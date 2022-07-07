Apple создала «режим локдауна» для защиты устройств от шпионских программ

Режим предназначен для небольшого количества пользователей, которые «сталкиваются с серьезными целенаправленными угрозами своей цифровой безопасности». Он будет ограничивать функции iPhone, iPad, MacBook Pro и Mac

Фото: Jenny Kane / AP

Производитель смартфонов, ноутбуков и планшетов Apple внедрит в операционные системы своих устройств новую функцию «режим локдауна» для защиты пользователей и их данных от кибератак и шпионских программ, говорится на сайте компании. Режим появится на устройствах с iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura осенью.

В компании отмечают, что функция обеспечит дополнительную защиту для «очень небольшого числа пользователей», на устройства которых могут совершаться «узконаправленные кибератаки со стороны частных компаний, разрабатывающих спонсируемое государством шпионское программное обеспечение».

При запуске режим локдауна будет активировать следующие средства защиты:

Устройство будет блокировать возможность просмотра вложений в приложении «Сообщения», за исключением изображений. Некоторые функции, такие как предварительный просмотр ссылок, будут отключены.

Такие веб-технологии, как JIT-компиляторы JavaScript, при просмотре страниц будут отключены, если пользователь не внесет доверенный сайт в список исключений.

Входящие приглашения и запросы некоторых сервисов Apple, в том числе вызовы FaceTime, также будут блокированы, если пользователь не направил инициатору разговора запрос или не вызывал его ранее.

iPhone в заблокированном состоянии нельзя будет подключить к компьютеру через проводное соединение, также будет ограничено использование аксессуаров.

На устройстве нельзя будет устанавливать профили конфигурации, а его само — зарегистрировать в системе управления мобильными устройствами (MDM).

На скриншоте, который опубликовала компания, видно, что для включения нового режима потребуется перезагрузить устройство.

В компании заявили, что режим ввели для противодействия случаям, подобным произошедшему с разработчиком шпионского ПО NSO Group. В июле 2021 года некоторые зарубежные СМИ (The Washington Post, The Guardian, Haaretz, Les Echos и другие) сообщили, что власти отдельных стран (Азербайджана, Бахрейна, Венгрии, Израиля, Индии, Казахстана, Марокко, Мексики, ОАЭ, Руанды, Саудовской Аравии) следили за журналистами, политиками и активистами через их смартфоны с помощью шпионской программы Pegasus, которую разрабатывает ее подразделение. В NSO Group назвали расследование безосновательным и заявили, что компания соблюдает этические нормы. Представители организации утверждали, что NSO Group продает свои технологии правоохранительным органам и правительствам для борьбы с преступностью и терроризмом и расторгает договоры с клиентами, которые используют ее продукцию не по назначению.

3 ноября Минторг США внес NSO Group в черный список за действия в киберпространстве, «угрожающие интересам национальной безопасности и внешней политики» страны. По версии Reuters, ПО компании использовали для слежки за как минимум девятью сотрудниками Госдепартамента. Тогда же Apple подала в суд на NSO Group из-за слежки за владельцами ее устройств. В корпорации полагают, что NSO Group и ее клиенты взламывали смартфоны частных пользователей и получали доступ к микрофону, камере и персональным данным. Apple потребовала возместить ущерб и запретить NSO Group использовать свою продукцию.