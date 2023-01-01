На территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 1 января 2023 года прекратилось обращение гривны. Это следует из федеральных конституционных законов о присоединении регионов к России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) от 4 октября. Законом устанавливается, что денежной единицей на территориях новых субъектов является российский рубль. Обращение в гривнах на присоединенных территориях допускалось до 31 декабря 2022 года.

Теперь расплатиться в магазинах, оплатить услуги и произвести расчеты ЖКХ жители смогут исключительно в рублях. Также с 1 января нового года граждане, у которых есть наличные сбережения в гривне, смогут обменять их на рубли в отделениях Промсвязьбанка, ЦМР Банка и МРБ банка по курсу банка.