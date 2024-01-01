Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города не выходить на улицу в новогоднюю ночь без лишней необходимости.

Он отметил, что в новогоднюю ночь и ближайшие дни не исключены атаки на Севастополь со стороны Украины, а также различные провокации, в том числе информационные.

Развожаев напомнил, что использование фейерверков в городе запрещено. Он объяснил ограничения тем, что фейерверки и салюты создают ложные цели и осложняют работу ПВО.