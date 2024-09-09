«От веселых вопросов до «планеты»: Как развивалась империя КВН

Умерший в возрасте 82 лет Александр Масляков был лицом одной из главных юмористических телепередач страны, начиная с 1960-х годов. Как развивался КВН и сколько зарабатывают на юморе — в обзоре РБК

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Бессменный ведущий телепередачи КВН Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет. Он был одним из главных идеологов проекта с 1964 по 2022 год. После тяжело перенесенного в 2022 году коронавируса Маслякова в КВН замещали Дмитрий Нагиев, Иван Ургант, Дмитрий Хрусталёв и Андрей Бурковский. В ноябре Масляков вернулся на проект, но уже в 2023 году покинул его окончательно, хотя его сын Александр Масляков-младший поначалу опровергал эту информацию.

Как зарождалась кузница кадров российского телевидения и сколько зарабатывает современный КВН — в материале РБК.

Запуск по чешскому формату

Первая игра «Клуба веселых и находчивых» — КВН — вышла в эфир 8 ноября 1961 года. Ее прототипом было чешское телешоу «Гадай, гадай, гадальщик».

В СССР схожий проект под названием «Вечер веселых вопросов» в 1957 году придумали Сергей Муратов, Альберт Аксельрод и Михаил Яковлев. «Вечер веселых вопросов» отличался тем, что игра велась не по командам, а со зрителями. Ее ведущими были композитор Никита Богословский и актриса Маргарита Лифанова. После трех передач программу сняли из эфира.

Авторы идеи от проекта не отказались. Через четыре года игру перезапустили под привычным современному телезрителю названием КВН (правда, изначально оно никак не расшифровывалось и было придумано по ассоциации с телевизором марки КВН-49). Формат претерпел изменения: теперь это шоу проводилось в форме соревнования между студенческими командами. Первыми ведущими КВН были Элем Климов, Александр Белявский, Наталья Защипина и Наталья Фатеева. Чуть позже в роли ведущих на постоянной основе стали выступать Альберт Аксельрод и Светлана Жильцова. Александр Масляков занял этот пост с 1964 года. До 1968 года КВН выходил в прямом эфире, а как такового сценария у программы не было.

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«Умопомрачительная цензура»

С 1971 по 1986 год КВН был закрыт. Программу сняли с эфира по инициативе председателя Гостелерадио СССР Сергея Лапина из-за чрезмерно острого юмора на тему советской идеологии. Масляков тогда надолго ушел с телевидения. В мае 1986 передачу вернули в эфир: ее общий формат сохранили, но заметно изменили конкурсы, систему оценок и структуру. Александр Масляков также взял на себя редакторскую работу.

На официальном сайте КВН в истории программы рассказывается, что телешоу на первых этапах подвергалось жесткой цензуре: «Цензура в КВНе в том самом первом сезоне была умопомрачительная. Система контроля была многоступенчатой. Первой ступенью были, конечно, (Андрей) Меньшиков и Масляков. (…) Разговоры о цензуре в КВНе уже тогда носили гипертрофированный характер. Вырезали тогда действительно много. Но если сейчас игра, идущая в эфире 1 час 45-50 минут, проходит в зале за два с небольшим часа, то в первом сезоне при том же (а иногда и меньшем) эфирном времени запись шла 4-5 часов».

Школа юмористов

С 1990 года Масляков организовал творческое объединение «АМиК» (расшифровывается как «Александр Масляков и Компания»), которое взяло на себя работу по производству КВН и контролю за лигами игры. В 1993 году была сформирована Первая лига, после которой команды могли попасть Высшую. Телеверсии КВН исторически транслирует «Первый канал».

КВН считался кузницей кадров российского развлекательного телевидения. Именно на этом проекте начинали свою карьеру Валдис Пельш, Юлий Гусман, Павел Воля, Леонид Якубович, Михаил Галустян, Александр Ревва, Сергей Светлаков, Арарат Кещан и многие другие. В КВН играли и известные политические деятели, например президент Украины Владимир Зеленский.

«Игра» против КВН

Формат КВН долгое время считался культовым для развлекательного телевидения, но попытки повторить его редко имели успех. Самый громкий скандал, связанный с шоу, произошел в 2021 году.

Тогда телеканал ТНТ запустил комедийное шоу «Игра», производством которого занимался Comedy Club Production. В рамках проекта 12 команд, разделенных по возрасту участников на «стариков» и «молодых», соревновались в юморе и боролись за приз 30 млн руб. Выступления участников оценивали Нурлан Сабуров, Гарик Мартиросян, Юлия Ахмедова и Гарик Харламов, а ведущим проекта выступал Евгений Чебатков.

«Игра» стала популярной у зрителей, а некоторые выпуски даже опережали по аудиторным показателям КВН. В возрастной группе от 14 до 44 лет доля «Игры» достигала 20%. После выхода в эфир шести эпизодов владеющий ТНТ холдинг «Газпром-медиа» объявил о приостановке съемок проекта — формально из-за коронавируса.

Телеведущая Ксения Собчак рассказывала, что Масляков обращался по поводу этой ситуации в администрацию президента. Масляков позже объяснял в интервью ТАСС, что «пару телефонных разговоров на эту тему состоялось» (с кем именно, телеведущий не уточнял), в которых он «призывал разобраться». «Игру» телеведущий называл «телемародерством», отмечая, что «эти, с позволения сказать, «игроки» не потрудились даже что-то видоизменить, банально сделали кальку с проекта, который существует 60 лет». В 2023 году «АМиК» и ТНТ договорились о сотрудничестве и в партнерстве запустили шоу «Лига городов».

Сколько зарабатывает КВН

Юридическое лицо ООО «Телевизионное творческое объединение «АМИК» было учреждено в 2006 году. С 2009 по 2019 годы 51% компании принадлежали Александру Маслякову, 49% — его жене Светлане Масляковой. В 2019 году 50% компании перешли сыну ведущего — Александру Маслякову-младшему. После этого доли Александра и Светланы Масляковых составили 25,5% и 24,5% соответственно. С февраля 2024 года Масляков-младший выступает единственным владельцем и гендиректором «АМиК».

Выручка компании за 2023 год составила 1,2 млрд руб., следует из отчетности компании по РСБУ. В 2022 году этот показатель был почти в два раза ниже — 559,6 млн руб., в 2019-ом — 402,2 млн руб. Чистая прибыль ООО «ТТО «АМИК» за 2023 год — 287,3 млн руб. против 153 млн руб. в 2022-ом и 30,5 млн руб. — в 2019-ом.

Основной источник доходов «АМиК» — продажа лицензионных прав на КВН: на нее приходится почти 1,1 млрд руб. выручки за 2023 год и 367,4 млн руб. — за 2022-ой. Компания также зарабатывает на организации мероприятий (6 млн руб. за 2023 год), рекламе (56,7 млн руб.) и реализации билетов на игры (почти 49 млн руб.).

У «АМиК» есть несколько дочерних предприятий, управляющих различными бизнесами, связанными с брендом КВН. Среди них, например, ООО «Дом КВН» — юрлицо Московского молодежного центра «Планета КВН» (выручка за 2023 год — 119,6 млн руб., чистый убыток — 106 млн руб.), ООО «КВН Сувенир», занимающееся продажей мерча (выручка — 2,8 млн руб., чистая прибыль — 2,2 млн руб.). С компанией также связаны ООО «КВН Кафе» (выручка — 30 млн руб., чистая прибыль — 3,3 млн руб.) и ООО «КВН Продакшн» (у последнего за 2023 год отражена нулевая выручка).