Фонд кино поддержал идею переснять «Золушку» и «Морозко»

Финансирование производства получит 31 проект, в том числе «Королевство кривых зеркал», «Морозко», «Цветик-семицветик», анимационные «Золушка», новая часть «Кощея» и мультфильмы про доктора Айболита

Фонд кино провел процедуру отбора и поддержал выделение господдержки более чем 30 семейным и детским фильмам, из которых — 18 анимационные. Также было поддержано производство одного авторского анимационного фильма.

Так, финансирование получат:

проект компании Yellow, Black & White «Королевство кривых зеркал» — экранизация одноименного романа Виталия Губарева, режиссером станет Клим Шипенко.

проекты «Централ Партнершип» «Морозко» по мотивам одноименной сказки и «Моя собака — космонавт» про дружбу мальчика и собаки Белки. Фильм по мотивам «Морозко» сняли в СССР в 1965 году;

третья часть серии «Иван Семенов» (ООО «Проспект Мира»);

военно-исторический фильм «Карузо» про мальчика и пса, которые пытаются добыть еду в блокадном Ленинграде («Мирфильм»);

«Космическая экскурсия» по сценарию Сергея Лукьяненко (компания «Смешарики);

сказка «Цветик-семицветик».

Из числа анимационных фильмов «Фонд кино» выделил:

новые части «Гензеля и Гретты», «Кощея» и «Котов Эрмитажа»;

мультфильмы про Доктора Айболита и Доктора Динозаврова;

новую экранизацию «Золушки» (в частности, существует одноименный советский мультфильм 1979 года).

Также фонд выбрал фильм, которому будет оказана господдержка в прокате в третьем и четвертом кварталах 2024 года — им стал проект «Руки вверх». Одновременно было объявлено о начале приема заявок на отбор в целях поддержки прооката в четвертом квартале 2024-го и первом квартале 2025 года. Он продлится до 8 ноября.

Фонд кино регулярно проводит прием заявок на поддержку производства и проката национальных фильмов. Всего на поддержку кинематографии в 2024 году выделено 16,2 млрд руб.