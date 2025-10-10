Ученые впервые запечатлели черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга
Астрономам впервые удалось получить изображение двух черных дыр в квазаре OJ287, вращающихся друг вокруг друга, таким образом предоставив доказательство существования пар черных дыр. Кадрами поделился финский Университет Турку.
Квазары — это яркие ядра галактик, свет которых возникает, когда сверхмассивная черная дыра в центре галактики поглощает окружающий ее космический газ. Черные дыры рождаются в них результате коллапса гигантских звезд и растут, поглощая газ, пыль и другие черные дыры.
Исследователи пояснили, что уже давно выступали с предположением, что в этом квазаре имеются две черные дыры, однако не было возможности их различить.
Черные дыры, обнаруженные благодаря слабым колебаниям радиоизлучения, находятся на расстоянии около 5 млрд световых лет от Земли.
«Впервые нам удалось получить изображение двух черных дыр, вращающихся друг вокруг друга <...> На изображении черные дыры идентифицируются по интенсивным струям частиц, которые они испускают», — заявил первый автор исследования, Маури Валтонен, астроном из Университета Турку.
Меньшая была обозначена струей частиц, движущихся с околосветовой скоростью. Большая представляет собой сверхмассивную черную дыру с массой примерно в 18 млрд раз больше массы Солнца.
Этим летом ученые зафиксировали крупнейшее в истории слияние черных дыр, оно произошло за пределами Млечного пути — на расстоянии около 10 млрд световых лет.
Читайте РБК в Telegram.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов