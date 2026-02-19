Reuters узнал о проекте США для обхода цензуры в ЕС
Госдепартамент США разрабатывает онлайн-портал freedom.gov, который позволит пользователям в Европе и других регионах получать доступ к контенту, заблокированному местными властями, включая предполагаемые «разжигания ненависти и пропаганду терроризма», пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с планом.
По их данным, Вашингтон рассматривает проект как инструмент противодействия цензуре, при этом часть юристов и чиновников Госдепа уже выразила озабоченность его юридическими и политическими последствиями, в том числе риском дальнейшего обострения отношений с европейскими союзниками из‑за их регуляции в сфере онлайн-контента.
Сайт должен работать по адресу freedom.gov, обсуждается возможность встроенной VPN‑функции, маскирующей трафик под американский, при этом активность пользователей, как говорится в материале, не будет отслеживаться. При этом пока не ясно, какие преимущества портал правительства США предоставит пользователям, которые недоступны через обычные VPN.
Материал дополняется
