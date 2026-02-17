Суд в Москве обязал ирландскую структуру Google выплатить ₽160 млрд

Суд обязал Google Ireland выплатить 160 млрд руб. в пользу банкротящейся «дочки» Google. Эти деньги признали необоснованным обогащением, а само дело показывает, как российская «дочка» американской компании зарабатывала в России

Фото: Claire Whitehead / Shutterstock

Арбитражный суд Москвы вынес решение по спору конкурсного управляющего российской «дочки» Google ООО «Гугл» и ирландской структуры Google — Google Ireland Limited, который длился больше года. Вечером 16 февраля суд признал недействительными все платежи, совершенные ООО «Гугл» в пользу Google Ireland Limited в рамках соглашения с реселлером в период с апреля 2018 по март 2022 года.

Общая сумма оспоренных платежей превысила 372 млрд руб., из которых 101 млрд — необоснованное обогащение Google Ireland, еще 58,6 млрд — проценты за пользование чужими деньгами (оставшаяся сумма — реально оказанные услуги). В случае если эти деньги будут выплачены, их направят в конкурсную массу для расчета с кредиторами ООО «Гугл», сообщила на заседании представитель конкурсного управляющего Валерия Таляровского.

РБК направил запрос в Google.

Как Google уходила из России

В июне 2022 года российское юрлицо Google — ООО «Гугл» — подало заявление о банкротстве. Представитель компании объяснял это тем, что к тому моменту долги превышали 19 млрд руб., а активов было всего на 3,5 млрд руб. В ноябре 2023-го суд признал «Гугл» банкротом. Параллельно развивался другой конфликт, который привел к появлению у российского подразделения Google астрономического долга перед российскими телеканалами. Еще в 2020 году телеканалы «Царьград» и РИА «ФАН» обратились в суд с исками к Google, требуя восстановить их заблокированные YouTube-аккаунты. В 2021 году суд удовлетворил эти требования, и Google решение не исполнила. За каждый день неисполнения суд назначил прогрессивную судебную неустойку — астрент, который начинался со 100 тыс. руб. и удваивался каждую неделю. Позже сумма астрента была ограничена судом датой признания компании банкротом (91,5 квинтиллиона руб., единица с 18 нулями). В реестр кредиторов ООО «Гугл» были включены требования «Царьграда» на сумму 32,7 млрд руб. Требования других телеканалов были квалифицированы как текущие, подлежащие удовлетворению в приоритетном порядке.

Одновременно российские кредиторы начали международную кампанию по принудительному взысканию долгов. Они обратились в суды Турции, Испании, ЮАР, Сербии и Алжира с требованиями арестовать местные активы Google на основании решений российских судов. В ЮАР им удалось добиться ареста активов летом 2024 года. В ответ Google обратилась в суд Англии, который в январе 2025 года запретил российским телеканалам предъявлять претензии к компании за пределами США и Великобритании. Google Ireland Limited, в свою очередь, инициировала разбирательства в судах США, пытаясь запретить российскому конкурсному управляющему оспаривать сделки, компания добивалась признать исключительную компетенцию иностранных судов. Российские суды в ответ применили механизм так называемого антиискового запрета, который запретил Google Ireland Limited продолжать разбирательства в США.

Какие аргументы у сторон

Представитель конкурсного управляющего заявила, что банкротство ООО «Гугл» было не случайностью, а прямым следствием действий материнской структуры. Отношения между ООО «Гугл» и Google Ireland строились на агентско-дилерской схеме — российское юрлицо выступало в роли ресейлера, то есть перепродавало рекламное пространство местным клиентам, пояснил в суде представитель конкурсного управляющего. Изначально действовал договор 2009 года, по условиям которого маржинальность российской структуры от продажи рекламы составляла 20%, а 80% направлялось в ирландскую «дочку». В апреле 2018-го этот договор расторгли, а вместо него заключили новое соглашение, по которому маржинальность российского подразделения урезали до 1,5–3% в зависимости от категории рекламодателя. То есть доля ООО «Гугл» сократилась в 7–13 раз. Изменился и порядок расчетов — если раньше деньги уходили в ирландскую структуру после получения оплаты от клиентов, то новый договор вводил механизм предоплаты. «Мы полагаем, что единственным фактором необходимости изменения соглашения стал санкционный контекст, который обусловлен тем, что фактически Google обеспечила себе возможность и плацдарм, чтобы в случае необходимости и ужесточения санкционной и политической составляющей безболезненно выйти с территории России и покинуть российский рынок», — заявила представитель Таляровского в суде.

Еще один аргумент представителя конкурсного управляющего — изменение платежей в пользу Google Ireland. За два месяца, с 30 декабря 2021 по 3 марта 2022 года, российская структура перевела туда семь платежей на общую сумму более 46 млрд руб., что составляет 12% от средств, перечисленных за все время действия соглашения (372 млрд руб.). «Мы полагаем, что именно в этот период произошла, так сказать, квинтэссенция всей вредоносности и злоупотребления, которое было заложено в этом соглашении», — заявила представитель.

Представители Google Ireland Limited настаивали на полном отказе в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего. Они указывали, что соглашения 2009 и 2018 годов содержат прямые указания, что оба регулируются законодательством Калифорнии. И в подтверждение своей позиции представили заключение специалиста по американскому праву, согласно которому оспариваемые сделки считаются действительными, а срок исковой давности, составляющий четыре года с момента заключения сделки, был пропущен. Представитель конкурсного управляющего, в свою очередь, настаивал, что тут нужно применять российское право.

Представители ирландской «дочки» Google также заявили, что уровень рентабельности ООО «Гугл» в 2018–2021 годах составлял 3,8–6%, что соответствовало среднерыночным показателям. При этом старое соглашение 2009-го, по их мнению, было нерыночным, поскольку обеспечивало рентабельность 17–19%. «Нельзя сравнивать сделку 2018 года со сделкой 2009 года, нужно сравнивать ее с рынком», — заявил один из представителей ответчика, приведя аналогию с требованием к автопроизводителю продавать машины по ценам 20-летней давности.

Кроме того, представители компании напомнили о другом условии договора — механизме компенсации резервов по сомнительным долгам, благодаря которому в 2022 году, когда счета компании были арестованы, Google Ireland Limited простила ООО «Гугл» долг на 9 млрд руб. за уже проданное, но не оплаченное клиентами рекламное пространство. Позже эти деньги конкурсный управляющий взыскал с рекламодателей. Представители ирландской «дочки» также заявили, что механизма предоплаты, о котором говорит управляющий, «никогда не существовало», просто средства от продажи рекламного пространства направлялись с отсрочкой платежа на 60 дней. «Если бы деньги выводились авансом, у российского Google была бы дебиторская задолженность, но у него всегда была кредиторская», — подчеркнул он.