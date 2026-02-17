 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

«Яндекс» заработал более 2 млрд руб. от монетизации в чатах «Алиса AI»

«Яндекс» заработал более 2 млрд руб. от экспериментальных форматов монетизации в чатах «Алиса AI» в 2025 году. При этом расходы на ИИ-ассистента достигли 55 млрд руб.
Яндекс YDEX ₽4 840,5 -0,7% Купить
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Выручка «Яндекса» от экспериментальных форматов монетизации искусственного интеллекта (ИИ) в чатах с ассистентом «Алиса AI» в 2025 году превысила 2 млрд руб., следует из отчета компании, опубликованного во вторник, 17 февраля. При этом суммарные капитальные и операционные расходы на ИИ-ассистента составили 55 млрд руб.

Нейросеть «Алиса AI» была запущена в конце октября 2025 года. По данным Mediascope, сейчас еженедельная аудитория ИИ-ассистента составляет 19 млн пользователей.

«Яндекс» объявил о запуске новой версии чата с искусственным интеллектом
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Компания тестирует несколько моделей заработка в приложении «Алиса AI», веб-версии и в чате в поисковике — подписочную, рекламную и транзакционную. Как говорил осенью прошлого года руководитель направления «Алисы» и умных устройств «Яндекса» Валерий Стромов в интервью РБК, базовый ИИ компания планирует оставить бесплатным. «Продвинутые функции будут однозначно монетизироваться по подписочной модели. В течение нескольких следующих кварталов сформируем новые модели монетизации. У нас есть довольно много гипотез и сотни экспериментов по рекламной и транзакционным моделям. В 2026 году рассчитываем расширить участие партнеров в ИИ-чатах», — отмечал он.

При этом общая выручка «Яндекса» в 2025 году выросла на 32% и составила 1,441 трлн руб. Динамика показателя подтверждает ранее озвученный прогноз по приросту более чем на 30%. Выручка от рекламы составила практически треть от общего показателя: 449,1 млрд руб (плюс 13,5%).

Выручка распределилась по сегментам следующим образом:

  • «Поисковые сервисы и ИИ»: 551,2 млрд руб. (+10%);
  • «Городские сервисы»: 804,5 млрд руб. (+36%);
  • «Персональные сервисы»: 214,3 млрд руб. (+61%);
  • «B2b Тех»: 48,2 млрд руб. (+48%);
  • «Автономные технологии»: 0,6 млрд руб. (+331%);
  • «Прочие сервисы и инициативы»: 12,1 млрд руб. (+5%).

Скорректированный показатель EBITDA «Яндекса» в 2025 году вырос на 49%, до 280,8 млрд руб. Скорректированная читая прибыль составила 141,4 млрд руб., что на 40% болльше, чем в 2024-м.

В 2026 году, по прогнозу «Яндекса», выручка может вырасти примерно на 20%, а скорректированный показатель EBITDA составит порядка 350 млрд руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Маргарита Матяшева
Яндекс Алиса монетизация
Материалы по теме
В «Яндекс Такси» оценили рост цен на фоне снегопада и 10-балльных пробок
Общество
«Яндекс Карты» научились составлять персонализированные маршруты
Общество
«Яндекс» запустит сервис для заказа такси для молодежи
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Бургерные в США заявили о росте продаж из-за приема платежей в биткоинах Крипто, 12:01
Члены делегации США в отеле в Женеве перед переговорами. Видео Политика, 11:59
Дочерей Галицкого оставили с отцом после смерти матери Общество, 11:59
Где и с чьим участием встречались делегации России и Украины. Инфографика Политика, 11:54
Есть три типа переговорщиков. Как вести себя с ними Образование, 11:53
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА Политика, 11:46
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Делегации России и США прибыли на переговоры о мире в Женеву Политика, 11:42
Британская полиция создала группу для расследования дела принца Эндрю Общество, 11:40
Семейная ипотека и обманутые дольщики ИЖС: самые ожидаемые законы 2026-го Недвижимость, 11:38
Банк Standard Chartered снизил прогнозы по всем крупным криптовалютам Крипто, 11:27
Берлинале-2026: токсичные отцы и страдающие дети Стиль, 11:26
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Супруга Пашиняна объявила о завершении их гражданского брака Политика, 11:20