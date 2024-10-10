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Технологии и медиа ,  
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Фонд кино поддержал идею переснять «Золушку» и «Морозко»

Финансирование производства получит 31 проект, в том числе «Королевство кривых зеркал», «Морозко», «Цветик-семицветик», анимационные «Золушка», новая часть «Кощея» и мультфильмы про доктора Айболита

Фонд кино провел процедуру отбора и поддержал выделение господдержки более чем 30 семейным и детским фильмам, из которых — 18 анимационные. Также было поддержано производство одного авторского анимационного фильма.

Так, финансирование получат:

  • проект компании Yellow, Black & White «Королевство кривых зеркал» — экранизация одноименного романа Виталия Губарева, режиссером станет Клим Шипенко.
  • проекты «Централ Партнершип» «Морозко» по мотивам одноименной сказки и «Моя собака — космонавт» про дружбу мальчика и собаки Белки. Фильм по мотивам «Морозко» сняли в СССР в 1965 году;
  • третья часть серии «Иван Семенов» (ООО «Проспект Мира»);
  • военно-исторический фильм «Карузо» про мальчика и пса, которые пытаются добыть еду в блокадном Ленинграде («Мирфильм»);
  • «Космическая экскурсия» по сценарию Сергея Лукьяненко (компания «Смешарики);
  • сказка «Цветик-семицветик».

Из числа анимационных фильмов «Фонд кино» выделил:

  • новые части «Гензеля и Гретты», «Кощея» и «Котов Эрмитажа»;
  • мультфильмы про Доктора Айболита и Доктора Динозаврова;
  • новую экранизацию «Золушки» (в частности, существует одноименный советский мультфильм 1979 года).

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Кадр из фильма &laquo;Рыжий&raquo;

Также фонд выбрал фильм, которому будет оказана господдержка в прокате в третьем и четвертом кварталах 2024 года — им стал проект «Руки вверх». Одновременно было объявлено о начале приема заявок на отбор в целях поддержки прооката в четвертом квартале 2024-го и первом квартале 2025 года. Он продлится до 8 ноября.

Фонд кино регулярно проводит прием заявок на поддержку производства и проката национальных фильмов. Всего на поддержку кинематографии в 2024 году выделено 16,2 млрд руб.

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