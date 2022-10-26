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Ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем запустили к МКС. Видео

К МКС с Байконура запустили ракету-носитель «Союз-2.1а». Она вывела на орбиту грузовой космический корабль «Прогресс МС-21» с грузами для МКС

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