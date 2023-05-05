Пользователи Xbox из России столкнулись с проблемой входа в аккаунты

Пользователи Xbox из России столкнулись с проблемой входа в аккаунты

При попытке входа в аккаунт появляется ошибка с текстом «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна», убедился корреспондент ТАСС. Части пользователей помогло изменение DNS, рассказали подписчики сообщества Xbox Community

Фото: DPA / Picture-alliance / ТАСС

Часть пользователей игровых консолей Xbox из России в ночь на пятницу столкнулись со сбоем при входе в российские аккаунты. На проблему жалуются пользователи из игрового сообщества Xbox Community (около 100 тыс. подписчиков) во «ВКонтакте», в существовании сбоя также убедился корреспондент ТАСС.

При попытке входа в аккаунт появляется ошибка с текстом «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна». Части пользователей помогло изменение DNS (Domain Name System, или системы доменных имен), однако многие из них по-прежнему не могут войти аккаунт, следует из комментариев игрового сообщества.

Microsoft — владелец Windows и одной из крупнейших игровых платформ Xbox — приостановила деятельность в России вскоре после начала военной операции на Украине, в начале прошлого марта. Уже в начале июня компания разослала сообщение, в котором подтвердила свое намерение и указала: «Мы продолжим выполнять существующие обязательства по контрактам с российскими клиентами, но приостановка новых продаж остается в силе», писал Bloomberg.

Компания также ограничивала возможность устанавливать Windows 11 для россиян (и вернула эту возможность спустя три месяца), остановила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России и убрала российские сервера, ускоряющие загрузку контента. Операционные расходы Microsoft из-за сворачивания работы в России составили $126 млн, говорилось в годовом финансовом отчете компании.

На фоне ухода Microsoft из России в стране вырос спрос на «коробочные» версии игр для PlayStation и Xbox из-за ограничений онлайн-магазинов производителей приставок.