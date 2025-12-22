 Перейти к основному контенту


Дерипаска задался вопросом, создадут ли ИИ «с русским мировоззрением»

Дерипаска поднял тему об искусственном интеллекте и будущем человеческой цивилизации. Предприниматель призвал подумать над вопросами о будущем ИИ в России. Ранее он уже говорил о риске Москвы «проспать технологическую революцию»
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Предприниматель Олег Дерипаска задался вопросом, создадут ли в мире «хотя бы один» искусственный интеллект «с русским характером и мировоззрением». Такой пост предприниматель опубликовал в своем Telegram, комментируя выступление бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта об угрозах стремительного развития ИИ.

Шмидт рассуждал о том, что никогда ранее у человека не было конкурента, который сам не был бы человеком, но при этом обладал бы сопоставимым и даже превосходящим уровнем интеллекта.

Дерипаска отметил, что Шмидт задает правильные вопросы «о будущем нашей цивилизации». Ниже он предложил собственные вопросы, которыми «было бы неплохо задаться», если в России хотят использовать ИИ на благо населения.

«Хватит ли у нас терпения работать по 16 часов семь дней в неделю, как это делают сейчас те же китайцы, чтобы выиграть гонку по внедрению в нашу экономику и жизнь решений с искусственным интеллектом?» — написал предприниматель.

Половина крупного бизнеса допустила сокращения сотрудников из-за ИИ
Технологии и медиа
Фото:Shutterstock

Он также поинтересовался, поможет ли государство «деловым русичам» создать в ближайшие пять лет 40–50 гигаватт новых эффективных энергомощностей для использования инструментов с ИИ.

Ранее Дерипаска заявил о риске России «проспать четвертую технологическую революцию». По его словам, государству нужно сделать ставку на долгосрочное планирование, а также направить средства на развитие перспективных индустрий. Американский социолог Дэниел Белл выделял три технические революции: изобретение паровой машины в XVIII веке, научно-технологические достижения в области электричества и химии в XIX веке, а также создание компьютеров в XX веке.

В России обсудят запрет ИИ с «угрожающим уровнем риска»
Технологии и медиа
Фото:Ingram Images / Global Look Press

В апреле 2025 года РБК писал, что эксперты, депутаты и участники рынка обсуждают проект госрегулирования ИИ в России. Инициатива оформлена в виде законопроекта «О регулировании систем искусственного интеллекта в России». Однако тогда отмечалось, что депутаты пока не рассматривают всерьез новые законодательные инициативы.

В декабре 2025-го журнал Time выбрал людьми года «архитекторов искусственного интеллекта». На обложку журнала, в частности, попали глава OpenAI Сэм Альтман, владелец X Илон Маск и гендиректор принадлежащей Google ИИ-компании DeepMind Демис Хассабис.



