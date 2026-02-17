«Яндекс» заработал более 2 млрд руб. от монетизации в чатах «Алиса AI»

«Яндекс» заработал более 2 млрд руб. от экспериментальных форматов монетизации в чатах «Алиса AI» в 2025 году. При этом расходы на ИИ-ассистента достигли 55 млрд руб.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Выручка «Яндекса» от экспериментальных форматов монетизации искусственного интеллекта (ИИ) в чатах с ассистентом «Алиса AI» в 2025 году превысила 2 млрд руб., следует из отчета компании, опубликованного во вторник, 17 февраля. При этом суммарные капитальные и операционные расходы на ИИ-ассистента составили 55 млрд руб.

Нейросеть «Алиса AI» была запущена в конце октября 2025 года. По данным Mediascope, сейчас еженедельная аудитория ИИ-ассистента составляет 19 млн пользователей.

Компания тестирует несколько моделей заработка в приложении «Алиса AI», веб-версии и в чате в поисковике — подписочную, рекламную и транзакционную. Как говорил осенью прошлого года руководитель направления «Алисы» и умных устройств «Яндекса» Валерий Стромов в интервью РБК, базовый ИИ компания планирует оставить бесплатным. «Продвинутые функции будут однозначно монетизироваться по подписочной модели. В течение нескольких следующих кварталов сформируем новые модели монетизации. У нас есть довольно много гипотез и сотни экспериментов по рекламной и транзакционным моделям. В 2026 году рассчитываем расширить участие партнеров в ИИ-чатах», — отмечал он.

При этом общая выручка «Яндекса» в 2025 году выросла на 32% и составила 1,441 трлн руб. Динамика показателя подтверждает ранее озвученный прогноз по приросту более чем на 30%. Выручка от рекламы составила практически треть от общего показателя: 449,1 млрд руб (плюс 13,5%).

Выручка распределилась по сегментам следующим образом:

«Поисковые сервисы и ИИ»: 551,2 млрд руб. (+10%);

«Городские сервисы»: 804,5 млрд руб. (+36%);

«Персональные сервисы»: 214,3 млрд руб. (+61%);

«B2b Тех»: 48,2 млрд руб. (+48%);

«Автономные технологии»: 0,6 млрд руб. (+331%);

«Прочие сервисы и инициативы»: 12,1 млрд руб. (+5%).

Скорректированный показатель EBITDA «Яндекса» в 2025 году вырос на 49%, до 280,8 млрд руб. Скорректированная читая прибыль составила 141,4 млрд руб., что на 40% болльше, чем в 2024-м.

В 2026 году, по прогнозу «Яндекса», выручка может вырасти примерно на 20%, а скорректированный показатель EBITDA составит порядка 350 млрд руб.