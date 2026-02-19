 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Reuters узнал о проекте США для обхода цензуры в ЕС

Госдепартамент США разрабатывает онлайн-портал freedom.gov, который позволит пользователям в Европе и других регионах получать доступ к контенту, заблокированному местными властями, включая предполагаемые «разжигания ненависти и пропаганду терроризма», пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с планом.

По их данным, Вашингтон рассматривает проект как инструмент противодействия цензуре, при этом часть юристов и чиновников Госдепа уже выразила озабоченность его юридическими и политическими последствиями, в том числе риском дальнейшего обострения отношений с европейскими союзниками из‑за их регуляции в сфере онлайн-контента.

Сайт должен работать по адресу freedom.gov, обсуждается возможность встроенной VPN‑функции, маскирующей трафик под американский, при этом активность пользователей, как говорится в материале, не будет отслеживаться. При этом пока не ясно, какие преимущества портал правительства США предоставит пользователям, которые недоступны через обычные VPN.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
цензура Европа США
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
WSJ узнала о крупнейшем со времен Ирака усилении авиации США в регионе Политика, 05:31
Трамп обратился к Стармеру со словами «Не отдавайте Диего-Гарсию!» Политика, 04:59
В Черном море пропал судившийся с Румынией болгарский моряк и его сын Общество, 04:43
Reuters узнал о проекте США для обхода цензуры в ЕС Технологии и медиа, 04:22
Фицо предупредил Зеленского, что шантаж нефтью не приблизит Украину к ЕС Политика, 04:11
Лавров предупредил о риске ядерного инцидента после ударов США по Ирану Политика, 03:41
Стали известны полуфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде Спорт, 03:21
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Юрист Верхнебаканского завода отказался комментировать отзыв иска Общество, 03:13
CBS узнал о готовности военных США к удару по Ирану в субботу Политика, 03:05
Глава Ленобласти сообщил об отражении воздушной атаки на регион Политика, 02:55
Норвежский клуб российского вратаря сотворил третью подряд сенсацию в ЛЧ Спорт, 02:37
Белый дом сообщил о «значительном прогрессе» на переговорах в Женеве Политика, 02:23
Экс-премьер Израиля раскритиковал Такера Карлсона за слова о задержании Политика, 01:58
Резервуар с нефтепродуктами в Псковской области загорелся из-за дронов Политика, 01:36