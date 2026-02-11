NYT сообщила о возможном обнаружении обломков советского модуля «Луна-9»

Исследователи разошлись во мнениях, где именно пропала «Луна-9»: одни изучали кадры с орбитальной камеры, сопоставляя их со снимками с самого аппарата, другие обучили ИИ для обнаружения места первого удачного прилунения

Автоматическая межпланетная станция «Луна-9» (архивное фото) (Фото: Александр Моклецов / РИА Новости)

Исследователям, вероятно, удалось обнаружить обломки советского cпускаемого аппарата «Луна-9» — первого подобного модуля, успешно севшего на поверхность Луны в 1966 году, сообщили The New York Times (NYT) со ссылкой на отчеты двух исследовательских групп.

Обе группы считают, что смогли обнаружить обломки, но расходятся во мнениях относительно их вероятного местонахождения, отмечает газета. Точные места крушения многих космических модулей времен раннего этапа лунной гонки до старта миссии «Аполлон», как пишет NYT, до сих пор остаются неизвестными.

Вычислить вероятное местонахождение «Луны-9» удалось благодаря снимкам, сделанным камерой LROC с лунного орбитального аппарата NASA. Устройство изучает поверхность Луны с 2009 года.

Как пишет NYT, анализируя кадры с LROC, исследователям-любителям удалось найти место, где, предположительно, сел советский модуль. Для сопоставления использовались снимки, сделанные самой «Луной-9» после посадки.

«Луна-9» стартовала к Луне 31 января 1966 года. К тому моменту несколько космических аппаратов уже разбились о лунную поверхность. «Луна-9» несла научное оборудование и имела диаметр около 60 см. Такой размер по сей день затрудняет ее обнаружение с орбиты, поясняет NYT.

«Луна-9 — это очень, очень маленький аппарат», — пояснил NYT Марк Робинсон - исследователь из компании Intuitive Machines, которая дважды успешно осуществляла миссии на Луну. В этой фирсме он — главный специалист, отвечающий за интерпретацию снимков LROC.

Разрешение камеры позволяет проводить исследования с точностью до нескольких квадратных футов (10 кв. футов — чуть меньше 1 кв. м, обнаружение «Луны-9» при ее небольшом размере выходит за рамки возможностей LROC.

Чтобы установить точное местоположение потребуются данные с индийского орбитального аппарата «Чандраян-2», который летает над спутником Земли с 2019 года. Он оснащен камерой с немного более высоким разрешением, и индийские ученые согласились снять область поисков, сообщает NYT.

Незадолго до заявления первой группы другая группа исследователей во главе с Льюисом Пино, сотрудником Центра планетарных наук университета Биркбек (Лондон) опубликовала отчет, в котором сделала другой вывод о местоположении «Луны-9». Ученые разработали алгоритм YOLO-ETA и обучили его на так называемых артефактах — объектах, оставленных на Луне предыдущими космическими миссиями.

Алгоритм отметил несколько мест, где, вероятно, могла сесть «Луна-9»: они находятся примерно в 10 км от официальных координат. Одно из них особенно привлекло внимание сотрудников центра. На изображении видна яркая точка, которая, возможно, является сферическим посадочным модулем. Также ученые увидели пару темных пятен, которые могут представлять собой две половины оболочки аппарата.

«По меньшей мере, мы обнаружили неизвестный артефакт», — сказал Пино. Он выразил надежду, что речь идет о «Луне-9».