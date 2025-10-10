Ученые впервые запечатлели черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга

Фото: University of Turku

Астрономам впервые удалось получить изображение двух черных дыр в квазаре OJ287, вращающихся друг вокруг друга, таким образом предоставив доказательство существования пар черных дыр. Кадрами поделился финский Университет Турку.

Квазары — это яркие ядра галактик, свет которых возникает, когда сверхмассивная черная дыра в центре галактики поглощает окружающий ее космический газ. Черные дыры рождаются в них результате коллапса гигантских звезд и растут, поглощая газ, пыль и другие черные дыры.

Исследователи пояснили, что уже давно выступали с предположением, что в этом квазаре имеются две черные дыры, однако не было возможности их различить.

Черные дыры, обнаруженные благодаря слабым колебаниям радиоизлучения, находятся на расстоянии около 5 млрд световых лет от Земли.

«Впервые нам удалось получить изображение двух черных дыр, вращающихся друг вокруг друга <...> На изображении черные дыры идентифицируются по интенсивным струям частиц, которые они испускают», — заявил первый автор исследования, Маури Валтонен, астроном из Университета Турку.

Меньшая была обозначена струей частиц, движущихся с околосветовой скоростью. Большая представляет собой сверхмассивную черную дыру с массой примерно в 18 млрд раз больше массы Солнца.

Этим летом ученые зафиксировали крупнейшее в истории слияние черных дыр, оно произошло за пределами Млечного пути — на расстоянии около 10 млрд световых лет.