Разработчик процессора Baikal предрек выход на досанкционные показатели

Российский разработчик процессоров для компьютеров, серверов и телеком-оборудования «Байкал Электроникс» по итогам 2026-го планирует выйти на результаты 2021–2022 годов после нескольких лет работы под жесткими санкциями

Андрей Евдокимов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В ближайшие годы «Байкал Электроникс» рассчитывает «существенно улучшить» финансовое состояние, рассказал глава российского разработчика процессоров Андрей Евдокимов в интервью РБК. По его прогнозу, в 2026-м компания должна «точно превысить» показатели 2021 года (163 млн руб. выручки), когда «Байкал» только начал массовые продажи продукции, и, «возможно», превзойти 2022 год, когда выручка составляла около 400 млн руб., рассказал Евдокимов.

«Байкал Электроникс» — российский дизайн-центр, который разрабатывает процессоры и заказывает их производство на контрактных фабриках. Производство микропроцессоров — крайне дорогой и технологически сложный, доступный малому количеству участников рынка процесс. По такой же модели бесфабричного производства работают в том числе Apple, Intel, Nvidia, Qualcomm и др.

2022-й, по словам Евдокимова, был «самым нормальным годом» для компании с точки зрения финансовых показателей за счет продажи продукции, которая была произведена до момента введения санкции и «доезжала» в течение первых месяцев года. Речь о порядка 30 тыс. чипов Baikal-M для ноутбуков, ПК и др. В результате разработчик смог выйти «в операционный ноль», а чистый убыток сократился примерно до 1 млн руб.

После начала военных действий на Украине «Байкал Электроникс» попал в различные санкционные списки. Кроме того, США ввели санкции против высокотехнологичного экспорта в Россию. В итоге крупнейшая мировая фабрика по производству чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), на которой до этого момента «Байкал Электроникс» производил свои чипы, прекратила сотрудничество с разработчиком, а британская ARM приостановила действие лицензии на использование архитектуры компании для производства чипов, вспоминает Евдокимов.

«Если мы официально пойдем на фабрику, заявим лицензию с таким статусом в составе своего продукта, то, скорее всего, фабрика откажется его производить. Но для всех российских компаний возможность производства чипов на зарубежных фабриках сейчас и так закрыта. Мы рассчитываем воспользоваться различными вариантами. В какой-то момент, особенно в 2022-м, когда всё, что было наработано, было разрушено, мы просто не понимали, что делать, пробовали разные страны, партнерства, варианты. В итоге постепенно выстроили работу», — рассказал гендиректор компании.

На вопрос, нашла ли компания способ производить процессоры, он ответил уклончиво. «Мы чипмейкер. Разрабатываем чипы. Дальше где-то их заказываем на контрактном производстве, производим и продаем. То есть кроме разработки и R&D занимаемся маркетингом и продажами. Бизнес-модель не поменялась. Мы постоянно ищем и находим новые возможности производства. Благо мир достаточно большой, и варианты существуют», — рассказал Евдокимов.

С 2022 года «Байкал Электроникс» как подсанкционная компания не раскрывает финансовые показатели. Текущее финансовое состояние он назвал «не таким, какое хотелось бы», но и не ужасным. На вопрос, остается ли «Байкал» убыточным, Евдокимов сказал, что формально чистый убыток сохраняется, но отметил, что очень большая часть затрат капитализируется в виде нематериальных активов: «В данный момент это все еще инвестиционный проект. Большинство сотрудников компании задействованы в разработке, соответственно, их зарплата и все затраты, связанные с процессом, относятся к инвестициям и капитализируются в нематериальных активах. Поэтому убытки не такие большие».

По словам главы компании, вести только R&D (исследования и разработки) — «плохая история», кроме того, в 2021 году «Байкал Электроникс» получил от государства 9,5 млрд руб. субсидий на разработку процессоров Baikal-L и Baikal-S2, поэтому компания сосредоточена на производстве.

Помимо процессоров компания также начала производить микроконтроллеры (компактная микросхема, объединяющая процессор, память и периферийные устройства; используется для управления различными двигателями, датчиками и сенсорами в бытовой технике, автомобильных системах промышленном оборудовании). Сейчас «Байкал Электроникс» заключает первые сделки по продаже таких устройств, в 2026-м планируют произвести и поставить более 1 млн штук.