобласти Политика, 09:34
«6 типов гениев»: как перестать страдать на работе и найти свое призвание Pro, 09:34
Главный тренер молодежной сборной России по футболу покинул свой пост Спорт, 09:31
Два человека пропали без вести на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае Общество, 09:30
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 09:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:07
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:07
В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП Политика, 09:03
«Продавай в мае и уходи». Сработает ли биржевая поговорка в 2023 году Инвестиции, 09:00
Провал «Динамо» в столетие и спасение «Спартака». Главные итоги тура РПЛ Спорт, 09:00
Одежда, обувь и аксессуары: зачем нужны магазины формата офпрайс РБК и Familia, 08:56
Илон Маск опубликовал карту, когда мир был «един как никогда» Технологии и медиа, 08:55
В Днепропетровской области заявили о попадании ракеты в промпредприятие Политика, 08:26
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 432-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:21

Со второй опоры ЛЭП в Ленобласти сняли взрывное устройство, оно разминировано, сообщил губернатор Дрозденко.

«В настоящее время проводится обследование других опор повреждённой линии», — добавил он.

09:07

Главное за ночь:

  • В Ленобласти подорвали опору ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района, на другой ЛЭП нашли предмет, который может быть взрывным устройством, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
  • В промышленное здание в городе Павлоград в Днепропетровской области попала ракета. Об этом заявил губернатор региона Сергей Лысак.
  • Украинцам на недавно присоединенных к России территориях не стоит отказываться от российских паспортов, заявил уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец. «Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное», — сказал он.
  • Ватикан принимает участие в работе миротворческой миссии в рамках конфликта на Украине, но пока информация о ней не разглашается, заявил папа римский Франциск.
  • Германия начала «распечатывать» шахты, некоторые из которых были заброшены десятки лет и находятся в полуразрушенном состоянии, в стремлении уменьшить свою зависимость от импорта важнейших полезных ископаемых, пишет Financial Times.

     
Вчера 23:59
В городе Павлоград в Днепропетровской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги, сообщил городской глава Анатолий Вершина.
Вчера 22:19

Над Белгородским районом сработала ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

Вчера 21:16

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел встречу с командующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, в ходе которой рассказал ему о ситуации на линии фронта и напомнил о важности своевременных поставок боеприпасов и техники.

Помимо этого, главком ВСУ сообщил представителю НАТО о важности «своевременных поставок в достаточном количестве боеприпасов и техники» и призвал нарастить поставки Украине вооружений и систем противовоздушной обороны.

Вчера 19:05

Президент Чехии Петр Павел, вернувшись с Украины, сообщил, что украинские военные столкнулись с критической нехваткой боеприпасов, в том числе для поставляемых Западом танков.

По словам Павла, западные страны поставляют Киеву эффективную технику, например, современные танки, но с минимальным количеством боеприпасов, что позволяет ВСУ развернуть их только на несколько дней, а потом приходится отводить.

Вчера 18:36

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не президенту Украины Владимиру Зеленскому решать, правильно ли Венгрия действует в качестве члена НАТО.

«По словам президента Украины Владимира Зеленского, поведение Венгрии как государства — члена НАТО неадекватно. К счастью, это не он решает», — ответил Сийярто. «Если это заявление означает: «Я с уважением благодарю венгров за то, что они приняли более миллиона беженцев с Украины и позаботились о них, и почтительно благодарю их за постоянную помощь», тогда мы вам рады и можете рассчитывать на нас в будущем», — также заявил венгерский министр.

Вчера 18:03

ГУ МВД по Херсонской области сообщило, что полицейские нашли на Арабатской стрелке в Геническом округе «оставленные ВСУ боеприпасы», в том числе почти 400 патронов калибра 5,45 мм. В другой тайнике, найденным в Алешковском округе, было более 900 таких патронов.

Вчера 17:05

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмманюэлем Макроном, который продлился больше часа. Как сообщили в Киеве, стороны договорились о том, что Париж предоставит Киеву «мощный бронетанковый пакет».

Президенты также обсудили ситуацию на фронте и «перспективы ее развития в мае-июне», сообщили в офисе Зеленского.

Вчера 16:53

У Энергодара был уничтожен беспилотник ВСУ с контейнером для доставки С4, сообщил представитель правоохранительных органов Запорожской области. Беспилотник нес пять пластил С4 общей мощностью 723 г в тротиловом эквиваленте.

