Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 371-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«Посещение <...> Крыма с территории Российской Федерации является нарушением украинского законодательства. Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность. В частности, иностранцам за такие действия запрещается въезд в Украину», — написал Николенко.
Он заявил, что украинские органы устанавливают обстоятельства «незаконного визита» журналиста NBC в Крым. Решение о дальнейших действиях примут по итогам проверки.
Украинские войска при необходимости могут провести «стратегическое отступление» из Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил советник президента по экономическим вопросам Александр Роднянский.
«Россия пытается окружить его [Бахмут] <...> Наши военные, очевидно, взвесят все варианты. До сих пор они удерживали город, но, если потребуется, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так», — сказал он.
Роднянский сообщил также, что район к западу от Артемовска был укреплен. Он призвал «не заблуждаться», заявив, что контрнаступление ВСУ «не за горами».
Жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 1 марта начнут оформлять пенсии по российскому законодательству.
Для того чтобы получить российскую пенсию, жителям новых регионов необходимо выполнить два условия: иметь российское гражданство и постоянно проживать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по состоянию на 30 сентября 2022 года.
Размер пенсии будет пересчитан по российским законам. По оценке Минтруда, эта процедура коснется 1,61 млн человек.
«Они мне сказали: «У нас война в Европе, мы часть этого», — сказал он. Также, со слов Вучича, западные лидеры предупредили, что Сербия «потеряет все, если не будет вести себя как надо».
Spacety с января находится под американскими санкциями. В заявлении американского Минфина говорилось, что она передавала спутниковые снимки территории Украины компании «Терра-Тех», которая, по данным ведомства,в связана с ЧВК.
Конфликт на Украине может закончиться за полгода, а может затянуться на несколько лет, заявил заместитель министра обороны США Колин Кол во время слушаний в конгрессе. Кола cпросили, как долго, по оценке Пентагона, Украина будет нуждаться в финансовой поддержке Вашингтона. «Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года», — сказал он.
США получают сообщения о ненадлежащем использовании американской военной помощи Украине и проводят их оценку, заявил генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч на слушаниях в конгрессе, посвященных помощи Украине. «Цель заключается в предоставлении возможности людям сообщить о том, что, по их мнению, может быть неправильным. Мы получаем все виды обвинений и продолжаем их оценивать», — заявил он. Он отметил, что пока власти США не подтвердили ни одного такого случая.
Заместитель министра обороны США Колин Кол, также выступавший на слушаниях, подтвердил, что пока у Вашингтона нет никакой информации об утечке или ненадлежащем использовании оружия, поставленного на Украину. «Мы считаем, что украинцы по назначению используют то, что им дали», — сказал он. В то же время Кол отметил, что, поскольку на Украине существует проблема коррупции, США «продолжают настаивать на важности подотчетности и прозрачности» поставок оружия.
Германия передала Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Skynex и Skyranger, которые могли бы использоваться для защиты Берлина, заявил в интервью Pioneer глава концерна — производителя систем Rheinmetall Армин Паппергер. «Две системы, которые могли бы защитить Берлин, на данный момент находятся на Украине», — сказал он (цитата по ТАСС). По его словам, сейчас столица Германии не защищена с воздуха.
Артемовск (украинское название Бахмут) «почти окружен», написал в Twitter бизнесмен Илон Маск, отвечая на твит с картой, изображающей «приблизительную ситуацию» вокруг города. На карте отражены зоны, которые находятся под контролем России и где присутствуют российские войска. В первой зоне — восточный и северо-восточный пригороды Артемовска (населенные пункты Парасковиевка, Красная Гора, Подгородное — о контроле над ними сообщало Минобороны России; Иванград и Опытное — о контроле над ними сообщал штаб территориальной обороны ДНР); во второй — северо-западный и южный пригороды (населенные пункты Берховка, Ягодное — о контроле над ними сообщала ЧВК «Вагнер»). Зона, находящаяся под контролем Украины, как следует из карты, — западный пригород Бахмута и основная часть города.
Европа испытывает трудности с поставками обещанных танков Украине, поскольку те нуждаются в ремонте или внутри стран возникло сопротивление такой помощи, пишет The New York Times.
Глобально проблема связана с тем, что Европа недофинансировала свои вооруженные силы, отмечает газета. Хотя в 2014 году НАТО установило для своих членов целевой показатель по тратам на оборону в размере 2% от ВВП, к 2022-му только девять стран-членов достигли этого уровня. Из европейских участников блока это Греция, Польша, Литва, Эстония, Великобритания, Хорватия и Словакия.
Производство новых истребителей F-16 в случае, если будет принято решение об их поставке Украине, займет от трех до шести лет, сообщил заместитель министра обороны США Колин Кол.
По его словам, Украина оценивает свои потребности в самолетах четвертого поколения в 128 единиц, в то время как Пентагон оценивает потребности Киева в 50–80 F-16.
Поставка такого числа новых истребителей обойдется США в $10–11 млрд, поставка старых — в $2–3 млрд.
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, освобождающий участников специальной военной операции на время ее проведения от начисления пеней за неуплату коммунальных услуг.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что законопроект касается не только военнослужащих, но также членов их семей. Пени не будут начисляться в случае неполной или несвоевременной оплаты за жилое помещение. Нововведение также касается взносов на капремонт.
США пока не начинали обучение украинских пилотов использованию истребителей F-16, сообщил заместитель министра обороны США Колин Кол на слушаниях в конгрессе США.
По его словам, поставки самолетов могут начаться не ранее чем через полтора года, и кроме того, окончательного решения о поставках Украине истребителей пока не принято. «Мы, как и наши союзники, пока не приняли решение о начале поставок, и возможно, они их и не получат. Они могут получить британские Tornado, [шведские истребители] Gripen, [французские] Mirage… Поэтому мы не видим смысла учить их пилотированию F-16», — объяснил он.
Он подчеркнул, что поставки истребителей F-16 сейчас не в приоритете. Сейчас Киев более заинтересован в получении средств ПВО, артиллерии и бронетехники, заметил он.
Европейские страны смогут заменить российский газ через два-три года, заявил главный исполнительный директор нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци в интервью Bloomberg.
«Я думаю, что потребуется около двух-трех лет, чтобы Европа смогла полностью заменить российский газ», — сказал он.
По оценке Дескальци, необходимо заменить еще около 60 млрд куб. м газа, который Европа получает из России.
Минкультуры не составляло списков запрещенных авторов для московских библиотек, заявила министр культуры Ольга Любимова.
«Очень была удивлена самому списку <...> Никому никаких списков не посылали, и у нас никто не спрашивал. Книжки никакие мы не убирали», — сказала она.
По словам Любимовой, публикации, что в московских библиотеках есть списки запрещенных авторов, «очень обижают самих сотрудников библиотек».
О том, что некоторым госучреждениям культуры запретили выдавать и принимать книги писателей-иноагентов и тех, кто выступал с критикой военных действий, на прошлой неделе сообщила радиостанция «Коммерсантъ FM». Корреспондент обошел несколько московских библиотек, в одной из них ему показали список. В других журналисту назвали фамилии авторов из «стоп-листа» по телефону. Согласно публикации, в этот список вошли признанные Минюстом иноагентами Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, Михаил Зыгарь, Екатерина Шульман, а также Леонид Парфенов, Людмила Улицкая и Борис Акунин, которые в списке иноагентов не значатся.
Воздушная тревога была объявлена в большинстве областей Украины.
UPD: Через несколько минут после объявления, в 18:45 мск, тревогу начали отменять.
Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
Решение о возобновлении участия России в договоре сможет принять глава государства.