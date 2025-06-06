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Технологии и медиа ,  
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Мантуров рассказал о российской платформе-дроне в космосе

Роскосмос должен к 2030 году обеспечить переход к собственной орбитальной станции — первой в мире автоматизированной платформе-дрону, заявил Мантуров
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия запатентовала технологию автоматизированной платформы-дрона в качестве орбитальной станции, заявил первый вице-премьер Мантуров на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Видео выступления опубликовал «Роскосмос».

«Мы должны к 2030 году модуль за модулем обеспечить плановый переход к собственной орбитальной станции. Она станет первой в мире платформой-дроном, оснащенной роботами для своего обслуживания. Это запатентованное решение Российской Федерации», — сказал он.

Российская орбитальная станция (РОС) — это автономная станция, которая должна обеспечить будущее российской пилотируемой космонавтики отдельно от партнеров по Международной космической станции, в том числе США и Европы. О выходе России из проекта международной космической станции (МКС) после 2024 года и создании РОС стало известно в 2022 году.

По словам генерального конструктора РОС Владимира Кожевникова, Россия планирует запустить 34 ракеты-носителя до 2033 года, чтобы создать станцию. Так, первый пуск запланирован на 2027 год. В 2028 году выведение еще двух модулей — узлового и шлюзового одним пуском.

В будущем со станции будут управлять целым семейством малых космических аппаратов. От новой станции ожидают неограниченный срок службы за счет открытой архитектуры и заменяемости модулей.

В помощь космонавтам на МКС захотели отправить российскую нейросеть
Технологии и медиа
Международная&nbsp;космическая&nbsp;станция

Премьер-министр России Михаил Мишустин на том же заседании рассказал о развитии нацпроекта по космосу.

«Доработка его завершена. <...> В его основе переход к сервисной модели, что подразумевает предоставление пусковых услуг под ключ, управление орбитальным движением», — сказал Мишустин и добавил, что проект предполагает участие частных компаний.

Из федерального бюджета на нацпроект власти также выделят около 4,4 трлн руб. до 2036 года, в том числе 1,7 трлн руб. в течение ближайших шести лет.

Ранее в июне глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что нейросеть GigaChat от «Сбера» хотят установить на МКС, это может произойти во время следующего запуска осенью.

«Роскосмос» уже применяет искусственный интеллект для повышения качества космических снимков и оптимизации производственных процессов, в частности сокращая цикл испытаний ракетных двигателей за счет математического моделирования.

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Дарья Лебедева
космическая станция дроны Россия патенты технологии
Денис Мантуров фото
Денис Мантуров
политик, первый вице-премьер
23 февраля 1969 года
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