Вчера 16:43
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала «не сужать кругозор» и не исключать возможность мирных переговоров между Украиной и Россией. 
Вчера 15:17

Сводка Минобороны о военной операции:

  • У сел Ольшана и Берестовое в Харьковской области пресечена деятельностью двух ДРГ.
  • На Донецком направлении «штрумовые отряды» взяли под контроль еще четыре квартала в Артемовске. За сутки в районе города авиация совершила четыре вылета.
  • Нанесен ракетный удар по силам 24-й механизированной бригады и отряда сил специальных операций ВСУ в Константиновке в ДНР. В Москве потери Украины оценивают в более 200 человек.
  • У Белогоровки в ЛНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ. Там же был нанесен удар по командному пункту 81-й украинской аэромобильной бригады.
  • Еще одной целью удара стал эшелон на железнодорожной станции у Краматорска (ДНР). Минобороны России заявило, что уничтожено до 200 тонн боеприпасов для ВСУ.
Вчера 14:51
На должность замминистра обороны, отвечающего за материально-техническое обеспечение, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков, сообщило Минобороны России. 27 апреля источник РБК, знакомый с кадровыми перестановками в министерстве, сообщал, что этой должности лишинлся генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Кузьменков с 1992 по 2019 год проходил службу в органах материально-технического обеспечения Вооруженных сил. В 2014-2018 годах возглавлял штаб МТО, в 2018-2019 годах был замкомандующего войсками ЮВО по таким же вопросам. Затем он перешел в Росгвардию, где стал заместителем директора Виктора Золотова.

Вчера 14:26

В поселке Суземка Брянской области нашли тела еще двух мирных жителей, сообщил губернатор Александр Богомаз. Об обстреле поселка стало известно минувшей ночью, тогда же нашли первых двух погибших. Работы по разбору завалов продолжаются.

Вчера 14:13

Украина не готова к масштабному наступлению, но у нее нет выбора, пишет британская газета The Times.

С одной стороны, британские офицеры, обучающие украинских военных, говорят, что те уверены в успехе наступления и рассчитывают добиться «некоторых серьезных успехов», с другой — американская разведка, согласно слитым секретным документам США, невысоко оценивает шансы украинской армии и считает, что Киев сможет добиться лишь «скромных территориальных приобретений», напоминает издание.

Тем не менее, отмечает газета, у Киева нет иного выхода, кроме как перейти в наступление весной или летом. Украинский президент Владимир Зеленский умело вел отношения с Западом, но чтобы сохранить поддержку стран, он должен продемонстрировать то, что в Вашингтоне называют «окупаемостью инвестиций», поясняет The Times.

Вчера 13:36

Папа римский Франциск, находящийся в Будапеште, в завершении мессы помолился за «мученический украинский народ и народ русский». Обращаясь к Богородице, понтифик произнес: «Всели в сердца народов и их вождей стремление к созиданию мира и даруй молодым поколениям будущее, преисполненное надежды, а не войны, будущее, полное колыбелей, а не могил, будущее братьев и сестер, а не стен и баррикад».

Video

Вчера 12:47

Президент Литвы Гитанас Науседа исключил вступление Украины в НАТО до завершения конфликта. Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica. Науседа рассчитывает, что на саммите саммит НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля, будет определена дорожная карта присоединения Украины к альянсу.

Ранее литовский лидер говорил, что соглашение по перспективам членства Украины в НАТО будет одним из сложнейших вопросов предстоящего саммита, поскольку среди членов блока до сих пор нет единого мнения.

Вчера 11:57

Атака на нефтебазу в Крыму — один из элементов подготовки к украинскому наступлению, заявила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. «И вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают», — сказала она.

Пожар площадью 1 тыс. кв. м произошел на нефтебазе в Казачьей бухте Севастополя после атаки беспилотников в ночь на 29 апреля, ему был присвоен четвертый ранг сложности. Днем губернатор Михаил Развожаев отчитался о ликвидации пожара. Он сказал, что пожар не окажет влияние на снабжение города горючим, топливо не предназначались для поставок на автозаправочные станции.

Вчера 11:32

Десантникам Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ вручили ордена и знаки отличия в зоне спецоперации, сообщило Минобороны России. Военным вручили ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский rрест» IV степени, медали «За отвагу», Суворова, «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть».

Вчера 11:07
Конфликт с Россией подобен пирогу, который нельзя съесть целиком, — «рот порвешь», — а надо «разделить на кусочки», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter