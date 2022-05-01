ЕС намерен включить в шестой пакет санкций поэтапный отказ от российской нефти к концу года. Кроме того, Брюссель намерен добиваться отключения от SWIFT еще нескольких российских банков, включая Сбербанк, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, среди других обсуждаемых мер есть ограничения на работу облачных сервисов и покупку недвижимости, а также расширение санкционных списков против физлиц — туда могут внести новых военных и бизнесменов.

Решение могут принять уже на следующей неделе, его должны утвердить все страны. Однако некоторые, например Венгрия, выступают против ограничений на покупку нефти и газа.