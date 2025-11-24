 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Создатель выставочных проектов рассказал, какие лоты всегда растут в цене

Гендиректор «Экспо-Парка» Бычков: в цене всегда растут живопись и графика
Сюжет
Радио РБК
Живопись, графика и произведения декоративно-прикладного искусства всегда растут в цене, рассказал Бычков. При этом он предупредил, что коллекционирование — это страсть, которая может повести начинающих антикваров по ложному пути
Василий Бычков
Василий Бычков (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Цены на антиквариат зависят от многих трендов, но всегда растут в цене такие лоты, как живопись, графика и произведения декоративно-прикладного искусства, рассказал в эфире Радио РБК основатель и гендиректор компании «Экспо-Парк», создатель Российского антикварного салона и книжной ярмарки Non/fiction Василий Бычков.

«Всегда первые имена растут. И могу сослаться на мнение одного из уважаемых антикваров: за 2025 год цены на наше всё — Айвазовского — выросли на 20%. Цены на, скажем так, средние имена либо стоят на месте, либо даже падают. Всегда живопись, графика и такие значительные произведения декоративно-прикладного искусства, они растут в цене», — сказал он.

Бычков уточнил, что «первые имена» определяет история, то есть это «многовекторное осмысление в исторической перспективе». «Конечно, это наши классики, русское искусство XIX века, безусловно. Это, безусловно, начало века, авангард, классики социалистического реализма, нонконформизма», — объяснил он.

В Москве выставили на торги картину Брюллова стоимостью $1 млн
Общество

Говоря о молодых коллекционерах, Бычков отметил важность самообразования и «насмотренности», которая позволит новичку лучше разбираться в истории искусства. «Тут надо понимать, что коллекционирование — это не какой-то вот очередной такой вид рациональной человеческой деятельности. Это еще, конечно, страсть. Как правило, это такая «болезнь» в хорошем смысле. Если быть совсем неподготовленным, то эта страсть может повести по ложному пути. Я видел разные коллекции, которые люди собирали с увлечением, с большой любовью, но они иногда совсем не представляют какой-то ценности», — предупредил он.

Прошлый год стал для российского рынка искусства и антиквариата рекордным, рассказали РБК в январе организаторы торгов. По оценке главы международной площадки онлайн-торгов искусством Bidspirit Александра Киселевского, можно говорить о максимальном обороте как минимум с 2012 года. Самой востребованной и результативной категорией аукционов 2024 года, по данным Bidspirit, стала нумизматика. Также организаторы аукционов зафиксировали значительное увеличение числа коллекционеров. Глава аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров рассказал РБК, что их база участников торгов выросла в 2024-м на 35% год к году.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева, Евгения Стогова Евгения Стогова, Александр Ляпин
Радио РБК антиквариат искусство живопись
Материалы по теме
Лувр получил в дар русскую икону из коллекции Романовых
Общество
Золотую медаль сборной России с ЧМ-2009 выставили на аукцион за ₽5 млн
Спорт
«Лунную ночь» Айвазовского продали на аукционе за 92 млн руб.
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 23:29 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 23:29
Foreign Policy назвал два препятствия для мира на основе плана Трампа Политика, 23:44
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 23:40
Одесса и Сумы частично остались без света Политика, 23:17
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Власти Севастополя и Новороссийска сообщили об отражении атаки с воздуха Политика, 22:54
Создатель выставочных проектов рассказал, какие лоты всегда растут в цене
РАДИО
 Технологии и медиа, 22:46
Трамп анонсировал свой визит в Пекин Политика, 22:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
В Москве загорелся один из крупнейших хлебокомбинатов в России Общество, 22:16
Аэропорты Краснодара и Геленджика ограничили полеты Политика, 22:14
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Премьер Нидерландов заявил, что плана ЕС по Украине не существует Политика, 22:03
Дубль Хайруллина принес СКА победу над ЦСКА Спорт, 21:59
Альфа-Банк спрогнозировал рост рынка акций более чем на 30% в 2026 году Инвестиции, 21:58