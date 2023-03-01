Украинские войска при необходимости могут провести «стратегическое отступление» из Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил советник президента по экономическим вопросам Александр Роднянский.



«Россия пытается окружить его [Бахмут] <...> Наши военные, очевидно, взвесят все варианты. До сих пор они удерживали город, но, если потребуется, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так», — сказал он.



Роднянский сообщил также, что район к западу от Артемовска был укреплен. Он призвал «не заблуждаться», заявив, что контрнаступление ВСУ «не за горами».