Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 677-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Мария Захарова прокомментировала ночной обстрел Донецка со стороны ВСУ: «Так могло поступить только террористическое зверье».
Экипажи штурмовиков Су-25 поразили живую силу и легкобронированную технику ВСУ на краснолиманском направлении, сообщило Минобороны России.
Удар был нанесен неуправляемыми авиаракетами С-8. Все цели успешно поражены, говорится в сообщении.
Донецк в ночь на 1 января попал под массированный обстрел ВСУ из реактивных систем залпового огня, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Позднее он уточнил, что погибли четыре человека, 13 ранены.
В Киевской области прогремели взрывы, пишет «Страна». В телеграм-канале военной администрации региона сообщили, что работает ПВО.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города не выходить на улицу в новогоднюю ночь без лишней необходимости.
Он отметил, что в новогоднюю ночь и ближайшие дни не исключены атаки на Севастополь со стороны Украины, а также различные провокации, в том числе информационные.
Развожаев напомнил, что использование фейерверков в городе запрещено. Он объяснил ограничения тем, что фейерверки и салюты создают ложные цели и осложняют работу ПВО.
В Севастополе второй раз за день объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Спустя 13 минут тревогу отменили.
Команда немецкого телеканала ZDF попала под обстрел в Харькове, пострадала переводчица, сообщается на сайте канала.
Журналисты находились в гостиничном комплексе Kharkiv Palace, говорится в заявлении канала. У пострадавшей переводчицы зафиксировали переломы.
Минобороны России 31 декабря сообщило о ракетном ударе по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас». В ведомстве заявили, что в здании находились до 200 иностранных наемников, в результате удара погибли сотрудники Главного управления разведки и Вооруженных сил Украины, участвовавшие в планировании и осуществлении обстрела Белгорода 30 декабря.
В Ростовской области силы ПВО сбили три украинских беспилотника, сообщает Минобороны России.
В Санкт-Петербурге отказались от ночного концерта на Дворцовой площади в знак поддержки жителей Белгородской области, сообщил губернатор Александр Беглов
«За полдня я получил десятки сообщений от жителей с такой просьбой, и, уверен, что весь Петербург поддержит это решение. Все детские праздники на каникулах пройдут согласно расписанию, никто не отнимет праздник у наших детей», — написал он в телеграм-канале.
Село Илек-Пеньковка в Белгородской области попало под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждения в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены фасад и забор, также поврежден газопровод и автомобиль. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий. Подворовой обход продолжается», — написал он в своем телеграм-канале.
Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности в городе. Жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам.
Мужчина погиб в поселке Красное Шебекинского городского округа в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«К большему горю погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине, травмы полученные им от осколков снаряда были несовместимы с жизнью. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков.
Также пострадала продавщица, ее доставили в больницу с осколочным ранением головы.
По словам Гладкова, осколки повредили магазин и линию электропередач. Аварийные службы в ближайшее время займутся ликвидацией последствий обстрела.
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Президент Владимир Путин в новогоднем обращении назвал судьбу Отечества главным, что объединяет россиян.
«Глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия. Тех масштабных целей, которые стоят перед обществом. И той колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый из нас», — сказал президент.
По его мнению, работа на «общее благо» сплотила общество. «Мы едины в наших помыслах, в труде и в бою», — заявил Путин. Отдельно он обратился к военнослужащим, назвав их «нашими героями».
В Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы, сообщает украинское информагентство УНИАН.
В Воронежской области в знак солидарности с Белгородом решили отказаться от праздничных программ, включая открытие елки на центральной площади и концерт, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Причем отказываемся на территории не только столицы Черноземья, но и всей области. Уверен, наши жители отнесутся к такому решению с пониманием», — написал он.
Гусев также показал стихийный мемориал по погибшим в Белгороде у скульптуры «Детям Войны» на Театральной улице.
Воздушную тревогу в Севастополе отменили спустя 23 минуты, следует из сообщения губернатора Михаила Развожаева.
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Фото последствий удара по комплексу Kharkiv Palace в Харькове. В Минобороны России заявили, что удар был нанесен в ответ на обстрел Белгорода. В здании, как утверждают в военном ведомстве, находились около 200 иностранных наемников.
Следователь военного следственного отдела СК Михаил Конопицин погиб при обстреле Белгорода 30 декабря, сообщается в телеграм-канале СК.
«Михаил Юрьевич только в мае этого года пришел в структуру военных следственных органов Следственного комитета России, ранее он проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации в должности командира взвода противотанковых управляемых ракет. 6 января 2024 года ему должно было исполнится 28 лет», — говорится в сообщении.
Также был поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы в Хмельницкой области, сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, ВСУ использовали данный объект для ведения разведки.