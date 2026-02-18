Perplexity отказалась от рекламы в нейросети

Financial Times сообщила об опасениях в компании, что коммерческие объявления могут подорвать доверие пользователей. Один из руководителей Perplexity заявил, что реклама, «возможно, больше никогда не понадобится» проекту

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Стартап Perplexity, который занимается разработкой искусственного интеллекта, отказался от рекламы в своей нейросети из опасений подорвать доверие пользователей. Об этом сообщила Financial Times (FT).

Журналисты обратили внимание, что Perplexity была одной из первых компаний в сфере генеративного ИИ, которая ввела рекламу. Коммерческие объявления под ответами чат-бота появились в 2024 году. Представители Perplexity утверждали, что это не влияло на ответы нейросети. С конца 2025-го компания начала постепенно отказываться от рекламы.

«Пользователь должен верить, что получил наилучший возможный ответ, чтобы продолжать пользоваться продуктом и быть готовым платить за него», — заявил один из руководителей компании.

Другой представитель руководства не исключил, что реклама появится в Perplexity в будущем. Однако тут же добавил, что, «возможно, она больше никогда не понадобится» компании.

FT отметила, что основной доход Perplexity получает от подписок, стоимость которых составляет от $20 до $200 в месяц. При этом, по данным самой компании, у нейросети более 100 млн пользователей, а годовая выручка составляет $200 млн.

Perplexity AI была основана в августе 2022-го. Основной продукт компании — поисковая система на базе искусственного интеллекта — был запущен в декабре того же года. Сервис формирует ответы на поисковые запросы пользователей, позволяя при этом задать уточняющие вопросы. Bloomberg летом 2025-го писал, что стоимость компании оценивается в $18 млрд.

Ранее OpenAI сообщила, что начала в тестовом режиме показывать рекламу в ChatGPT. Пока пробный режим действует в США, коммерческие объявления видят пользователи с подписками уровня Free и Go. В компании заявили, что за счет дохода от рекламы намерены развивать ИИ и поддерживать его работу.