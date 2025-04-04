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Франция решила запустить энергопроекты в Чернобыльской зоне отчуждения

Украина и Франция намерены запустить проекты по возобновляемой энергетике в Чернобыльской зоне отчуждения. Париж видит «большой потенциал» в этом направлении, стороны оценивают возможности для инвестирования
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украина и Франция прорабатывают возможность запуска проектов по возобновляемой энергетике в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщило украинское Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Глава ведомства Светлана Гринчук посетила Чернобыльскую зону отчуждения вместе со специальным уполномоченным французского президента по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном.

«Цель визита — осмотреть возможности для инвестирования в возобновляемую энергетику в зоне отчуждения», — говорится в публикации в телеграм-канале.

Министерство отмечает, что партнерство стран в этой области уже обсуждалось во время встречи Гринчук с Эльброном в феврале. Последний тогда заявил, что «французские компании уже сделали аналитику и видят большой потенциал в этом направлении», отмечает ведомство.

Кроме того, в рамках поездки они осмотрели последствия удара дрона по крыше Нового безопасного конфайнмента (НБК, New Safe Confinement — «Новая защитная оболочка») над разрушенным в результате аварии 1986 года четвертым реактором Чернобыльской АЭС. Французская сторона рассматривает возможность оказания помощи в восстановлении НБК, сейчас продолжается оценка повреждений и разрабатывается план восстановления.

Синоптик назвал направление дыма от пожара в Чернобыльской зоне
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Дрон атаковал Чернобыльскую АЭС в ночь на 14 февраля. Киев возложил ответственность на Москву. В Кремле удар назвали провокацией и отвергли обвинения.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оценило нанесенный ущерб как значительный, но отметило, что уровень радиации на объекте не изменился. По данным агентства, диаметр дыры, возникшей в результате удара и последовавшего за ним пожара, достигает примерно 6 м. Также были повреждены оборудование и электрические кабели. Опорные балки сооружения, по предварительным данным, серьезных повреждений не получили.

Чернобыльская АЭС (ЧАЭС) расположена на берегу реки Припять, рядом с одноименным городом в Киевской области, покинутым жителями сразу после аварии в 1986 году. На Украине тогда были загрязнены 50 тыс. кв. км в 12 областях. От радиоактивного загрязнения пострадали также белорусские и российские регионы.

Зона отчуждения расположена на севере Вышгородского района Киевской области и включает саму АЭС, города Чернобыль и Припять и еще несколько поселений. Прошлой осенью Киев решил исключить из нее участок возле границы с Белоруссией, отведенный под размещение войск.

Новый безопасный конфайнмент ввели в эксплуатацию в 2019 году, он накрывает саркофаг ЧАЭС «Укрытие», расчетный срок службы которого подходил к концу.

В начале боевых действий на Украине Чернобыльская АЭС оказалась под контролем российских десантников. Вместе с военными отдельного батальона охраны Украины они договорились охранять энергоблоки и саркофаг АЭС, заявляли в Минобороны. 31 марта МАГАТЭ сообщило, что большая часть российских военных покинула территорию АЭС.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Франция Украина Чернобыльская зона отчуждения Чернобыльская АЭС
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