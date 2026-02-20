 Перейти к основному контенту
0

FT рассказала о сбоях в серверах Amazon из-за «решившего все удалить» ИИ

FT: облачная система Amazon столкнулась с 13-часовым сбоем из-за ИИ-программиста
ИИ-бот Kiro устроил 13-часовой сбой в облаке AWS, решив «починить» сервис радикально — удалить и переписать код. Amazon отрицает вину ИИ
Фото: Smith Collection / Reuters
Фото: Smith Collection / Reuters

Облачное подразделение корпорации Amazon — Amazon Web Services (AWS) не менее двух раз сталкивалось со сбоями в работе из-за ошибок, связанных с собственными системами искусственного интеллекта Kiro AI, пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Один из сбоев произошел в середине декабря, когда разработчики разрешили Kiro AI внести несколько изменений. По словам источников, система на базе ИИ, способная действовать автономно, определила, что наилучшим решением будет «удалить и заново создать среду». Неполадки устраняли в течение 13 часов.

«За последние несколько месяцев мы уже наблюдали как минимум два сбоя в работе производственных систем», — сказал один из высокопоставленных сотрудников AWS. Причинами служили как раз вмешательства ИИ-бота, который должен был решить проблему без человеческого контроля: «Сбои были незначительными, но вполне предсказуемыми», — объяснил тот же источник.

Amazon настаивает, что все сбои произошли из-за ошибок человека, а не ИИ. Компания заявила, что по умолчанию Kiro «запрашивает авторизацию перед выполнением каких-либо действий», но отметила, что у разработчика, участвовавшего в декабрьском инциденте, были «более широкие права доступа, чем ожидалось».

При этом компания планирует расширять возможности ИИ-бота, чтобы выйти за рамки вайб-кодинга.

Вайб-кодинг (англ. Vibe coding) — это способ программирования, при котором разработчик формулирует задачу (пишет промпт) на естественном языке, а искусственный интеллект генерирует по нему код. Такой метод позволяет создавать программное обеспечение без глубоких знаний программирования.

Одним из направлений развития ИИ-ботов Amazon стало развитие Amazon Q Developer, помощника в генерации кода, По словам трех источников FT, он был задействован в предыдущем сбое.

