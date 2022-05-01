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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 67-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
Сначала новые
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09:06
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси приехала в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
08:50

МИД Британии обвинил Россию в использовании «фабрики троллей» для дезинформации о происходящем на Украине.

Вчера 20:43

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев предложил Пекину стать одним из гарантов безопасности страны. По его словам, это решение демонстрирует уважение и доверие Украины к Китаю.

Вчера 20:04

Главное из брифинга Минобороны России:

  • Российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Червоный Яр Херсонской области сбит в воздухе Су-25
  • Высокоточными ракетами воздушного базирования за день были поражены 17 военных объектов Украины, включая восемь районов сосредоточения живой силы, огневые позиции артиллериии и РСЗО, а также опорные пункты.
  • Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 143 самолета, 112 вертолетов, 660 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2678 танков и других боевых бронированных машин, 308 установок реактивных систем залпового огня, 1196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2503 единицы специальной военной автомобильной техники.
Вчера 19:45

Состоятельные россияне пытаются обменять роскошную недвижимость в Лондоне на жилье в Дубае в попытках обойти финансовые ограничения, введенные западными странами из-за военной операции на Украине.

По данным Financial Times, за последние недели в числе объектов недвижимости в Лондоне, которые предлагают дубайские риелторы, оказались особняк в районе Найтсбридж стоимостью около $42,7 и квартира с тремя спальнями за $10 млн. Россияне хотят обменять, чтобы избежать банковских переводов и финансовых проверок. При этом недвижимость предлагают с большой скидкой.

Вчера 18:34

ЕС намерен включить в шестой пакет санкций поэтапный отказ от российской нефти к концу года. Кроме того, Брюссель намерен добиваться отключения от SWIFT еще нескольких российских банков, включая Сбербанк, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, среди других обсуждаемых мер есть ограничения на работу облачных сервисов и покупку недвижимости, а также расширение санкционных списков против физлиц — туда могут внести новых военных и бизнесменов.

Решение могут принять уже на следующей неделе, его должны утвердить все страны. Однако некоторые, например Венгрия, выступают против ограничений на покупку нефти и газа.

Вчера 18:20
Президент Финляндии Саули Ниинисте назвал ожидаемой реакцию российских лиц на обсуждение вступления страны в НАТО. Он полагает, что Россия может разместить военные базы у границ и нарастить военное присутствие в Балтике в случае присоединения Финляндии к альянсу.
Вчера 17:44

ТАСС и «РИА Новости» сообщают, что с территории «Азовстали» вышли 25 человек. По словам корреспондента ТАСС, среди них шестеро детей.

Вчера 17:13
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что погранпункт Крупец в Рыльском районе был обстрелян из минометов со стороны Украины. По его словам, жертв и разрушений нет, ответным огнем пограничники и военные подавили огневую точку.
Вчера 16:40
Также Путин подписал указ о выплатах для лиц, командированных в ДНР или ЛНР, а также их родственникам. В случае гибели выплата составит 5 млн руб., при ранении – 3 млн руб.
Вчера 16:31

Путин подписал указ о выплате в размере 10 тыс. руб. ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе «и на освобожденных территориях Украины».

Вчера 15:11

Назначенный после перехода Бердянска под контроль российских военных и.о. мэра Александр Сауленко заявил, что в городе планируют выдавать пенсии и зарплаты в рублях.

Бердянск расположен в Запорожской области, 28 февраля Минобороны России сообщило, что город был взят под контроль.

Вчера 14:33

Макрон в ходе телефонного разговора с Зеленским пообещал усилить гуманитарную помощь и военные поставки Украине, сообщает BFM TV.

Вчера 14:16

Киберспортивная команда Virtus.pro разорвала контракт с игроком Иваном Москаленко (Pure), нарисовавшим символ Z на мини-карте в ходе матча по Dota 2. За рисунок команда была дисквалифицирована, Москаленко говорил, что изобразил букву Z неосознанно и извинялся за свой поступок.

Virtus.pro объяснили решение разорвать контракт действиями, «недостойными профессионального игрока, которые привели к дисквалификации команды с турнира и нанесли колоссальный вред отношениям клуба с международным киберспортивным сообществом».

Вчера 13:55
Начался телефонный разговор президентов Франции и Украины Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского, сообщает BFM TV.
Вчера 12:52

Погрануправление ФСБ по Краснодарскому краю запретило маломерным судам выходить в Азовское море в районе Ейска в связи с проведением антитеррористических мероприятий, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Ейского района.

Ограничения действуют севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты для всех маломерных судов, в том числе тех, что не подлежат государственной регистрации, а также прогулочных, спортивных и парусных судов и различных средств для занятий спортом на воде (виндсерфинг, сабдоска и их аналоги).

Вчера 10:43

Брифинг Минобороны России:

  • За ночь высокоточными ракетами воздущного базирования были поражены пять военных объектов Украины, включая склады боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Березовое, Воздвиженка (оба — в Донецкой области), Покровское (Днепропетровская область) и Барвенково (Харьковская область).
  • Сбиты 18 украинских летательных аппаратов, в том числе три «Байрактара».
  • Ночью над Горловкой в ДНР и Снежковкой в Харьковской области были сбиты два снаряда украинской реактивной системы залпового огня «Смерч».
  • Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 112 вертолетов, 658 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2656 танков и других боевых бронированных машин, 307 установок реактивных систем залпового огня, 1189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2492 единицы специальной военной автомобильной техники.
Вчера 10:11

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские средства ПВО утром засекли самолет Вооруженных сил Украины.

«При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало 2 снаряда», — рассказал глава региона.

В результате, взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала, второй снаряд упал на прилегающую территорию. Жертв нет, на месте работают оперативные службы

Вчера 08:51
Главное за ночь:
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при составлении гарантий безопасности Киев не будет дублировать положения устава НАТО. Вместо этого от стран-гарантов потребуют принять решение об оказании помощи в течение суток.
  • Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Синьхуа» рассказал, что на переговорах с Украиной обсуждается в том числе отмена санкций против Москвы. При этом, по его словам, военная операция на Украине завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи.
  • Зеленский предложил помочь европейским странам с электроэнергией в обмен на финансовую помощь или газ. Среди потенциальных получателей электроэнергии он назвал Грецию, Молдавию и Румынию.
  • В Белом доме призвали граждан США воздержаться от поездок на Украину и не участвовать в боевых действиях на территории страны. Так в Вашингтоне отреагировали на сообщения о гибели Джозефа Кэнсела, который, по данным CNN, приехал на Украину через Польшу 12 марта, а затем записался в «иностранный батальон».
  • Администрация президента США Джо Байдена может отменить некоторые визовые ограничения для россиян со степенью магистра или доктора наук в сфере технологий, инженерии или математики, которые учились в США или за рубежом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.
Вчера 01:09

Новоназначенный глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в ближайшие дни свои отделения в регионе откроет «Международный расчетный банк», который уже работает в ДНР и ЛНР. «Привлекать на работу в банки мы планируем местных, которые хорошо знают специфику и банковское дело... Сеть будет расширена. Они планируют создать более 200 отделений в области», — рассказал он, передает «РИА Новости».

«Международный расчетный банк» работает в Южной Осетии с 2015 года, в 2017 году он получил лицензию Нацбанка республики. В 2018 году МРБ получил разрешение на открытие филиалов в ДНР, постановление подписал глава республики Денис Пушилин.

Адрес регистрации банка — Цхинвал, улица Сталина, дом 20.

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