Глава СПЧ предложил вывести телеграм-каналы из «вольного поля»

Для телеграм-каналов следует разработать нормы регулирования, аналогичные существующим для СМИ, сказал глава СПЧ Фадеев. Недавно ввести регулирование для Telegram призвали и на Украине

Работу каналов в Telegram следует проанализировать и при необходимости ввести для них регулирование, как для СМИ, заявил ТАСС глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Здесь нужен анализ: если нарушений со стороны телеграм-каналов значительное количество, тогда нужно думать о введении телеграм-каналов в законодательное поле, подобное СМИ, но здесь нужно принять осмысленное решение», — сказал он.

Фвдеев пояснил, что сейчас многие каналы работают по принципу традиционных медиа, у них похожие на редакции структуры, однако соответствующее законодательство на них не распространяется, для них не действует система предупреждения со стороны Роскомнадзора.

Минцифры 3 мая в комменатрии РБК заявило, что в России следует разработать нормы по регулированию блогосферы в целом. Как отметило ведомство, для начала «нужно установить, что понимается под термином «блогер» и что включает в себя их деятельность», а также определить контролирующий орган.

В министерстве добавили, что на блогеров, как и любых других пользователей Сети, «распространяются общие нормы российского законодательства, определяющие особенности распространения информации в интернете и в том числе предусматривающие ответственность за распространение запрещенной информации».

О необходимости регулирования Telegram заявили и на Украине. В конце апреля министр культуры страны Александр Ткаченко сказал, что свою оценку по данному вопросу должны высказать эксперты. По словам министра, плюс телеграм-каналов — в быстром донесении информации, минус — в анонимности некоторых из них, а также в «российских активностях» в мессенджере.

Ткаченко добавил, что Telegram не идет на контакт с украинскими властями и существует в своем «пузыре». Кроме того, по словам министра, телеграм-каналы не платят налоги со средств, которые собирают, а у самого мессенджера «нет обратной связи».