 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Politico рассказало, что боевиков ИГ научили использовать нейросети

Фото: Александра Погиба / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Александра Погиба / NEWS.ru / Global Look Press

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, признана в России террористической организацией и запрещена) призывает своих сторонников активно применять искусственный интеллект и чат-боты для подготовки атак и вербовки. Об этом сообщает Politico со ссылкой на издаваемый группировкой журнал.

В тематических публикациях об информационной безопасности боевикам объясняют «ответственные способы использования чат-ботов». В материалах говорится, технологии нужны для анонимных исследований, чтобы избегать раскрытия чувствительной информации и не подвергать себя ненужным рискам.

Представители группировки объяснили последователям основы информационной безопасности и предостерегли от загрузки в нейросети конфиденциальных файлов, а также от использования искусственного интеллекта для политических запросов или вынесения религиозных решений. В предыдущем номере журнала сравнивались модели ChatGPT, Claude, а также разработки Microsoft и DeepSeek, отмечает Politico. Боевиков предупреждали об опасности сервисов, связанных с оборонной инфраструктурой Израиля, и рекомендовали для чувствительных запросов инструмент Brave Leo, который ориентирован на конфиденциальность.

WSJ рассказала о вырвавшихся на свободу боевиках ИГ в Сирии
Политика
Аль-Холь

В одном из выпусков журнала ИГ объявляется, что грамотность в сфере ИИ является религиозной обязанностью каждого мусульманина наравне с молитвой, постом и хаджем. Бывший независимый обозреватель британского антитеррористического законодательства Джонатан Холл в беседе с Politico предупредил, что развитие ИИ усилит пропаганду террористов. «Годами джихадисты относились к новым технологиям с подозрением. Теперь они не просто терпят ИИ, а явно одобряют его использование в определенных условиях», — заявил эксперт по безопасности Ави Ягер.

В 2024 году Центральное командование США оценило, что в Сирии и Ираке на свободе остается около 2,5 тыс. боевиков ИГ. При этом командование отказалось предоставить газете актуальные данные о численности террористов ИГ в Сирии.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Стефания Барченкова
нейросети боевики Исламское государство искуственный интеллект
Материалы по теме
Трамп заявил, что Дамаск поддержал удары США по ИГИЛ в Сирии
Политика
ABC сообщило о причастности устроивших стрельбу на пляже в Сиднее к ИГИЛ
Политика
Франция и Британия атаковали подземный склад оружия ИГИЛ в Сирии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Москвичам пообещали оттепель с началом календарной весны Общество, 13:09
Военный вертолет упал на овощной рынок в Иране Политика, 13:06
Точка Банк заверил, что санкции Британии не повлияют на его работу Политика, 13:05
Верховный суд счел незаконным лишение водителя прав из-за ошибки с СМС Общество, 13:04
UML-диаграммы: чем они полезны аналитикам и разработчикам Образование, 13:02
Крупнейший в мире майнер продал все биткоины. Какие планы у компании Крипто, 13:00
Британский дипломат заявил о застрявшей в логике конфронтации Европе Политика, 12:59
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Города России на границе с Европой после санкций. Репортаж телеканала РБК Бизнес, 12:59
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:55
Поймавшему выпавшего ребенка дворнику пообещали премию Общество, 12:48
Кремль назвал чрезвычайно важными данные о ядерной бомбе Киеву Политика, 12:47
Чемпион ОИ Шайдоров рассказал, как отец продал машину ради его тренировок Спорт, 12:45
Бизнес назвал плюсы и минусы санкций и ухода западных компаний
РАДИО
 Бизнес, 12:43
Кремль пообещал, что интересы России будут обеспечены Политика, 12:42