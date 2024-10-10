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Технологии и медиа ,  
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Open AI рассказала, как ChatGPT вмешивается в выборы

СМИ ранее назвали 2024 год «матерью всех избирательных годов» — на участки могут прийти более половины жителей планеты. На фоне этого OpenAI предотвратила более 20 попыток вмешаться в выборы по всему миру с использованием ChatGPT
Фото: Silas Stein / dpa / ТАСС
Фото: Silas Stein / dpa / ТАСС

С начала 2024 года OpenAI зарегистрировала десятки попыток использовать ChatGPT для создания контента, предназначенного для оказания влияния на президентские выборы по всему миру, говорится в отчете компании.

Злоумышленники использовали искусственный интеллект для анализа и генерации контента для соцсетей, создания поддельных статей для веб-сайтов, написания биографий и выполнения множества других задач, рассказали в OpenAI. Компания сообщила, что с начала года предотвратила более 20 попыток запустить фейковые кампании, заверив, что они не привлекли внимание большой аудитории.

В начале года OpenAI раскрыла четыре сети иностранных кампаний: одна из них — из Руанды — публиковала контент исключительно о выборах, в то время как остальные создали «фейки» и на другие темы. Другая сеть из Руанды, заблокированная в начале июля, создала аккаунты в Х, где публиковали посты о выборах в этой стране.

Кроме того, OpenAI в августе заблокировала аккаунты иранской группы, которая с помощью ChatGPT генерировала статьи о выборах в США и войне в Газе. Компания также упоминает несколько операций по попытке сорвать выборы в Индии и в Европарламент.

«Мы будем оставаться в состоянии повышенной готовности, чтобы обнаружить и сообщить о новых попытках нацелиться на выборы или другие демократические процессы», — заключили в OpenAI.

Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США
Политика
Фото:Stanislav Kogiku / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президентские и парламентские кампании в 2024 году ожидаются более чем в 60 странах и территориях. Часть из них уже завершились, а до ближайших — выборов президента США — осталось меньше месяца, они пройдут 5 ноября. Кандидатом от Республиканской партии выступает Дональд Трамп, который ранее уже занимал пост главы государства. От демократов изначально выдвигался действующий президент Джо Байден, но в июле он снял свою кандидатуру и поддержал вице-президента Камалу Харрис. Согласно усредненным данным последних опросов избирателей, небольшое преимущество у оппонента Трампа, кандидата от демократов и преемницы Байдена Камалы Харрис. Отдать голос за нее готовы 48,4% избирателей, за республиканца — 45,9%.

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София Шошина София Шошина
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