Пользователи iPhone пожаловались на неработающие из-за обновления экраны

iPhone 8, экраны которых были заменены у сторонних производителей, перестали работать после выхода нового обновления iOS

Фото: Timothy Fadek / Bloomberg

Экраны iPhone 8 от сторонних производителей перестали работать после того, как iOS обновилась до версии 11.3. Об этом со ссылкой на жалобы пользователей пишет портал Motherboard.

По информации издания, тачскрин на iPhone 8, экраны которых были заменены у сторонних производителей, а не в магазинах Apple, вовсе перестал работать. Обновление операционной системы вышло 29 марта, с его помощью Apple обещала исправить ошибку в работе, которая приводила к замедлению старых iPhone с установкой новых обновлений.

После обновления iOS 11.3 iPhone показывает только домашний экран, а тачскрин не реагирует на касания. «Это привело к возврату более 2 тыс. устройств в моей компании», — сказал Motherboard директор Injured Gadget Акшай Крипалани. «Пользователи возмущены, похоже на то, что Apple сделала это для того, чтобы помешать ремонту устройств у сторонних производителей».

Это не новая проблема для iPhone, в прошлом году такие же жалобы поступали от пользователей модели 7, пишет Motherboard. В итоге Apple выпустила обновление, после которого экраны от сторонних производителей вновь заработали.

У Apple была и другая проблема. Так, замена кнопки «домой», которая считывает отпечатки пальцев пользователей для разблокировки экрана, приводила к появлению «Ошибки 53», которая удаляла всю информацию с устройства. Эту ошибку Apple также исправила.