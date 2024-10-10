Фонд кино поддержал идею переснять «Золушку» и «Морозко»
Фонд кино провел процедуру отбора и поддержал выделение господдержки более чем 30 семейным и детским фильмам, из которых — 18 анимационные. Также было поддержано производство одного авторского анимационного фильма.
Так, финансирование получат:
- проект компании Yellow, Black & White «Королевство кривых зеркал» — экранизация одноименного романа Виталия Губарева, режиссером станет Клим Шипенко.
- проекты «Централ Партнершип» «Морозко» по мотивам одноименной сказки и «Моя собака — космонавт» про дружбу мальчика и собаки Белки. Фильм по мотивам «Морозко» сняли в СССР в 1965 году;
- третья часть серии «Иван Семенов» (ООО «Проспект Мира»);
- военно-исторический фильм «Карузо» про мальчика и пса, которые пытаются добыть еду в блокадном Ленинграде («Мирфильм»);
- «Космическая экскурсия» по сценарию Сергея Лукьяненко (компания «Смешарики);
- сказка «Цветик-семицветик».
Из числа анимационных фильмов «Фонд кино» выделил:
- новые части «Гензеля и Гретты», «Кощея» и «Котов Эрмитажа»;
- мультфильмы про Доктора Айболита и Доктора Динозаврова;
- новую экранизацию «Золушки» (в частности, существует одноименный советский мультфильм 1979 года).
Также фонд выбрал фильм, которому будет оказана господдержка в прокате в третьем и четвертом кварталах 2024 года — им стал проект «Руки вверх». Одновременно было объявлено о начале приема заявок на отбор в целях поддержки прооката в четвертом квартале 2024-го и первом квартале 2025 года. Он продлится до 8 ноября.
Фонд кино регулярно проводит прием заявок на поддержку производства и проката национальных фильмов. Всего на поддержку кинематографии в 2024 году выделено 16,2 млрд руб.
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