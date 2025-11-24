Создатель выставочных проектов рассказал, какие лоты всегда растут в цене

Живопись, графика и произведения декоративно-прикладного искусства всегда растут в цене, рассказал Бычков. При этом он предупредил, что коллекционирование — это страсть, которая может повести начинающих антикваров по ложному пути

Василий Бычков (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Цены на антиквариат зависят от многих трендов, но всегда растут в цене такие лоты, как живопись, графика и произведения декоративно-прикладного искусства, рассказал в эфире Радио РБК основатель и гендиректор компании «Экспо-Парк», создатель Российского антикварного салона и книжной ярмарки Non/fiction Василий Бычков.

«Всегда первые имена растут. И могу сослаться на мнение одного из уважаемых антикваров: за 2025 год цены на наше всё — Айвазовского — выросли на 20%. Цены на, скажем так, средние имена либо стоят на месте, либо даже падают. Всегда живопись, графика и такие значительные произведения декоративно-прикладного искусства, они растут в цене», — сказал он.

Бычков уточнил, что «первые имена» определяет история, то есть это «многовекторное осмысление в исторической перспективе». «Конечно, это наши классики, русское искусство XIX века, безусловно. Это, безусловно, начало века, авангард, классики социалистического реализма, нонконформизма», — объяснил он.

Говоря о молодых коллекционерах, Бычков отметил важность самообразования и «насмотренности», которая позволит новичку лучше разбираться в истории искусства. «Тут надо понимать, что коллекционирование — это не какой-то вот очередной такой вид рациональной человеческой деятельности. Это еще, конечно, страсть. Как правило, это такая «болезнь» в хорошем смысле. Если быть совсем неподготовленным, то эта страсть может повести по ложному пути. Я видел разные коллекции, которые люди собирали с увлечением, с большой любовью, но они иногда совсем не представляют какой-то ценности», — предупредил он.

Прошлый год стал для российского рынка искусства и антиквариата рекордным, рассказали РБК в январе организаторы торгов. По оценке главы международной площадки онлайн-торгов искусством Bidspirit Александра Киселевского, можно говорить о максимальном обороте как минимум с 2012 года. Самой востребованной и результативной категорией аукционов 2024 года, по данным Bidspirit, стала нумизматика. Также организаторы аукционов зафиксировали значительное увеличение числа коллекционеров. Глава аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров рассказал РБК, что их база участников торгов выросла в 2024-м на 35% год к году.