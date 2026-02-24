Politico рассказало, что боевиков ИГ научили использовать нейросети

Фото: Александра Погиба / NEWS.ru / Global Look Press

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, признана в России террористической организацией и запрещена) призывает своих сторонников активно применять искусственный интеллект и чат-боты для подготовки атак и вербовки. Об этом сообщает Politico со ссылкой на издаваемый группировкой журнал.

В тематических публикациях об информационной безопасности боевикам объясняют «ответственные способы использования чат-ботов». В материалах говорится, технологии нужны для анонимных исследований, чтобы избегать раскрытия чувствительной информации и не подвергать себя ненужным рискам.

Представители группировки объяснили последователям основы информационной безопасности и предостерегли от загрузки в нейросети конфиденциальных файлов, а также от использования искусственного интеллекта для политических запросов или вынесения религиозных решений. В предыдущем номере журнала сравнивались модели ChatGPT, Claude, а также разработки Microsoft и DeepSeek, отмечает Politico. Боевиков предупреждали об опасности сервисов, связанных с оборонной инфраструктурой Израиля, и рекомендовали для чувствительных запросов инструмент Brave Leo, который ориентирован на конфиденциальность.

В одном из выпусков журнала ИГ объявляется, что грамотность в сфере ИИ является религиозной обязанностью каждого мусульманина наравне с молитвой, постом и хаджем. Бывший независимый обозреватель британского антитеррористического законодательства Джонатан Холл в беседе с Politico предупредил, что развитие ИИ усилит пропаганду террористов. «Годами джихадисты относились к новым технологиям с подозрением. Теперь они не просто терпят ИИ, а явно одобряют его использование в определенных условиях», — заявил эксперт по безопасности Ави Ягер.

В 2024 году Центральное командование США оценило, что в Сирии и Ираке на свободе остается около 2,5 тыс. боевиков ИГ. При этом командование отказалось предоставить газете актуальные данные о численности террористов ИГ в Сирии.