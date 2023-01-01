Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 311-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Шесть человек, включая пациентов и медицинских работников, погибли в результате обстрела ВСУ больницы в городе Первомайск (Луганская народная республика), сообщила «РИА Новости» заместитель главного врача медучреждения Татьяна Ковалева. «Число погибших составило не менее шести человек, сейчас мы ведем разбор завалов, так что это число еще может увеличиться», — сказала она.
На территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 1 января 2023 года прекратилось обращение гривны. Это следует из федеральных конституционных законов о присоединении регионов к России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) от 4 октября. Законом устанавливается, что денежной единицей на территориях новых субъектов является российский рубль. Обращение в гривнах на присоединенных территориях допускалось до 31 декабря 2022 года.
Теперь расплатиться в магазинах, оплатить услуги и произвести расчеты ЖКХ жители смогут исключительно в рублях. Также с 1 января нового года граждане, у которых есть наличные сбережения в гривне, смогут обменять их на рубли в отделениях Промсвязьбанка, ЦМР Банка и МРБ банка по курсу банка.
«Система жизнеобеспечения столицы работает в штатном режиме. Вода и тепло у киевлян есть. Без электроэнергии сейчас 30% потребителей. Из-за аварийных отключений», — написал он.
Российские военные взяли населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области, заявили в Минобороны.
«На Южно-Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобождён населенный пункт Дорожнянка Запорожской области», — говорится в сообщении.
В ходе наступления уничтожены до 50 военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов.
Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом.
«Новогодний праздник остается не только доброй народной традицией, но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее», — отметил он.
Шойгу пожелал всем в наступающем году «богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба».
Европейские политики лгали о важности минских соглашений с целью вооружения Украины и подготовки большой войны, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в ответ на слова бывшего президента Франции Франсуа Олланда.
«Ложь, лицемерие, двойные стандарты, неоколониализм, идею собственной исключительности и вседозволенности, отказ от любых обязательств, отрицание международного права и суверенитета государств» Клишас назвал западными ценностями XXI века. Олланд ранее заявил, что минские соглашения позволили Киеву укрепить свои вооруженные силы.
В ДНР заявили об обстреле Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Как сообщается в телеграмм-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по Киевскому району города вечером в пятницу было выпущено восемь снарядов калибром 155 мм. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в властей Украины есть четкая стратегия по генерации электроэнергии и обеспечения ею потребителей в стране. «Ее реализация потребует времени и значительных усилий. Но это определенно будет. Это самая важная задача на предстоящий год, я не сомневаюсь, что мы выполним ее», — сказал Зеленский в видеообращении в телеграм-канале.
Произведенные в России нефтепродукты не подпадут под действие потолка цен, если энергоресурсы прошли «существенную переработку» на территории другой страны, сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. В инструкции ведомства говорится, что потолок цен работает «с момента начала морской перевозки до первой продажи нефтепродуктов на суше в юрисдикции, отличной от Российской Федерации». Ограничение вновь начнет действовать, когда после прохождения таможенного контроля их вывезут оттуда по воде.
Однако в том случае, если нефтепродукты «пройдут значительную переработку в юрисдикции, отличной от РФ», предельная цена к ним не применяется, так как считается, что энергоресурсы больше не имеют российское происхождение. В качестве примера таких процедур OFAC приводит дистилляцию, методы термической переработки, каталитический крекинг, гидроочистку, алкалирование и др.
Россия может нарастить объем поставок дизельного топлива по морю перед вступлением в силу эмбарго Евросоюза в отношении российских нефтепродуктов, которое должно заработать 5 февраля, сообщает Bloomberg.
Агентство пишет, что в первый месяц 2023 года отгрузки топлива в ключевых российских портах Балтийского и Черного морей вырастут до 2,68 млн т (около 86,5 тыс. т в день), что на 8% больше объема, запланированного на декабрь. По его подсчетам, это самый высокий показатель как минимум с января 2020 года.